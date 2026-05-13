Le grand sage Gregg Popovich reste au plus près de ses Spurs

Au retour du Game 4 perdu par les Spurs à Minnesota, Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont retrouvé un fan un peu particulier à l’aéroport : Gregg Popovich. Des images ont même capté un échange entre l’ancien coach de San Antonio et le Français, qui avait été expulsé dans cette rencontre perdue par les siens.

De quoi les deux hommes ont-ils pu bien parler ? « Je ne vais évidemment rien dévoiler de ce qu’il a dit, mais il voulait envoyer un message et le faire de manière plus forte en venant là. Il a donné son retour sur les événements. Il nous parle régulièrement durant la série », confie le pivot All-Star.

Ce fut encore le cas quelques heures avant le Game 5 remporté par les Spurs. Gregg Popovich était présent mardi, au Victory Capital Performance Center, pour parler avec ses anciens joueurs, lui qui n’est plus coach depuis ses soucis de santé en début de saison 2024/25.

« On parle du plus grand coach de l’histoire ou presque avec lequel on peut s’asseoir et échanger. C’est inégalable », explique Devin Vassell. « Il nous aide beaucoup. Il aide pendant les séances vidéo. Il a tellement d’expérience et il ne faut jamais négliger ça. Il faut poser des questions. Il vous aidera. »

Comme Victor Wembanyama, le joueur des Spurs ne désire pas entrer dans le détail des conseils lancés par le quintuple champion NBA et recordman de victoires en saison régulière (1390). « Je ne peux donner tous les secrets de Pop. Il nous offre tellement de choses, mais globalement, c’est être plus physique, être prêt. Je ne vais dire que ça pour l’instant », poursuit Devin Vassell.

Vérités et expériences

Ça, c’est pour le discours collectif. Car individuellement, l’ancien entraîneur, malgré son départ il y a plus de 18 mois maintenant et la jeunesse de ce groupe, a tissé des relations avec beaucoup des membres de l’effectif, qu’il a fait débuter et avec lequel il peut être franc.

« Il a une relation avec chacun d’entre nous et chacun d’entre nous a une relation particulière. Il va me parler un moment car il a été mon coach pendant très longtemps, si on compare à quelqu’un qui n’a pas notre passé », indique Vassell. « Il dit la vérité et c’est ce qu’on a besoin d’entendre. C’est nécessaire d’entendre des vérités et lui va les dire, ça, c’est sûr. »

Cette présence de la légende locale n’est pas seulement bénéfique pour les joueurs. Mais aussi pour son jeune remplaçant de 39 ans. « Il est, c’est une évidence, une ressource constante d’avis, de pensées, d’idées, quelqu’un à qui je peux poser des questions et je vais le faire », affirme Mitch Johnson.

Comment, en effet, ne pas profiter d’un tel puits de science et d’expérience ? « Gregg Popovich a su parfaitement partager ses connaissances, tout en laissant le groupe et moi-même faire nos propres découvertes », précise le coach des Spurs. « Il a su trouver le juste équilibre entre tout ça. J’ai clairement l’intention d’avoir des discussions avec lui dans les prochaines semaines. »