Imperturbables, les Spurs reprennent le contrôle de la série !

Les Spurs n’ont presque pas tremblé dans ce Game 5 pour reprendre la tête de la série. Portés par Victor Wembanyama en début de match, les Texans ont ensuite dû faire le dos rond pour finalement compter sur l’apport de Stephon Castle, Keldon Johnson et Dylan Harper, qui ont crevé l’écran dans le troisième quart-temps décisif pour permettre à San Antonio de prendre le large et distancer Minnesota pour de bon.

Sur le fil en première mi-temps, les Wolves ont fait preuve de trop d’irrégularité et ont fini par se faire manger face à l’intensité et l’agressivité déployées par les locaux des deux côtés du parquet.

Les Wolves plient mais ne rompent pas

San Antonio a tenté de faire plier Minnesota à deux reprises en première mi-temps. Porté par un Victor Wembanyama déchaîné en premier quart-temps, lorsque le Français a scoré 16 des 24 premiers points de son équipe, dont deux paniers à 3-points pour reléguer les Wolves à 15 longueurs (24-9). Puis dans le deuxième acte, après un 9-0 puis un 9-1 à nouveau conclu par un alley-oop d’un Wemby la tête au niveau du cercle, pour prendre 18 points d’avance (58-40).

Mais les Wolves ont répondu par deux fois, profitant d’abord du passage sur le banc de l’Alien texan pour revenir à 34-30 après 12 minutes, puis juste avant le repos, lorsque le duo Dosunmu-Reid a su relayer Anthony Edwards et Jaden McDaniels pour finir la première mi-temps par un 7-1 et maintenir ainsi le suspense (59-47).

Le trio Castle-Johnson-Harper porte le coup fatal

Les hommes de Chris Finch ont confirmé leur retour aux affaires dès leur retour des vestiaires, passant un 14-2 qui a rapidement placé San Antonio face à ses responsabilités (61-61). La bande de Mitch Johnson aurait pu se figer, mais a alors pu compter sur les coups de main de Stephon Castle, Keldon Johnson puis Dylan Harper pour refaire un écart, décisif cette fois.

Stephon Castle a scoré trois paniers de suite dont un dunk sur Rudy Gobert pour relancer la machine, Keldon Johnson a suivi en inscrivant 8 points à son tour lors d’un passage bonifié par un contre magistral sur Rudy Gobert. Dylan Harper a alors placé la cerise sur le gâteau en se frottant à son tour aux grands pour scorer à trois reprises et permettre aux siens de boucler le troisième quart-temps sur un 14-4 et passer à + 18 (91-73). Minnesota venait de craquer pour de bon.

En pleine euphorie, les Spurs ont enfoncé le clou, dominant les débats à l’image des dunks de Stephon Castle et Dylan Harper mais aussi des 3-points de Devin Vassell et Keldon Johnson par deux fois pour mettre fin au suspense sur un 17-2 sans appel (123-93). Vainqueurs 126-97, les Texans vont retourner dans le Minnesota avec le moral gonflé à bloc et la ferme intention de plier la série (3-2) vendredi soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le départ canon de Wemby. Son retour sur le parquet était particulièrement attendu après son expulsion dans le Game 4. Le Français n’a pas déçu dans son duel avec un Rudy Gobert dépassé, donnant le ton par son intensité, son agressivité et son adresse extérieure qui ont permis aux locaux de prendre un départ idéal. L’Alien termine sa nouvelle masterclass avec 27 points, 17 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres.

– Le duo Castle-Johnson sonne la révolte. San Antonio avait de quoi perdre de pied après avoir raté 12 de ses 13 tirs entre la fin de la première mi-temps et le début du troisième quart-temps, moment où Minnesota est revenu d’un écart de 18 points pour égaliser à 61-61. Deux joueurs ont alors pris le match à leur compte pour sortir les Spurs de la torpeur. Stephon Castle a repris du poil de la bête avant de passer le relais à Keldon Johson. Les deux ont eu leur moment fort face à Rudy Gobert, avec un dunk autoritaire pour le premier et un contre magistral pour le deuxième. KJ a fini cette folle séquence d’un finger roll à la George Gervin en transition, et Minnesota ne s’en est jamais relevé.

– Rudy Gobert à la peine. C’était sans doute le pire de la part du pivot tricolore depuis le début des playoffs. Rapidement sanctionné d’une Flagrant Foul 1 pour avoir laissé traîné son pied sur la zone d’atterrissage de Victor Wembanyama, le poste 5 des Wolves n’a pas réussi à prendre le meilleur dans le combat dans la peinture, et s’est ensuite fait surclasser par un trio Castle-Johnson-Harper en ébullition. À lui de se racheter vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.