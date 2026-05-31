Victor Wembanyama a besoin d’appeler Gregg Popovich

Contrairement à Tim Duncan ou David Robinson, Victor Wembanyama n’aura pas vraiment connu Gregg Popovich comme entraîneur. Victime d’un AVC, Coach Pop’ a laissé la main à Mitch Johnson la saison passée, mais le coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA oeuvre toujours en coulisses, et dernièrement, il a recadré le groupe après le revers dans le Game 3.

A leur retour d’OKC, l’accueil devrait être bien plus chaleureux, et Wemby ne cache pas son impatience à l’idée de s’entretenir avec son président.

«Je ne sais pas ce que cela signifie pour lui car comme entraîneur, il a quasiment plus d’expérience que n’importe qui. Il a traversé tellement de choses dans sa carrière…» rappelle Wembanyama à propos de l’éventuelle réaction de Gregg Popovich après cette qualification. «Il traverse encore tellement de choses aujourd’hui dans sa vie personnelle, et il vit probablement des choses que nous ne pouvons même pas imaginer… Donc j’ai besoin de l’appeler. J’ai besoin de le voir. J’ai besoin de lui parler. Parce qu’il n’y a aucun moyen pour moi de comprendre ce qu’il ressent en ce moment.»

Et s’il parvient à le joindre, est-ce qu’il partagera la teneur de leur entretien et pourra nous dire les premières impression de Popovich après ce retour en finale NBA ?

«Je ne sais même pas s’il fera une interview à ce sujet ou si nous pourrons connaître ce qu’il ressent. Je le connais, il ne le fera probablement pas. Donc quand je lui parlerai, cela restera seulement dans ma tête. À moins que je ne l’enregistre secrètement… Mais j’ai besoin de lui parler très rapidement.»