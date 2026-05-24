Les Knicks méritent leur 10 sur 10

Il y a bien eu un déclic au milieu de la série face aux Hawks lorsque Mike Brown a décidé de placer Karl-Anthony Towns au coeur de son attaque. Depuis les Knicks n’ont tout simplement plus perdu un match, et cette nuit, ils ont ainsi signé une 10e victoire de rang dans ces playoffs !

Même s’ils sont passés tout près de la correctionnelle lors du premier match face aux Cavaliers, ils planent sur cette conférence Est, et l’écart moyen depuis 10 rencontres en dit long : +22.5 points d’écart par match. Dans le détail, ça donne 122 points de moyenne inscrits pour 99.5 points encaissés. C’est du jamais vu sur une série de 10 matches de playoffs.

« Dix victoires de suite en playoffs, ce n’est pas facile du tout. On affronte de très bonnes équipes. Cleveland a quatre All-Stars NBA, deux des meilleurs shooteurs de la ligue et un excellent coach » décrit Mike Brown. « Rien n’est simple. Mais nos joueurs restent concentrés sur les détails. Mon staff a aussi été fantastique. Quand j’étais à Golden State avec Steve Kerr, on avait aussi gagné dix ou onze matchs d’affilée. Ce n’était pas planifié, ça arrive quand un groupe est soudé, quand les joueurs se sacrifient les uns pour les autres et se responsabilisent mutuellement. Quand tu joues avec cette énergie et cette intensité, tu peux enchaîner les victoires. »

Les Knicks ne veulent pas défier une défense placée

Cette nuit, les Knicks ont pris le match par le bon bout avec un 4 sur 4 aux tirs pour mener 9-1 après 120 secondes. Comme les Spurs l’avaient démontré la veille, une très bonne entame ne garantit pas une victoire, mais les Knicks n’ont jamais faibli et pour faire la différence, ils avaient décidé de jouer vite.

« Je trouve qu’on a fait du bon travail tout le match pour jouer vite. On ne veut pas constamment affronter leur défense placée » rapporte le coach des Knicks. « On essaie de jouer vite, d’écarter correctement le terrain, d’attaquer la peinture et de prendre des décisions rapides. Les joueurs appliquent très bien nos principes, même quand l’adversaire change ses défenses ou piège différemment. »

Pour Kenny Atkinson, les Knicks étaient mieux préparés et ses joueurs n’ont pas réussi à égaler la détermination du début de match. « Leur intensité physique et leur niveau d’énergie étaient bien supérieurs aux nôtres ce soir. Il faut appeler un chat un chat. Leur agressivité physique nous a vraiment gênés. Ils ont provoqué beaucoup de pertes de balle dès le début, ils étaient constamment dans les lignes de passe, très actifs avec les mains. Il y avait beaucoup de contacts, d’accrochages, et on a eu du mal à répondre à cette intensité. Ce soir, ils étaient simplement plus physiques et plus énergiques que nous. On n’a pas réussi à atteindre leur niveau d’intensité. »