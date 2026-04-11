Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Maxime Raynaud et les Kings s’offrent une dernière victoire à domicile

Publié le 11/04/2026 à 8:08 Twitter Facebook

Maxime Raynaud et les Kings ont fait plaisir à leurs fans en s’offrant un dernier succès de la saison à domicile face aux Warriors de Stephen Curry et Kristaps Porzingis.

Maxime Raynaud et les KingsEn dehors de la lutte pour le Top 4 à l’Ouest ou encore pour le play-in à l’Est, il y avait aussi des matchs sans réel enjeu. À Boston, il y en avait tout de même un peu puisque les Celtics devaient s’imposer face aux Pelicans pour valider leur deuxième place de leur conférence. Et ils l’ont fait sous un déluge de 3-points, égalant le record de la franchise et de la NBA dans le domaine, avec 29 réussites extérieures, à 29/59 de loin !

Avec son 8/12 à 3-points, Sam Hauser a mené la charge pour Boston, bien aidé par Payton Pritchard (5/9). De quoi s’offrir une soirée tranquille, malgré les 36 points de Jeremiah Fears.

Ousmane Dieng (12 points, 12 passes) et les Bucks ont eux tranquillement dominé les Nets de Nolan Traoré (14 points à 5/14 au tir dont 1/9 de loin) dans un match avec deux effectifs dignes de la G-League.

C’était encore pire à Utah, où Adama Bal (18 points) et ce qui reste des Grizzlies ont coulé face aux inconnus du Jazz, l’improbable Bez Mbeng en profitant lui pour signer un triple-double (27 points, 11 rebonds, 11 passes).

Assurés depuis quelque temps de finir à la 10e place de la conférence Ouest, les Warriors ont eux abordé le match face aux Kings comme un simple échauffement, laissant Brandin Podziemski (30 points) porter leur attaque. Insuffisant face à la troupe de Devin Carter (29 points), Maxime Raynaud (23 points, 9 rebonds, 4 passes) et Killian Hayes (6 points, 2 passes), qui s’imposent donc pour leur dernier match de la saison à domicile.

Charlotte – Detroit
Washington – Miami
Atlanta – Cleveland
Indiana – Philadelphie
New York – Toronto
Chicago – Orlando
San Antonio – Dallas
Denver – Oklahoma City
Houston – Minnesota
Portland – LA Clippers
Phoenix – LA Lakers

Boston – New Orleans : 144-118

Boston Celtics / 144 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Sam Hauser 28 8/13 8/12 0/0 0 6 6 4 4 0 0 0 21 24 29
Jaylen Brown 29 8/13 2/3 5/7 0 3 3 1 4 1 7 0 24 23 14
Derrick White 16 3/9 3/9 0/0 1 1 2 5 0 1 1 0 18 9 10
Neemias Queta 13 3/3 1/1 0/0 2 8 10 2 1 0 1 1 13 7 19
Jordan Walsh 22 2/4 2/4 0/0 0 2 2 2 2 1 0 1 17 6 10
Payton Pritchard 29 7/14 5/9 2/2 0 3 3 10 3 1 1 0 29 21 27
Nikola Vucevic 19 5/7 3/5 1/2 1 3 4 5 1 0 0 1 15 14 21
Luka Garza 16 6/13 0/3 2/3 4 2 6 1 4 1 1 2 -2 14 15
Hugo González 25 4/7 2/4 0/0 0 4 4 1 4 3 0 0 11 10 15
Baylor Scheierman 25 3/6 2/5 1/1 0 2 2 2 2 0 1 0 5 9 9
Ron Harper Jr. 12 3/7 1/4 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -8 7 5
Max Shulga 6 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 -13 0 1
Total 52/96 29/59 11/15 9 35 44 34 26 9 13 5 144
New Orleans Pelicans / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jeremiah Fears 44 13/29 3/10 7/11 1 2 3 6 4 3 1 0 -32 36 27
Derik Queen 39 9/14 0/2 7/9 2 9 11 4 1 1 2 3 -24 25 35
Jordan Poole 29 3/10 2/5 3/5 1 2 3 3 1 1 5 0 -40 11 4
Micah Peavy 36 1/7 0/3 0/0 1 1 2 1 5 0 0 0 -5 2 -1
Kevon Looney 25 0/2 0/2 0/0 2 4 6 4 0 1 1 0 -29 0 8
Jordan Hawkins 23 8/15 2/4 2/2 1 4 5 3 1 0 4 0 3 20 17
Josh Oduro 24 5/8 0/2 2/3 6 6 12 1 4 0 0 0 6 12 21
Trey Alexander 15 4/10 2/4 0/0 0 2 2 2 3 0 0 0 2 10 8
Hunter Dickinson 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 2 2
Total 44/96 9/32 21/30 14 30 44 24 19 6 13 3 118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
CLE102
BOS144
NOR118
IND94
PHI105
NYK112
TOR95
CHI103
ORL127
HOU132
MIN136
MIL125
BRO108
SAS139
DAL120
UTH147
MEM101
DEN127
OKC107
POR116
LAC97
SAC124
GSW118
LAL101
PHO73

Milwaukee – Brooklyn

Milwaukee Bucks / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A.J. Green 41 11/18 11/16 2/2 2 3 5 4 1 2 0 0 29 35 39
Cormac Ryan 34 10/17 5/9 3/3 1 4 5 3 4 1 3 0 21 28 27
Taurean Prince 35 6/13 6/11 0/0 0 10 10 5 1 1 2 0 18 18 25
Myles Turner 27 6/11 1/5 0/1 0 5 5 3 2 0 0 5 26 13 20
Ousmane Dieng 37 5/12 0/4 2/4 0 6 6 12 3 0 4 0 17 12 17
Jericho Sims 30 4/4 0/0 3/5 5 5 10 3 3 1 1 2 -7 11 24
Kyle Kuzma 21 3/4 1/1 1/1 0 1 1 5 0 0 5 0 -8 8 8
Andre Jackson Jr. 15 0/2 0/2 0/0 0 2 2 1 1 0 2 0 -11 0 -1
Total 45/81 24/48 11/16 8 36 44 36 15 5 17 7 125
Brooklyn Nets / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyson Etienne 33 6/12 6/12 5/5 2 2 4 2 4 0 1 0 -24 23 22
Malachi Smith 43 7/11 5/7 0/0 2 6 8 10 1 0 0 0 -12 19 33
Ben Saraf 41 6/15 3/9 0/0 0 3 3 3 1 1 1 1 -31 15 13
E.J. Liddell 32 5/12 1/3 2/2 1 5 6 4 2 1 2 0 -6 13 15
Trevon Scott 41 4/11 1/4 2/4 2 3 5 2 3 1 0 0 -21 11 10
Nolan Traoré 16 5/14 1/9 3/3 1 3 4 0 0 3 1 1 3 14 12
Jalen Wilson 34 5/9 1/1 2/2 1 6 7 7 2 1 2 0 6 13 22
Total 38/84 18/45 14/16 9 28 37 28 13 7 7 2 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
CLE102
BOS144
NOR118
IND94
PHI105
NYK112
TOR95
CHI103
ORL127
HOU132
MIN136
MIL125
BRO108
SAS139
DAL120
UTH147
MEM101
DEN127
OKC107
POR116
LAC97
SAC124
GSW118
LAL101
PHO73

Utah – Memphis : 147-101

Utah Jazz / 147 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Blake Hinson 35 12/19 4/9 2/2 0 2 2 2 0 2 2 0 19 30 27
Kennedy Chandler 41 11/20 4/7 0/4 0 5 5 10 2 2 4 0 37 26 26
Airious Bailey 29 10/19 3/7 0/0 2 8 10 2 0 3 3 1 29 23 27
Oscar Tshiebwe 28 7/11 0/0 2/4 4 18 22 3 2 1 1 1 27 16 36
Cody Williams 34 6/16 2/6 0/2 0 3 3 4 0 0 2 0 37 14 7
Bez Mbeng 38 12/19 1/3 2/3 4 7 11 11 1 3 1 0 40 27 43
John Konchar 35 4/6 1/3 2/2 2 9 11 10 4 5 3 2 41 11 34
Total 62/110 15/35 8/17 12 52 64 42 9 16 16 4 147
Memphis Grizzlies / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Dariq Whitehead 24 8/18 3/10 2/2 1 2 3 0 0 0 3 0 -7 21 11
Toby Okani 42 9/22 2/8 0/0 2 0 2 3 3 0 1 0 -44 20 11
Adama Bal 38 6/12 3/8 3/3 0 2 2 4 2 1 1 1 -42 18 19
Lucas Williamson 48 5/19 2/13 1/1 3 10 13 3 3 4 1 0 -46 13 18
Jahmai Mashack 48 6/13 0/2 1/2 1 14 15 12 3 2 10 0 -46 13 24
Rayan Rupert 40 7/25 1/11 1/1 4 8 12 4 4 3 3 1 -45 16 15
Total 41/109 11/52 8/9 11 36 47 26 15 10 19 2 101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
CLE102
BOS144
NOR118
IND94
PHI105
NYK112
TOR95
CHI103
ORL127
HOU132
MIN136
MIL125
BRO108
SAS139
DAL120
UTH147
MEM101
DEN127
OKC107
POR116
LAC97
SAC124
GSW118
LAL101
PHO73

Sacramento – Golden State : 124-118

Sacramento Kings / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Carter 35 11/18 6/11 1/4 4 5 9 4 2 2 4 1 16 29 31
Maxime Raynaud 39 9/12 2/4 3/5 1 8 9 4 3 1 3 0 20 23 29
Daeqwon Plowden 37 7/16 3/9 3/3 4 5 9 3 2 2 2 0 18 20 23
Nique Clifford 38 5/14 2/6 8/9 1 5 6 6 3 0 4 0 2 20 18
Precious Achiuwa 25 2/9 0/4 1/2 1 5 6 4 1 2 1 1 -12 5 9
Malik Monk 10 4/6 3/4 0/0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 11 11
Dylan Cardwell 23 3/6 1/1 0/2 5 2 7 1 5 2 0 2 3 7 14
Killian Hayes 19 0/3 0/2 6/6 0 1 1 2 2 1 0 0 -10 6 7
Doug McDermott 14 0/5 0/3 3/3 0 1 1 1 3 0 1 0 -10 3 -1
Total 41/89 17/44 25/34 16 33 49 25 21 10 16 6 124
Golden State Warriors / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandin Podziemski 32 9/15 3/8 9/10 0 3 3 1 2 1 2 0 3 30 26
Stephen Curry 27 3/8 2/6 3/3 0 3 3 5 0 2 3 0 -4 11 13
Kristaps Porzingis 26 4/12 1/3 2/3 1 6 7 2 2 1 4 1 11 11 9
Draymond Green 24 2/3 1/2 2/2 1 3 4 6 2 1 3 0 -4 7 14
Gui Santos 27 3/10 1/3 0/0 0 3 3 6 4 2 0 0 1 7 11
De'Anthony Melton 28 5/9 3/6 4/4 0 4 4 3 2 1 2 0 -14 17 19
Al Horford 18 4/8 2/4 0/0 0 0 0 2 1 0 0 1 -10 10 9
Gary Payton II 15 5/6 0/0 0/0 1 2 3 0 4 2 2 0 -11 10 12
Malevy Leons 12 2/3 1/1 2/2 1 1 2 0 1 2 0 0 4 7 10
Charles Bassey 15 1/3 0/0 4/4 1 3 4 0 3 0 0 1 -6 6 9
Pat Spencer 14 1/3 0/2 0/0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 2 5
Will Richard 2 0/1 0/1 0/0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2
Total 39/81 14/36 26/28 6 30 36 29 22 12 16 4 118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
CLE102
BOS144
NOR118
IND94
PHI105
NYK112
TOR95
CHI103
ORL127
HOU132
MIN136
MIL125
BRO108
SAS139
DAL120
UTH147
MEM101
DEN127
OKC107
POR116
LAC97
SAC124
GSW118
LAL101
PHO73

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Sacramento Kings en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes