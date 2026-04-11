En dehors de la lutte pour le Top 4 à l’Ouest ou encore pour le play-in à l’Est, il y avait aussi des matchs sans réel enjeu. À Boston, il y en avait tout de même un peu puisque les Celtics devaient s’imposer face aux Pelicans pour valider leur deuxième place de leur conférence. Et ils l’ont fait sous un déluge de 3-points, égalant le record de la franchise et de la NBA dans le domaine, avec 29 réussites extérieures, à 29/59 de loin !

Avec son 8/12 à 3-points, Sam Hauser a mené la charge pour Boston, bien aidé par Payton Pritchard (5/9). De quoi s’offrir une soirée tranquille, malgré les 36 points de Jeremiah Fears.

Ousmane Dieng (12 points, 12 passes) et les Bucks ont eux tranquillement dominé les Nets de Nolan Traoré (14 points à 5/14 au tir dont 1/9 de loin) dans un match avec deux effectifs dignes de la G-League.

C’était encore pire à Utah, où Adama Bal (18 points) et ce qui reste des Grizzlies ont coulé face aux inconnus du Jazz, l’improbable Bez Mbeng en profitant lui pour signer un triple-double (27 points, 11 rebonds, 11 passes).

Assurés depuis quelque temps de finir à la 10e place de la conférence Ouest, les Warriors ont eux abordé le match face aux Kings comme un simple échauffement, laissant Brandin Podziemski (30 points) porter leur attaque. Insuffisant face à la troupe de Devin Carter (29 points), Maxime Raynaud (23 points, 9 rebonds, 4 passes) et Killian Hayes (6 points, 2 passes), qui s’imposent donc pour leur dernier match de la saison à domicile.

Boston – New Orleans : 144-118

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CHA 100 DET 118 WAS 117 MIA 140 ATL 124 CLE 102 BOS 144 NOR 118 IND 94 PHI 105 NYK 112 TOR 95 CHI 103 ORL 127 HOU 132 MIN 136 MIL 125 BRO 108 SAS 139 DAL 120 UTH 147 MEM 101 DEN 127 OKC 107 POR 116 LAC 97 SAC 124 GSW 118 LAL 101 PHO 73

Milwaukee – Brooklyn

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CHA 100 DET 118 WAS 117 MIA 140 ATL 124 CLE 102 BOS 144 NOR 118 IND 94 PHI 105 NYK 112 TOR 95 CHI 103 ORL 127 HOU 132 MIN 136 MIL 125 BRO 108 SAS 139 DAL 120 UTH 147 MEM 101 DEN 127 OKC 107 POR 116 LAC 97 SAC 124 GSW 118 LAL 101 PHO 73

Utah – Memphis : 147-101

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Sacramento – Golden State : 124-118

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