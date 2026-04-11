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Sans forcer, les Knicks s’assurent la 3e place face aux Raptors

Publié le 11/04/2026 à 6:13 Twitter Facebook

À la poursuite des Celtics mais sous la menace des Cavaliers, les Knicks ne pourront plus terminer ailleurs qu’à la 3e place, après leur victoire contre les Raptors (112-95).

Une victoire des Knicks, et c’est l’assurance de terminer dans le Top 3. Une victoire des Raptors, et c’est l’assurance de disputer les playoffs sans passer par la case Play-In.

Un « back-to-back » à enjeu pour les deux équipes, donc, mais ce sont finalement les coéquipiers de Jalen Brunson (29 points) et Karl-Anthony Towns (22 points, 10 rebonds, 5 passes) qui ont empoché la mise au Madison Square Garden.

La soirée aura même été très tranquille pour New York, à peine mené dans cette partie et en tête d’une dizaine de points durant toute la seconde période. Sans forcément se montrer impérial, mais en sachant tirer profit des erreurs de Toronto avec le ballon, tout en appuyant sans arrêt dans la peinture avec son avantage physique.

Accessoirement vainqueurs des Raptors pour la 13e fois consécutive (!), les Knicks se sont détachés à partir du deuxième quart-temps, derrière l’agressivité du duo Brunson/Towns, bien décidé à s’offrir un jour « off » dimanche, et donc une semaine de repos complet avant les playoffs. L’intensité new-yorkaise en défense, des titulaires comme des remplaçants, a notamment alimenté à plusieurs reprises l’attaque.

Ce fut ensuite un contrôle de tous les instants pour les joueurs de New York, certes fâchés avec leur adresse à 3-points, mais en mesure de se rapprocher du cercle dès que le besoin de panier se faisait sentir. À l’image du puissant Karl-Anthony Towns bien sûr, mais aussi de Jalen Brunson, insaisissable avec son centre de gravité très bas.

CE QU’IL FAUT RETENIR

New York finira 3e. Comme les Celtics ont gagné et que les Cavaliers ont perdu, les Knicks connaissent maintenant leur place définitive au classement : la troisième. Ne reste plus qu’à savoir le nom de leur adversaire au premier tour, mais avec le succès des Hawks, il y a des chances pour qu’il s’agisse… des Raptors. Une équipe qui a plutôt bien réussi aux hommes de Mike Brown cette saison : cinq matchs, cinq victoires ! Gare cependant au Magic et aux Sixers, qui peuvent toujours espérer une place dans le Top 6.

Toronto jouera sa qualif’ contre Brooklyn. Largement dominés par les Knicks cette nuit, les Raptors n’ont pas tout perdu pour autant, puisqu’ils peuvent encore espérer se qualifier directement pour les playoffs. Pour cela, il leur faudra se débarrasser des Nets dimanche après-midi et, quand on voit l’état de forme de l’autre franchise new-yorkaise, on se dit que cette rencontre au Canada devrait être une formalité pour les joueurs de Darko Rajakovic. Qui devront également garder un oeil sur le déplacement d’Atlanta à Miami pour une éventuelle remontée à la 5e place.

OG Anunoby sort sur blessure. Simple mesure de précaution ou vrai pépin physique ? Toujours est-il qu’à une semaine des playoffs, OG Anunoby a dû quitter ses coéquipiers en cours de route, à cause d’une blessure à la cheville gauche, survenue lors du 81e match des Knicks cette saison. Difficile de faire pire niveau timing…

New York Knicks / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Brunson 31 12/18 2/5 3/3 0 3 3 2 1 2 3 0 4 29 27
Karl-Anthony Towns 30 8/12 1/3 5/5 2 8 10 5 3 0 1 0 11 22 32
Mikal Bridges 33 5/10 2/6 1/1 0 1 1 3 2 3 1 0 13 13 14
Josh Hart 30 0/2 0/1 3/4 0 4 4 2 2 2 2 0 11 3 6
OG Anunoby 15 1/4 0/3 0/0 0 5 5 3 2 0 0 0 9 2 7
Jose Alvarado 18 4/6 1/3 3/6 0 5 5 2 1 0 1 0 14 12 13
Jordan Clarkson 18 4/8 0/1 2/2 1 0 1 4 1 0 1 0 3 10 10
Landry Shamet 28 3/7 2/5 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 11 8 7
Ariel Hukporti 13 4/4 0/0 0/0 1 3 4 1 2 0 0 0 8 8 13
Mohamed Diawara 11 0/2 0/2 3/4 0 1 1 1 0 1 0 0 3 3 3
Pacome Dadiet 4 0/2 0/2 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Jeremy Sochan 6 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 -3 0 2
Trey Jemison 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
Total 41/75 8/31 22/27 5 32 37 24 16 10 10 0 112
Toronto Raptors / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Ingram 35 8/15 0/2 0/4 0 4 4 6 2 1 1 0 -9 16 15
Scottie Barnes 34 6/13 0/1 3/3 2 2 4 5 1 0 2 0 -10 15 15
Ja'Kobe Walter 30 5/9 4/7 1/2 0 2 2 1 2 1 1 0 -20 15 13
Jamal Shead 27 2/7 1/3 0/0 0 0 0 2 3 0 2 0 -9 5 0
Jakob Poeltl 20 2/3 0/0 0/0 1 2 3 1 3 1 2 0 -14 4 6
Sandro Mamukelashvili 25 5/9 3/6 4/6 2 6 8 3 1 1 4 0 -3 17 19
Gradey Dick 12 3/4 1/1 0/0 0 0 0 1 5 2 0 0 -2 7 9
Jonathan Mogbo 17 2/2 0/0 2/2 0 5 5 1 4 0 2 0 -4 6 10
AJ Lawson 22 1/5 1/4 2/2 2 4 6 1 1 1 0 0 3 5 9
Alijah Martin 12 1/5 0/1 1/1 0 0 0 1 2 0 3 0 -7 3 -3
Jamison Battle 6 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -10 2 3
Total 36/73 10/25 13/20 7 25 32 23 24 7 17 0 95

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
CLE102
BOS144
NOR118
IND94
PHI105
NYK112
TOR95
CHI103
ORL127
HOU132
MIN136
MIL125
BRO108
SAS139
DAL120
UTH147
MEM101
DEN127
OKC107
POR116
LAC97
SAC124
GSW118
LAL88
PHO66

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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