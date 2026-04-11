Sans forcer, les Knicks s’assurent la 3e place face aux Raptors

Une victoire des Knicks, et c’est l’assurance de terminer dans le Top 3. Une victoire des Raptors, et c’est l’assurance de disputer les playoffs sans passer par la case Play-In.

Un « back-to-back » à enjeu pour les deux équipes, donc, mais ce sont finalement les coéquipiers de Jalen Brunson (29 points) et Karl-Anthony Towns (22 points, 10 rebonds, 5 passes) qui ont empoché la mise au Madison Square Garden.

La soirée aura même été très tranquille pour New York, à peine mené dans cette partie et en tête d’une dizaine de points durant toute la seconde période. Sans forcément se montrer impérial, mais en sachant tirer profit des erreurs de Toronto avec le ballon, tout en appuyant sans arrêt dans la peinture avec son avantage physique.

Accessoirement vainqueurs des Raptors pour la 13e fois consécutive (!), les Knicks se sont détachés à partir du deuxième quart-temps, derrière l’agressivité du duo Brunson/Towns, bien décidé à s’offrir un jour « off » dimanche, et donc une semaine de repos complet avant les playoffs. L’intensité new-yorkaise en défense, des titulaires comme des remplaçants, a notamment alimenté à plusieurs reprises l’attaque.

Ce fut ensuite un contrôle de tous les instants pour les joueurs de New York, certes fâchés avec leur adresse à 3-points, mais en mesure de se rapprocher du cercle dès que le besoin de panier se faisait sentir. À l’image du puissant Karl-Anthony Towns bien sûr, mais aussi de Jalen Brunson, insaisissable avec son centre de gravité très bas.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– New York finira 3e. Comme les Celtics ont gagné et que les Cavaliers ont perdu, les Knicks connaissent maintenant leur place définitive au classement : la troisième. Ne reste plus qu’à savoir le nom de leur adversaire au premier tour, mais avec le succès des Hawks, il y a des chances pour qu’il s’agisse… des Raptors. Une équipe qui a plutôt bien réussi aux hommes de Mike Brown cette saison : cinq matchs, cinq victoires ! Gare cependant au Magic et aux Sixers, qui peuvent toujours espérer une place dans le Top 6.

– Toronto jouera sa qualif’ contre Brooklyn. Largement dominés par les Knicks cette nuit, les Raptors n’ont pas tout perdu pour autant, puisqu’ils peuvent encore espérer se qualifier directement pour les playoffs. Pour cela, il leur faudra se débarrasser des Nets dimanche après-midi et, quand on voit l’état de forme de l’autre franchise new-yorkaise, on se dit que cette rencontre au Canada devrait être une formalité pour les joueurs de Darko Rajakovic. Qui devront également garder un oeil sur le déplacement d’Atlanta à Miami pour une éventuelle remontée à la 5e place.

– OG Anunoby sort sur blessure. Simple mesure de précaution ou vrai pépin physique ? Toujours est-il qu’à une semaine des playoffs, OG Anunoby a dû quitter ses coéquipiers en cours de route, à cause d’une blessure à la cheville gauche, survenue lors du 81e match des Knicks cette saison. Difficile de faire pire niveau timing…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.