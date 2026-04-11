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Prêt pour la suite, Victor Wembanyama (40 points) se défoule sur les Mavericks

Publié le 11/04/2026 à 6:39 Twitter Facebook

NBA – En seulement 26 minutes, Victor Wembanyama martyrise les Mavericks, et rassure tout le monde sur son état physique.

victor wembanyamaAvec 40 points et 13 rebonds de Victor Wembanyama en 26 minutes, les Spurs s’imposent 139-120 face aux Mavericks. L’unique enjeu de la soirée était de savoir si «Wemby» allait disputer une 65e rencontre de saison régulière. C’est fait !

Le match débute sur un rythme très élevé, avec une intensité offensive immédiate des deux côtés. Dès l’entame, Victor Wembanyama s’illustre en montrant qu’il a parfaitement récupéré de sa récente blessure aux côtes : il ouvre le score avec un dunk énorme au milieu de plusieurs défenseurs. Il enchaîne rapidement avec d’autres actions marquantes comme ce floater face à Marvin Bagley et il inscrit carrément 16 points dans le premier quart-temps. En parallèle, le rookie Cooper Flagg répond présent pour Dallas et leur duel enflamme la rencontre. San Antonio prend rapidement l’avantage et conclut le premier quart-temps en tête (37-26), grâce notamment à un 14-2 en fin de période.

De’Aaron Fox met les Spurs à l’abri

Dans le deuxième quart-temps, Flagg monte en puissance et maintient les Mavericks dans le match. Dallas profite de quelques passages à vide des Spurs pour revenir progressivement au score, allant même jusqu’à prendre brièvement l’avantage. Wembanyama continue toutefois de porter son équipe et il redonne l’avantage aux siens. À la mi-temps, San Antonio mène de justesse (68-65) dans une rencontre toujours aussi spectaculaire.

Au retour des vestiaires, le troisième quart-temps reste équilibré dans un premier temps, mais les Spurs reprennent progressivement le contrôle grâce à Keldon Johnson et Dylan Harper, titularisé en l’absence de Stephon Castle.

Auteur de 7 points de suite, De’Aaron Fox joue également un rôle clé qui permet à San Antonio de creuser l’écart. Victor Wembanyama continue de dominer des deux côtés du terrain, et les Spurs abordent le dernier quart-temps avec une avance confortable (108-93).

Dans le quatrième quart-temps, San Antonio confirme sa supériorité. Portés par un collectif efficace et une adresse remarquable (un joli 50-40-90 dans les tirs), les Spurs creusent définitivement l’écart. Dallas, malgré les efforts constants de Flagg, finit par céder physiquement et défensivement, et les Spurs s’imposent 139-120 pour une 62e victoire cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Wemby éligible. C’est fait, Victor Wembanyama a disputé cette fameuse 65e rencontre de la saison, et il est éligible pour les différentes récompenses de la saison. Favori pour être Defensive Player Of The Year et une place dans la First All-NBA Team, il fait partie des quatre candidats au titre de MVP.

Boucle bouclée. Victor Wembanyama avait débuté la saison régulière avec un match à 40 points face aux Mavericks, et il la termine, sans doute, avec 40 points face à ces mêmes Mavericks.

San Antonio Spurs / 139 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Victor Wembanyama 26 14/23 2/7 10/11 3 10 13 5 0 1 2 2 10 40 49
De'Aaron Fox 27 7/14 2/4 2/2 0 1 1 10 1 0 2 0 11 18 20
Julian Champagnie 27 5/8 1/3 3/3 2 5 7 1 2 1 0 2 15 14 22
Dylan Harper 26 4/9 0/1 5/5 1 3 4 6 3 0 2 1 15 13 17
Devin Vassell 27 2/7 1/4 0/0 1 1 2 2 1 0 1 0 3 5 3
Keldon Johnson 24 6/13 1/5 4/4 1 4 5 2 1 0 0 0 8 17 17
Harrison Barnes 28 6/9 2/4 1/1 0 2 2 1 2 0 0 0 13 15 15
Carter Bryant 25 4/5 3/3 1/1 2 3 5 2 3 0 2 1 14 12 17
Jordan McLaughlin 6 1/2 1/1 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 -2 3 5
Luke Kornet 18 1/2 0/0 0/0 2 5 7 1 2 1 1 0 10 2 9
Harrison Ingram 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Total 50/92 13/32 26/27 13 35 48 30 15 4 10 6 139
Dallas Mavericks / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cooper Flagg 32 13/25 3/7 4/4 1 5 6 5 1 0 2 0 -8 33 30
Max Christie 31 5/12 4/7 2/2 0 1 1 2 2 1 1 0 -8 16 12
Khris Middleton 25 5/8 2/3 2/2 0 3 3 3 1 0 0 0 -5 14 17
Ryan Nembhard 31 5/13 1/4 2/2 0 1 1 7 3 0 0 0 -5 13 13
Marvin Bagley III 8 1/4 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -9 2 1
AJ Johnson 20 4/9 1/2 4/4 1 0 1 2 1 0 1 1 -9 13 11
John Poulakidas 30 4/11 4/10 0/0 0 1 1 0 1 1 0 1 -19 12 8
Moussa Cisse 19 3/5 0/0 1/5 5 3 8 0 4 2 0 3 -10 7 14
Tyler Smith 19 3/7 0/4 0/0 2 1 3 1 0 1 0 0 -12 6 7
Dwight Powell 25 2/4 0/1 0/0 5 6 11 5 5 2 3 1 -10 4 18
Total 45/98 15/40 15/19 14 22 36 26 19 7 7 6 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
CLE102
BOS144
NOR118
IND94
PHI105
NYK112
TOR95
CHI103
ORL127
HOU132
MIN136
MIL125
BRO108
SAS139
DAL120
UTH147
MEM101
DEN127
OKC107
POR116
LAC97
SAC124
GSW118
LAL88
PHO66

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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