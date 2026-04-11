Prêt pour la suite, Victor Wembanyama (40 points) se défoule sur les Mavericks

Avec 40 points et 13 rebonds de Victor Wembanyama en 26 minutes, les Spurs s’imposent 139-120 face aux Mavericks. L’unique enjeu de la soirée était de savoir si «Wemby» allait disputer une 65e rencontre de saison régulière. C’est fait !

Le match débute sur un rythme très élevé, avec une intensité offensive immédiate des deux côtés. Dès l’entame, Victor Wembanyama s’illustre en montrant qu’il a parfaitement récupéré de sa récente blessure aux côtes : il ouvre le score avec un dunk énorme au milieu de plusieurs défenseurs. Il enchaîne rapidement avec d’autres actions marquantes comme ce floater face à Marvin Bagley et il inscrit carrément 16 points dans le premier quart-temps. En parallèle, le rookie Cooper Flagg répond présent pour Dallas et leur duel enflamme la rencontre. San Antonio prend rapidement l’avantage et conclut le premier quart-temps en tête (37-26), grâce notamment à un 14-2 en fin de période.

De’Aaron Fox met les Spurs à l’abri

Dans le deuxième quart-temps, Flagg monte en puissance et maintient les Mavericks dans le match. Dallas profite de quelques passages à vide des Spurs pour revenir progressivement au score, allant même jusqu’à prendre brièvement l’avantage. Wembanyama continue toutefois de porter son équipe et il redonne l’avantage aux siens. À la mi-temps, San Antonio mène de justesse (68-65) dans une rencontre toujours aussi spectaculaire.

Au retour des vestiaires, le troisième quart-temps reste équilibré dans un premier temps, mais les Spurs reprennent progressivement le contrôle grâce à Keldon Johnson et Dylan Harper, titularisé en l’absence de Stephon Castle.

Auteur de 7 points de suite, De’Aaron Fox joue également un rôle clé qui permet à San Antonio de creuser l’écart. Victor Wembanyama continue de dominer des deux côtés du terrain, et les Spurs abordent le dernier quart-temps avec une avance confortable (108-93).

Dans le quatrième quart-temps, San Antonio confirme sa supériorité. Portés par un collectif efficace et une adresse remarquable (un joli 50-40-90 dans les tirs), les Spurs creusent définitivement l’écart. Dallas, malgré les efforts constants de Flagg, finit par céder physiquement et défensivement, et les Spurs s’imposent 139-120 pour une 62e victoire cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Wemby éligible. C’est fait, Victor Wembanyama a disputé cette fameuse 65e rencontre de la saison, et il est éligible pour les différentes récompenses de la saison. Favori pour être Defensive Player Of The Year et une place dans la First All-NBA Team, il fait partie des quatre candidats au titre de MVP.

– Boucle bouclée. Victor Wembanyama avait débuté la saison régulière avec un match à 40 points face aux Mavericks, et il la termine, sans doute, avec 40 points face à ces mêmes Mavericks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.