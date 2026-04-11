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Top 4 de l’Ouest | Les Nuggets et les Lakers avec l’avantage du terrain

Publié le 11/04/2026 à 7:18 Twitter Facebook

NBA – Adversaires du soir, les Rockets et les Wolves finiront respectivement 5e et 6e. Juste au-dessus, les Nuggets (3e) et les Lakers (4e) ne sont pas encore fixés sur leur sort.

lebron james lakersLes dés ne sont pas totalement jetés à l’Ouest puisqu’il reste une incertitude sur le classement final pour les 3e et 4e places, détenues par les Nuggets (53v-28d) et les Lakers (52v-29d). Une chose est sûre : les Rockets (51v-30d), battus par les Wolves, seront 5e et ils ont échoué dans leur quête de l’avantage du terrain au premier tour des playoffs.

À la recherche d’une 9e victoire de rang, devant leur public, les partenaires de Kevin Durant s’inclinent 136 -132 face aux Wolves, assurés de terminer 6e. Privés de plusieurs cadres, les Wolves ont débuté la rencontre avec Kyle Anderson et Joan Beringer dans le cinq de départ. Portés par un énorme Amen Thompson et un Kevin Durant efficace, les Rockets pensaient avoir fait le plus dur en prenant une dizaine de points d’avance dans le 3e quart-temps.

C’est alors qu’Anthony Edwards a pris feu, enchaînant les paniers et relançant son équipe avec un gros passage offensif. Mais limité par son temps de jeu, il a laissé place au banc en début de quatrième quart-temps.

Houston semblait alors en position idéale pour gérer la fin de match, avant de complètement s’effondrer. Minnesota en a profité grâce à l’impact de Donte DiVincenzo, Mike Conley et surtout Terrence Shannon Jr, déjà en grande forme, qui a brillé dans le dernier quart-temps.

Un Nuggets – Spurs décisif

Pour les Nuggets, opposés au Thunder, c’est une 11e victoire de rang, et l’assurance de finir 3e ou 4e. Les deux coaches avaient décidé de reposer tous leurs titulaires, à l’exception de Lu Dort côté OKC. Pourquoi ? Parce que le Canadien a besoin de jouer les deux derniers matches pour être éligible aux trophées de fin de saison…

À l’arrivée, les Nuggets s’imposent 127-107 à la faveur d’un 17-0 en fin de match. Aux côtés de Jonas Valanciunas (23 points, 17 rebonds), Julian Strawther (22 points) et David Roddy (21 points) sont les plus en vue.

Enfin, les Lakers restent en course pour la 3e place après leur facile victoire face aux Suns (101-73) avec seulement neuf points encaissés dans le 3e quart-temps. LeBron James est encore et toujours le meilleur joueur sur le terrain avec 28 points, 12 passes, 6 rebonds et 4 interceptions, et il reçoit le renfort de Marcus Smart, absent depuis le 22 mars dernier. Les Lakers, qui possèdent le tie-breaker sur les Nuggets, peuvent donc encore terminer 3e. Il leur faudra battre le Jazz lors de la dernière journée, et compter sur une défaite des Nuggets face aux Spurs.

Houston – Minnesota : 132-136

Houston Rockets / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Amen Thompson 42 17/22 0/1 7/7 3 6 9 7 2 1 2 1 1 41 52
Kevin Durant 39 13/18 0/1 7/9 0 7 7 7 2 1 3 2 -3 33 40
Alperen Sengun 29 10/13 0/0 2/2 3 3 6 8 5 0 3 1 7 22 31
Jabari Smith Jr. 39 5/12 2/5 4/6 1 5 6 2 1 0 1 2 -4 16 16
Josh Okogie 27 0/3 0/3 2/2 0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 5
Reed Sheppard 18 5/12 2/6 0/0 0 3 3 3 2 0 1 0 -17 12 10
Clint Capela 8 2/2 0/0 0/2 1 0 1 0 1 0 0 0 -2 4 3
Jae'Sean Tate 8 1/2 0/0 0/0 2 2 4 0 1 0 0 0 -3 2 5
Aaron Holiday 6 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1
Tari Eason 24 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 2 1 2 1 -3 0 -2
Total 53/87 4/18 22/28 11 28 39 29 18 4 12 9 132
Minnesota Timberwolves / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 27 7/14 3/7 5/6 1 1 2 3 4 0 4 0 -6 22 15
Donte DiVincenzo 29 6/12 3/8 3/6 0 4 4 2 3 1 1 2 1 18 17
Kyle Anderson 33 7/12 0/0 3/5 3 3 6 9 3 2 0 0 5 17 27
Jaden McDaniels 35 8/20 0/3 0/0 2 6 8 2 3 0 0 4 -1 16 18
Joan Beringer 26 5/5 0/0 4/4 2 2 4 1 2 2 0 1 -3 14 22
Terrence Shannon Jr. 28 8/13 5/7 2/2 0 0 0 1 2 0 0 0 4 23 19
Ayo Dosunmu 26 6/10 1/2 2/2 0 0 0 4 1 0 1 0 -1 15 14
Mike Conley 24 3/3 3/3 0/0 0 1 1 4 2 1 0 0 17 9 15
Jaylen Clark 12 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 4 2 4
Total 51/90 15/30 19/25 8 18 26 27 21 7 7 7 136

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
CLE102
BOS144
NOR118
IND94
PHI105
NYK112
TOR95
CHI103
ORL127
HOU132
MIN136
MIL125
BRO108
SAS139
DAL120
UTH147
MEM101
DEN127
OKC107
POR116
LAC97
SAC124
GSW118
LAL101
PHO73

Denver – Oklahoma City : 127-107

Denver Nuggets / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jonas Valanciunas 32 9/14 1/2 4/4 6 11 17 4 1 0 3 2 16 23 38
Julian Strawther 33 8/17 4/7 2/2 0 4 4 3 1 2 1 1 10 22 22
Tim Hardaway Jr. 28 4/12 3/9 2/3 0 1 1 3 1 1 0 0 5 13 9
Bruce Brown 26 4/9 2/3 0/0 1 7 8 6 1 2 4 0 7 10 17
Tyus Jones 23 3/6 3/3 0/0 0 4 4 3 1 0 2 0 7 9 11
David Roddy 26 8/12 3/6 2/2 0 2 2 0 2 2 2 0 14 21 19
Jalen Pickett 29 5/11 3/6 0/0 0 4 4 4 0 0 2 0 17 13 13
Curtis Jones 20 3/7 1/5 0/0 0 1 1 3 1 2 0 0 14 7 9
Zeke Nnaji 14 2/4 1/2 0/0 2 4 6 2 2 0 2 3 -1 5 12
DaRon Holmes II 2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 3
K.J. Simpson 7 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 6 2 4
Total 47/93 21/43 12/13 10 39 49 28 10 10 16 6 127
Oklahoma City Thunder / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Branden Carlson 37 8/18 3/10 4/4 3 9 12 5 2 0 0 0 -21 23 30
Jared McCain 25 6/11 3/8 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 -4 15 12
Nikola Topic 39 6/12 2/3 0/0 2 0 2 11 3 4 8 0 -17 14 17
Aaron Wiggins 25 5/11 2/6 1/2 1 2 3 3 2 3 0 0 -2 13 15
Luguentz Dort 21 2/7 1/4 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 -8 5 4
Kenrich Williams 32 7/22 1/6 0/0 7 5 12 1 2 2 2 0 -22 15 13
Brooks Barnhizer 33 5/10 1/3 3/4 2 7 9 2 3 2 2 0 -15 14 19
Payton Sandfort 28 3/8 1/4 1/2 0 4 4 0 2 0 0 0 -11 8 6
Total 42/99 14/44 9/12 15 31 46 25 15 11 13 0 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
CLE102
BOS144
NOR118
IND94
PHI105
NYK112
TOR95
CHI103
ORL127
HOU132
MIN136
MIL125
BRO108
SAS139
DAL120
UTH147
MEM101
DEN127
OKC107
POR116
LAC97
SAC124
GSW118
LAL101
PHO73

LA Lakers – Phoenix : 101-73

Los Angeles Lakers / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
LeBron James 32 10/16 2/2 6/9 0 6 6 12 1 4 2 0 27 28 39
Luke Kennard 28 6/12 2/4 5/5 0 1 1 3 0 3 1 0 14 19 19
Rui Hachimura 31 4/8 2/3 3/4 0 2 2 3 4 0 2 0 28 13 11
Deandre Ayton 30 4/8 0/0 2/2 2 3 5 0 2 1 0 1 19 10 13
Jake LaRavia 31 1/1 0/0 0/0 0 3 3 1 2 2 1 0 11 2 7
Marcus Smart 18 2/5 0/2 2/2 0 5 5 7 2 2 2 1 5 6 16
Jarred Vanderbilt 19 3/6 0/2 0/0 1 6 7 1 2 1 0 0 6 6 12
Dalton Knecht 4 1/1 1/1 2/2 0 1 1 0 0 0 0 1 4 5 7
Nick Smith Jr. 13 1/5 0/3 2/2 1 1 2 0 2 0 1 0 6 4 1
Bronny James 13 1/2 1/2 0/0 0 2 2 0 0 1 2 0 5 3 3
Maxi Kleber 11 1/3 0/1 0/2 0 0 0 0 2 1 0 0 3 2 -1
Drew Timme 6 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 6 2 2
Chris Mañon 2 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1
Adou Thiero 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1
Total 35/69 8/20 23/30 4 31 35 27 18 17 11 3 101
Phoenix Suns / 73 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Dillon Brooks 21 5/14 0/4 2/4 2 0 2 1 4 1 3 0 -17 12 2
Grayson Allen 13 2/7 1/5 3/3 1 3 4 1 0 1 2 0 5 8 7
Mark Williams 20 2/2 0/0 3/4 2 3 5 0 3 0 2 1 -20 7 10
Collin Gillespie 16 2/6 1/4 0/0 4 1 5 3 0 0 0 0 6 5 9
Ryan Dunn 29 0/3 0/2 1/2 1 1 2 1 1 1 2 0 -39 1 -1
Royce O'Neale 22 4/10 2/7 1/2 1 6 7 3 3 3 1 0 0 11 16
Oso Ighodaro 21 3/4 0/0 2/4 3 7 10 2 1 0 2 0 3 8 15
Amir Coffey 21 3/6 1/2 0/0 0 2 2 0 2 1 1 0 -11 7 6
Jamaree Bouyea 27 1/7 0/2 2/2 1 1 2 3 0 0 4 0 -33 4 -1
Khaman Maluach 8 2/3 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 -8 4 6
Rasheer Fleming 24 1/6 1/6 0/0 1 2 3 2 2 0 5 0 -9 3 -2
Koby Brea 14 1/8 1/7 0/0 0 1 1 1 1 1 2 0 -13 3 -3
CJ Huntley 4 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -4 0 0
Total 26/77 7/40 14/21 18 29 47 17 18 8 24 1 73

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
CLE102
BOS144
NOR118
IND94
PHI105
NYK112
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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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