Top 4 de l’Ouest | Les Nuggets et les Lakers avec l’avantage du terrain

Les dés ne sont pas totalement jetés à l’Ouest puisqu’il reste une incertitude sur le classement final pour les 3e et 4e places, détenues par les Nuggets (53v-28d) et les Lakers (52v-29d). Une chose est sûre : les Rockets (51v-30d), battus par les Wolves, seront 5e et ils ont échoué dans leur quête de l’avantage du terrain au premier tour des playoffs.

À la recherche d’une 9e victoire de rang, devant leur public, les partenaires de Kevin Durant s’inclinent 136 -132 face aux Wolves, assurés de terminer 6e. Privés de plusieurs cadres, les Wolves ont débuté la rencontre avec Kyle Anderson et Joan Beringer dans le cinq de départ. Portés par un énorme Amen Thompson et un Kevin Durant efficace, les Rockets pensaient avoir fait le plus dur en prenant une dizaine de points d’avance dans le 3e quart-temps.

C’est alors qu’Anthony Edwards a pris feu, enchaînant les paniers et relançant son équipe avec un gros passage offensif. Mais limité par son temps de jeu, il a laissé place au banc en début de quatrième quart-temps.

Houston semblait alors en position idéale pour gérer la fin de match, avant de complètement s’effondrer. Minnesota en a profité grâce à l’impact de Donte DiVincenzo, Mike Conley et surtout Terrence Shannon Jr, déjà en grande forme, qui a brillé dans le dernier quart-temps.

Un Nuggets – Spurs décisif

Pour les Nuggets, opposés au Thunder, c’est une 11e victoire de rang, et l’assurance de finir 3e ou 4e. Les deux coaches avaient décidé de reposer tous leurs titulaires, à l’exception de Lu Dort côté OKC. Pourquoi ? Parce que le Canadien a besoin de jouer les deux derniers matches pour être éligible aux trophées de fin de saison…

À l’arrivée, les Nuggets s’imposent 127-107 à la faveur d’un 17-0 en fin de match. Aux côtés de Jonas Valanciunas (23 points, 17 rebonds), Julian Strawther (22 points) et David Roddy (21 points) sont les plus en vue.

Enfin, les Lakers restent en course pour la 3e place après leur facile victoire face aux Suns (101-73) avec seulement neuf points encaissés dans le 3e quart-temps. LeBron James est encore et toujours le meilleur joueur sur le terrain avec 28 points, 12 passes, 6 rebonds et 4 interceptions, et il reçoit le renfort de Marcus Smart, absent depuis le 22 mars dernier. Les Lakers, qui possèdent le tie-breaker sur les Nuggets, peuvent donc encore terminer 3e. Il leur faudra battre le Jazz lors de la dernière journée, et compter sur une défaite des Nuggets face aux Spurs.

Houston – Minnesota : 132-136

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 100 DET 118 WAS 117 MIA 140 ATL 124 CLE 102 BOS 144 NOR 118 IND 94 PHI 105 NYK 112 TOR 95 CHI 103 ORL 127 HOU 132 MIN 136 MIL 125 BRO 108 SAS 139 DAL 120 UTH 147 MEM 101 DEN 127 OKC 107 POR 116 LAC 97 SAC 124 GSW 118 LAL 101 PHO 73

Denver – Oklahoma City : 127-107

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CHA 100 DET 118 WAS 117 MIA 140 ATL 124 CLE 102 BOS 144 NOR 118 IND 94 PHI 105 NYK 112 TOR 95 CHI 103 ORL 127 HOU 132 MIN 136 MIL 125 BRO 108 SAS 139 DAL 120 UTH 147 MEM 101 DEN 127 OKC 107 POR 116 LAC 97 SAC 124 GSW 118 LAL 101 PHO 73

LA Lakers – Phoenix : 101-73

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