Les Blazers reprennent la 8e place de l’Ouest aux Clippers

Match capital dans la lutte pour la huitième place entre Clippers et Blazers puisqu’en cas de victoire, les Californiens seraient assurés de terminer à la huitième place. Le premier coup est porté par Portland qui débute la rencontre avec un 9-2 avant que les Clippers répondent en sortie de temps mort.

Brook Lopez (21 points, 6 rebonds) décoche une flèche à longue distance avant de trouver Kawhi Leonard (24 points, 8 rebonds, 5 passes) dans la raquette. Dans la foulée, Darius Garland réussit son premier tir à 3-points (10-9). Les Blazers répondent par l’intermédiaire de Donovan Clingan et Deni Avdija (35 points, 4 rebonds, 5 passes), ce dernier débutant la rencontre avec un parfait 5/5 au tir pour redonner l’avantage à son équipe (24-19).

Le premier acte se termine avec un tir de loin de Toumani Camara et Portland ouvre le deuxième acte sur un panier primé de Shaedon Sharpe (36-26). Comme lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, c’est dans le deuxième quart-temps que Portland creuse l’écart. Les intérieurs brillent à 3-points puisque Robert Williams III plante deux tirs de loin. Le pivot est suivi par une ogive de Donovan Clingan (18 points, 13 rebonds) qui assomme les Clippers (52-32).

Pour revenir dans la partie, les Clippers adoptent une défense de zone. Les Californiens arrivent à limiter l’accès à leur cercle tandis que Portland perd son adresse derrière l’arc. Grâce à des paniers de Kawhi Leonard et Kris Dunn, Los Angeles recolle à dix longueurs au moment de rejoindre les vestiaires (61-51).

De vains espoirs pour les Clippers

Les Clippers ne lèvent pas le pied après la pause et Derrick Jones Jr. décoche une flèche à longue distance. Quelques minutes plus tard, l’ailier-fort est victime d’une faute flagrante 1 de la part de Jrue Holiday et il ramène son équipe à une longueur (68-67).

Sur un nouveau panier primé, Derrick Jones Jr. remet les deux équipes à égalité tandis que Jordan Miller finit par donner l’avantage à Los Angeles (82-79). Cependant, les Blazers mènent toujours au moment d’entrer dans le dernier acte (86-84). Un quatrième quart-temps où les locaux creusent l’écart avec un 11-0 (97-88).

Si Brook Lopez ramène les siens à deux longueurs avec un tir de loin, il conteste un coup de sifflet accordé à Deni Avdija et écope d’une faute technique. Sur la ligne, l’ailier ne tremble pas et donne 13 points d’avance aux locaux alors qu’il reste un peu plus de trois minutes à jouer (106-93). Un enchaînement qui sonne le glas des Clippers. Les Blazers s’imposent 116 à 97 et sont quasiment assurés de finir huitième.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Blazers ont toutes les chances de finir huitième. Avec ce succès, les Blazers et les Clippers possèdent désormais le même bilan avec 41 victoires pour 40 défaites. Portland prend ainsi la huitième place grâce à de meilleurs résultats face aux équipes de la Conférence Ouest. Pour s’assurer de terminer huitièmes, les joueurs de Tiago Splitter devront battre les Kings. De leur côté, les Clippers ont désormais de maigres espoirs de finir devant Portland. Pour atteindre la huitième place, les Californiens devront triompher des Warriors et prier pour un faux pas des Blazers face aux Kings.

– Des intérieurs tranchants à 3-points. En première mi-temps, les Blazers ont pris vingt points d’avance. Un écart qui a été creusé par les nombreux tirs à 3-points de Donovan Clingan et d’un Robert Williams étonnamment adroit. Alors qu’il n’avait réussi que sept tirs primés depuis le début de la saison, l’ancien des Celtics a terminé avec un parfait 2/2 derrière l’arc. Dans le troisième quart-temps, les Clippers ont pu reprendre les commandes grâce aux tirs primés de Derrick Jones Jr. et Brook Lopez.

– Un dernier « run » dévastateur. Alors qu’ils ont pris l’eau après la mi-temps, les Blazers n’ont pas paniqué. Le dernier quart-temps a été marqué par un 23-5 qui a enterré les espoirs des Clippers. Un dernier coup porté par Deni Avdija qui a su récupérer de nombreux lancers francs. Même Toumani Camara y est allé de son panier alors que le Belge a connu une soirée très compliquée, qu’il termine avec 5 points et un maigre 2/13 au tir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.