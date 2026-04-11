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Conférence Est | Hornets – Heat, la seule affiche connue du « play-in »

Publié le 11/04/2026 à 7:52 Twitter Facebook

NBA – Même s’il reste une journée à disputer, les positions semblent figées de la 6e à la 10e place à l’Est, et on connaît déjà une affiche du « play-in ».

hornets heatSi les Hawks ont validé leur place en playoffs en dominant les Cavaliers, en revanche, rien n’est joué pour la 6e place, et donc l’ordre final pour le « play-in ».

Battus par les Knicks, les Raptors ont leur destin en main pour la 6e et dernière place qualificative pour les playoffs. Et ça ne devrait pas être très compliqué puisqu’ils affrontent les Nets lors de la dernière journée.

À moins d’un séisme, les coéquipiers de Brandon Ingram devraient finir 6e, et donc retrouver les Knicks au premier tour des playoffs.

Orlando a la main sur la 7e place

Derrière, ça reste indécis sur l’ordre final. Le Magic, qui reste sur cinq victoires de suite, peut encore espérer finir 6e à condition de battre les Celtics, et de compter sur un revers des Raptors face aux Nets.

C’est peu probable… La véritable interrogation, c’est de savoir si Boston jouera le coup à fond face au Magic lors de la dernière soirée. On les imagine plutôt mettre tout le monde au repos, en attendant de connaître leur adversaire du premier tour. Ce qui devrait permettre à Orlando de verrouiller sa 7e place, avec deux chances d’accrocher les playoffs lors du « play-in ». À chaque fois devant son public.

Vainqueurs à Indiana, pendant que les Hornets s’inclinaient face aux Pistons, les Sixers devraient conserver leur 8e place puisqu’ils affrontent les Bucks dimanche soir. Pour Charlotte, la situation est figée puisque les coéquipiers de LaMelo Ball défieront le Heat lors du « play-in », et leur public va redécouvrir une atmosphère de playoffs. C’était l’objectif de cette deuxième partie de saison en boulet de canon.

New York – Toronto

Indiana – Philadelphie : 94-105

Indiana Pacers / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jarace Walker 29 6/13 4/7 1/2 1 3 4 2 2 0 1 1 3 17 15
Quenton Jackson 27 6/15 2/8 2/3 2 2 4 6 3 1 2 0 0 16 15
Ethan Thompson 31 4/10 1/5 6/6 0 4 4 3 1 2 3 0 1 15 15
Micah Potter 24 5/10 3/6 0/0 1 9 10 0 2 1 3 1 2 13 17
Kobe Brown 27 3/7 1/4 0/0 0 3 3 3 1 1 2 0 -7 7 8
Taelon Peter 23 3/7 0/3 3/3 1 0 1 1 2 1 1 0 -16 9 7
Jay Huff 24 3/9 2/8 0/0 1 9 10 2 1 0 2 5 -13 8 17
Obi Toppin 19 3/8 1/5 0/0 0 7 7 2 0 0 2 0 0 7 9
Jalen Slawson 15 0/4 0/2 2/2 2 3 5 3 2 0 5 1 -14 2 2
Kam Jones 21 0/5 0/2 0/0 2 2 4 3 1 0 0 0 -11 0 2
Total 33/88 14/50 14/16 10 42 52 25 15 6 21 8 94
Philadelphia 76ers / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyrese Maxey 39 11/28 1/10 9/10 3 5 8 5 3 2 1 0 18 32 28
Paul George 33 9/19 3/9 0/1 0 5 5 2 2 1 1 0 7 21 17
VJ Edgecombe 40 7/14 0/2 2/2 1 8 9 5 1 3 3 1 11 16 24
Kelly Oubre Jr. 32 7/16 1/4 0/0 1 6 7 1 1 4 0 1 6 15 19
Adem Bona 19 1/3 0/0 1/2 1 5 6 1 1 1 1 0 -13 3 7
Andre Drummond 29 4/10 0/1 2/2 7 9 16 1 3 1 0 0 24 10 22
Quentin Grimes 16 1/5 0/1 2/2 1 2 3 1 2 0 1 0 -3 4 3
Dominick Barlow 16 1/5 0/1 0/0 1 2 3 0 0 1 0 0 3 2 2
Justin Edwards 16 1/4 0/1 0/0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0
Total 42/104 5/29 16/19 16 42 58 17 14 13 8 2 105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
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SAC124
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LAL101
PHO73

Chicago – Orlando : 103-127

Chicago Bulls / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tre Jones 26 8/12 2/2 5/5 1 3 4 4 3 0 2 0 -5 23 25
Leonard Miller 39 5/10 2/4 3/4 3 4 7 4 4 4 4 1 -22 15 21
Matas Buzelis 27 6/17 0/9 2/3 0 8 8 3 0 1 2 3 -18 14 15
Collin Sexton 27 5/11 0/2 2/5 2 0 2 4 2 3 4 0 -28 12 8
Lachlan Olbrich 32 3/7 0/3 0/4 3 6 9 5 1 1 2 1 -3 6 12
Rob Dillingham 27 4/11 1/5 4/4 1 3 4 0 3 1 2 0 -7 13 9
Patrick Williams 27 3/10 2/6 0/0 0 4 4 0 2 1 0 0 -24 8 6
Mac McClung 10 2/4 2/4 1/1 0 1 1 1 2 0 2 0 -2 7 5
Mouhamadou Gueye 17 2/3 1/2 0/0 0 3 3 2 2 0 1 0 -2 5 8
Yuki Kawamura 8 0/2 0/2 0/0 0 0 0 2 1 0 2 0 -9 0 -2
Total 38/87 10/39 17/26 10 32 42 25 20 11 21 5 103
Orlando Magic / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Franz Wagner 23 8/13 3/5 6/9 1 1 2 4 2 0 3 0 12 25 20
Paolo Banchero 27 5/10 1/4 3/6 0 9 9 7 1 2 4 0 21 14 20
Jalen Suggs 20 4/11 4/9 0/0 0 1 1 4 3 0 2 0 13 12 8
Wendell Carter Jr. 25 4/7 0/1 3/4 2 4 6 0 2 0 0 1 19 11 14
Desmond Bane 17 1/4 0/0 0/0 0 1 1 4 3 2 1 0 4 2 5
Jamal Cain 25 9/11 2/4 0/1 4 4 8 2 2 0 2 2 15 20 27
Goga Bitadze 17 6/7 0/0 3/3 4 7 11 0 2 1 0 2 4 15 28
Anthony Black 19 3/12 2/7 0/0 0 3 3 2 2 2 0 1 1 8 7
Jase Richardson 6 4/5 0/0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 8 9
Jevon Carter 21 3/5 1/1 0/0 0 1 1 2 1 2 1 0 8 7 9
Colin Castleton 6 1/2 0/0 1/1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 3 5
Tristan Da Silva 21 1/4 0/3 0/0 0 3 3 6 1 0 0 0 18 2 8
Alex Morales 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 -2
Noah Penda 8 0/2 0/2 0/0 0 0 0 2 0 1 1 0 -1 0 0
Total 49/94 13/37 16/24 12 35 47 33 22 13 15 6 127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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GSW118
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PHO73

Charlotte – Detroit : 100-118

Charlotte Hornets / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
LaMelo Ball 33 7/20 6/16 7/7 3 2 5 8 3 2 4 1 -14 27 26
Brandon Miller 31 9/20 2/8 2/2 2 1 3 0 4 4 1 0 -8 22 17
Miles Bridges 23 3/7 1/4 3/4 0 8 8 3 0 0 0 2 -14 10 18
Kon Knueppel 29 4/12 2/8 0/0 1 3 4 1 1 0 3 0 -1 10 4
Moussa Diabate 25 3/4 0/0 2/4 2 4 6 2 4 0 1 2 -7 8 14
Coby White 16 3/7 2/3 3/4 0 2 2 1 2 0 2 0 -20 11 7
Ryan Kalkbrenner 23 1/1 0/0 2/2 3 1 4 1 2 0 2 1 -12 4 8
Grant Williams 22 1/5 0/3 0/0 3 1 4 0 0 4 0 1 -6 2 7
Xavier Tillman 3 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 4
Tre Mann 3 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 -1
Sion James 17 1/6 0/3 0/0 0 3 3 0 1 0 1 0 -9 2 -1
Pat Connaughton 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2
Josh Green 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 1
Total 34/87 13/47 19/23 14 27 41 16 17 10 16 8 100
Detroit Pistons / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Duren 22 8/11 0/0 4/4 3 6 9 4 5 0 2 0 3 20 28
Duncan Robinson 26 6/11 3/7 4/6 0 3 3 1 1 1 1 0 1 19 16
Cade Cunningham 28 7/13 0/3 0/1 2 0 2 7 1 1 3 1 3 14 15
Ausar Thompson 25 5/8 0/0 2/3 1 4 5 6 3 3 3 1 3 12 20
Tobias Harris 25 3/5 1/1 1/3 1 5 6 0 2 0 1 0 2 8 9
Ronald Holland II 21 5/10 3/5 0/0 1 4 5 1 2 1 1 0 10 13 14
Caris LeVert 14 2/7 0/1 2/2 2 0 2 3 1 2 0 1 0 6 9
Javonte Green 15 1/1 1/1 3/3 1 1 2 0 0 1 0 0 15 6 9
Daniss Jenkins 18 2/9 0/3 2/2 0 1 1 3 1 2 1 1 14 6 5
Kevin Huerter 16 2/5 1/3 0/0 0 3 3 3 0 1 0 1 22 5 10
Isaiah Stewart 16 2/4 0/1 1/2 2 1 3 0 4 1 0 2 9 5 8
Paul Reed 10 2/4 0/1 0/0 3 4 7 0 0 0 1 0 6 4 8
Marcus Sasser 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Chaz Lanier 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 45/89 9/27 19/26 16 32 48 29 20 14 13 7 118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
CLE102
BOS144
NOR118
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PHI105
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TOR95
CHI103
ORL127
HOU132
MIN136
MIL125
BRO108
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LAC97
SAC124
GSW118
LAL101
PHO73

Washington – Miami : 117-140

Washington Wizards / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Carlton Carrington 34 11/15 6/7 2/2 0 2 2 4 3 1 3 0 -2 30 30
Bilal Coulibaly 22 9/16 2/3 5/5 3 2 5 5 0 1 1 1 3 25 29
Anthony Gill 35 4/6 0/0 2/3 0 2 2 1 2 1 1 0 -20 10 10
Julian Reese 37 5/11 0/0 0/0 2 4 6 3 2 2 0 1 -11 10 16
Leaky Black 32 3/11 2/8 0/0 0 2 2 3 5 2 4 0 -11 8 3
Will Riley 28 7/17 2/8 0/0 0 4 4 2 2 1 3 0 -30 16 10
Sharife Cooper 21 5/7 1/1 0/0 0 1 1 7 1 1 0 0 -19 11 18
Jamir Watkins 31 2/9 1/4 2/4 1 4 5 1 2 2 1 0 -25 7 5
Total 46/92 14/31 11/14 6 21 27 26 17 11 13 2 117
Miami Heat / 140 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Simone Fontecchio 27 8/10 6/8 2/2 1 3 4 2 2 1 1 0 3 24 28
Bam Adebayo 38 7/14 3/6 3/3 0 11 11 8 0 1 2 1 22 20 32
Kasparas Jakučionis 31 4/7 3/5 5/6 1 4 5 4 2 2 2 0 22 16 21
Kel'el Ware 22 5/7 2/4 0/0 2 6 8 3 1 0 0 0 -1 12 21
Andrew Wiggins 23 3/6 2/4 3/5 2 1 3 5 2 1 4 0 5 11 11
Pelle Larsson 27 8/14 1/3 7/8 0 0 0 6 5 1 3 0 17 24 21
Jaime Jaquez Jr. 36 10/14 3/4 0/0 1 3 4 8 3 0 4 0 24 23 27
Keshad Johnson 30 4/9 0/3 2/2 2 2 4 0 2 2 1 0 23 10 10
Trevor Keels 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myron Gardner 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0
Jahmir Young 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vladislav Goldin 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 49/82 20/37 22/26 9 31 40 37 20 8 18 1 140

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
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BOS144
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PHI105
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CHI103
ORL127
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MIN136
MIL125
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SAS139
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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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