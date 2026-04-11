Conférence Est | Hornets – Heat, la seule affiche connue du « play-in »

Si les Hawks ont validé leur place en playoffs en dominant les Cavaliers, en revanche, rien n’est joué pour la 6e place, et donc l’ordre final pour le « play-in ».

Battus par les Knicks, les Raptors ont leur destin en main pour la 6e et dernière place qualificative pour les playoffs. Et ça ne devrait pas être très compliqué puisqu’ils affrontent les Nets lors de la dernière journée.

À moins d’un séisme, les coéquipiers de Brandon Ingram devraient finir 6e, et donc retrouver les Knicks au premier tour des playoffs.

Orlando a la main sur la 7e place

Derrière, ça reste indécis sur l’ordre final. Le Magic, qui reste sur cinq victoires de suite, peut encore espérer finir 6e à condition de battre les Celtics, et de compter sur un revers des Raptors face aux Nets.

C’est peu probable… La véritable interrogation, c’est de savoir si Boston jouera le coup à fond face au Magic lors de la dernière soirée. On les imagine plutôt mettre tout le monde au repos, en attendant de connaître leur adversaire du premier tour. Ce qui devrait permettre à Orlando de verrouiller sa 7e place, avec deux chances d’accrocher les playoffs lors du « play-in ». À chaque fois devant son public.

Vainqueurs à Indiana, pendant que les Hornets s’inclinaient face aux Pistons, les Sixers devraient conserver leur 8e place puisqu’ils affrontent les Bucks dimanche soir. Pour Charlotte, la situation est figée puisque les coéquipiers de LaMelo Ball défieront le Heat lors du « play-in », et leur public va redécouvrir une atmosphère de playoffs. C’était l’objectif de cette deuxième partie de saison en boulet de canon.

Indiana – Philadelphie : 94-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 100 DET 118 WAS 117 MIA 140 ATL 124 CLE 102 BOS 144 NOR 118 IND 94 PHI 105 NYK 112 TOR 95 CHI 103 ORL 127 HOU 132 MIN 136 MIL 125 BRO 108 SAS 139 DAL 120 UTH 147 MEM 101 DEN 127 OKC 107 POR 116 LAC 97 SAC 124 GSW 118 LAL 101 PHO 73

Chicago – Orlando : 103-127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 100 DET 118 WAS 117 MIA 140 ATL 124 CLE 102 BOS 144 NOR 118 IND 94 PHI 105 NYK 112 TOR 95 CHI 103 ORL 127 HOU 132 MIN 136 MIL 125 BRO 108 SAS 139 DAL 120 UTH 147 MEM 101 DEN 127 OKC 107 POR 116 LAC 97 SAC 124 GSW 118 LAL 101 PHO 73

Charlotte – Detroit : 100-118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 100 DET 118 WAS 117 MIA 140 ATL 124 CLE 102 BOS 144 NOR 118 IND 94 PHI 105 NYK 112 TOR 95 CHI 103 ORL 127 HOU 132 MIN 136 MIL 125 BRO 108 SAS 139 DAL 120 UTH 147 MEM 101 DEN 127 OKC 107 POR 116 LAC 97 SAC 124 GSW 118 LAL 101 PHO 73

Washington – Miami : 117-140

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.