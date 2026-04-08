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Adama Bal va bien terminer la saison à Memphis

Publié le 8/04/2026 à 12:29 Twitter Facebook

Arrivé au terme de son premier contrat de dix jours, Adama Bal en a obtenu un deuxième, histoire de pouvoir jouer les trois derniers matchs des Grizzlies.

À Memphis, il n’y a pas que Rayan Rupert qui brille dans le clan français, puisque Adama Bal profite de la fin de saison sans le moindre enjeu de la franchise pour se montrer.

En six matchs avec les Grizzlies (et 27 minutes de moyenne), l’arrière français tourne ainsi à 8.8 points, 2.8 rebonds, 1.7 passe et 1 interception, à 43% à 3-points. Lundi, c’est carrément lui qui avait permis à son équipe d’égaler le record de paniers à 3-points dans une rencontre NBA, le soir de son « career high » (20 points et 6 rebonds en 37 minutes, à 6 sur 11 de loin).

Forcément, les bonnes prestations d’Adama Bal ont convaincu ses dirigeants de lui proposer un second contrat de dix jours, alors que le premier venait tout juste d’expirer. En clair, on continuera de voir le joueur de 22 ans lors des trois derniers matchs de Memphis (à Denver, à Utah puis à Houston).

Non drafté en 2025 à sa sortie de Santa Clara, le Français avait patienté en G-League chez les Westchester Knicks avant d’être mis à l’essai par les Grizzlies. Où les absences de Ja Morant, Kentavious Caldwell-Pope, Scotty Pippen Jr. ou encore Jaylen Wells lui ont offert des opportunités sur les postes extérieurs.

Adama Bal Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 MEM 6 27:20 41.3 43.3 66.7 0.7 2.2 2.8 1.7 4.0 1.0 0.7 0.0 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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