Adama Bal va bien terminer la saison à Memphis

À Memphis, il n’y a pas que Rayan Rupert qui brille dans le clan français, puisque Adama Bal profite de la fin de saison sans le moindre enjeu de la franchise pour se montrer.

En six matchs avec les Grizzlies (et 27 minutes de moyenne), l’arrière français tourne ainsi à 8.8 points, 2.8 rebonds, 1.7 passe et 1 interception, à 43% à 3-points. Lundi, c’est carrément lui qui avait permis à son équipe d’égaler le record de paniers à 3-points dans une rencontre NBA, le soir de son « career high » (20 points et 6 rebonds en 37 minutes, à 6 sur 11 de loin).

Forcément, les bonnes prestations d’Adama Bal ont convaincu ses dirigeants de lui proposer un second contrat de dix jours, alors que le premier venait tout juste d’expirer. En clair, on continuera de voir le joueur de 22 ans lors des trois derniers matchs de Memphis (à Denver, à Utah puis à Houston).

Non drafté en 2025 à sa sortie de Santa Clara, le Français avait patienté en G-League chez les Westchester Knicks avant d’être mis à l’essai par les Grizzlies. Où les absences de Ja Morant, Kentavious Caldwell-Pope, Scotty Pippen Jr. ou encore Jaylen Wells lui ont offert des opportunités sur les postes extérieurs.

Adama Bal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MEM 6 27:20 41.3 43.3 66.7 0.7 2.2 2.8 1.7 4.0 1.0 0.7 0.0 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.