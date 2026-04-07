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Les Cavaliers contiennent le feu d’artifice d’Adama Bal et des Grizzlies

Publié le 7/04/2026 à 6:34 Twitter Facebook

Avec 29 paniers à 3-points, les Grizzlies égalent un record NBA, mais ils s’inclinent 142-126 face à des Cavaliers emmenés par le duo Mobley-Schroder.

adama balAprès Rayan Rupert, auteur d’un triple-double face aux Bucks, c’est au tour d’Adama Bal de profiter de la fin de saison en roue libre des Grizzlies pour se montrer. Le jeune français plante 20 points à 6 sur 11 à 3-points face aux Cavaliers. Insuffisant puisque l’équipe B de Cleveland s’impose 142-126 dans la ville préférée de LeBron James.

Privés de Donovan Mitchell et James Harden, laissés au repos, les Cavaliers ont connu une entame compliquée face à Memphis. Les Grizzlies, très adroits de loin, prennent rapidement le contrôle et creusent un écart allant jusqu’à 17 points en première mi-temps, en s’appuyant sur une réussite exceptionnelle à 3-points.

Malgré cette domination initiale, Cleveland reste au contact grâce notamment à Keon Ellis, très actif en première période. Progressivement, les Cavaliers montent en régime et renversent la dynamique en fin de deuxième quart-temps avec un impressionnant run de 31-12. À la pause, les joueurs de Kenny Atkinson ont repris l’avantage, 68-64, portés par Evan Mobley (24 points) et Dennis Schroder (22 points, 11 passes), déjà bien en vue.

Au retour des vestiaires, Memphis continue de briller derrière l’arc mais cela ne suffit pas à contenir l’élan de Cleveland. Les Cavaliers accélèrent dès le début du troisième quart-temps pour creuser un écart significatif (96-80). Un tir au buzzer de Sam Merrill en fin de période vient même accentuer leur avance.

Dans le dernier quart-temps, Cleveland contrôle la situation et finit par s’imposer largement 142-126. Une fin de match marquée par l’entrée d’Olivier Sarr, mais aussi et surtout les 5e et 6e paniers à 3-points de Bal. Le rookie permet aux jeunes Grizzlies de battre un record de franchise, puis d’égaler un record NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Record NBA égalé. C’est sur un 3-points d’Adama Bal que les Grizzlies ont égalé le record NBA de 3-points sur une rencontre avec 29 réussites. Memphis égale un record déjà détenu par les Celtics (2024) et les Bucks (2020). Pour la petite histoire, les neuf Grizzlies entrés en jeu ont inscrit au moins un panier primé.

Avantage du terrain. Coup double pour les Cavaliers qui atteignent la barre des 50 victoires, synonyme d’avantage du terrain pour les playoffs puisque les Hawks ont perdu face aux Knicks. Cleveland est assuré de finir au moins 4e.

Memphis Grizzlies / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Olivier-Maxence Prosper 19 10/12 4/5 0/1 1 2 3 0 3 1 2 0 4 24 23
Lucas Williamson 40 5/15 5/12 2/2 2 3 5 4 6 3 1 0 -13 17 18
Cedric Coward 17 5/6 2/3 0/0 1 4 5 3 1 1 0 2 19 12 22
GG Jackson 18 3/9 1/3 4/4 0 5 5 3 0 1 1 2 0 11 15
Cam Spencer 21 3/5 2/3 1/1 0 1 1 9 3 0 1 0 1 9 16
Dariq Whitehead 31 7/15 6/12 0/0 0 3 3 1 2 0 4 0 -33 20 12
Adama Bal 37 7/14 6/11 0/0 2 4 6 0 5 1 0 0 -25 20 20
Walter Clayton Jr. 25 4/10 2/5 0/0 1 0 1 11 2 0 3 0 -19 10 13
Toby Okani 32 1/8 1/5 0/2 1 1 2 1 5 0 1 0 -14 3 -4
Total 45/94 29/59 7/10 8 23 31 32 27 7 13 4 126
Cleveland Cavaliers / 142 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Evan Mobley 26 9/11 1/2 5/8 2 4 6 4 2 0 3 0 -2 24 26
Dennis Schroder 29 8/12 1/2 5/6 0 4 4 11 1 0 3 0 16 22 29
Sam Merrill 28 7/16 4/11 3/4 0 2 2 2 0 3 0 0 -5 21 18
Keon Ellis 27 7/11 3/5 2/3 1 3 4 8 3 1 0 0 15 19 27
Jarrett Allen 25 5/7 0/0 3/5 2 7 9 1 0 1 2 2 11 13 20
Craig Porter 26 4/7 1/3 2/2 3 6 9 6 0 2 0 2 2 11 27
Larry Nance Jr. 22 5/8 0/2 0/2 1 2 3 1 2 1 1 0 3 10 9
Nae'Qwan Tomlin 22 4/7 1/2 1/1 4 5 9 2 2 1 2 1 12 10 18
Tyrese Proctor 22 2/8 1/4 5/6 0 2 2 1 1 3 1 0 2 10 8
Tristan Enaruna 11 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 2 2
Olivier Sarr 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Riley Minix 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Total 52/89 12/32 26/37 13 36 49 36 11 12 12 5 142

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL105
NYK108
ORL123
DET107
MEM126
CLE142
SAS115
PHI102
DEN137
POR132

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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