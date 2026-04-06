Premier triple-double en carrière pour Rayan Rupert

Si les fins de saison des équipes qui « tankent » sont sans intérêt pour le spectacle, le suspense et le niveau de jeu, elles permettent au moins à certains de se montrer. La preuve avec Rayan Rupert, qui a parfaitement profité de la situation des Grizzlies pour briller à Milwaukee.

Titulaire, le Français s’est mis en valeur dès le premier quart-temps avec 13 points. Rien que ce premier acte faisait déjà de ce déplacement un des meilleurs matches de saison mais l’ancien de Portland va enfoncer le clou dans le deuxième quart-temps, avec 12 points de plus. Résultat : une première période à 25 points, son nouveau record en carrière !

Des records à la pelle

Ne restez plus qu’à mettre la barre le plus haut possible. Plus maladroit après la pause, l’ailier va continuer de noircir la feuille de statistiques, de faire tourner le ballon et d’aller au rebond. Si bien que, dans la défaite des siens, il termine avec 33 points à 9/19 au shoot et 13/16 aux lancers-francs, 10 rebonds et 10 passes, sans oublier 4 interceptions. Jamais il n’avait autant marqué ni passé dans une rencontre NBA, et il égale son record au rebond. Bref, la soirée de sa carrière, tout simplement.

« Les joueurs apprécient les performances de chacun, comme celle de Rayan Rupert, qui fait son premier triple-double en carrière. Tout le monde est content pour lui. C’est cool de voir ça », a commenté son coach, Tuomas Iisalo.

Un très bon match qui symbolise bien les sorties intéressantes de Rayan Rupert depuis qu’il a rejoint le Tennessee, fin février. Arrivé avec un contrat de dix jours, puis récompensé par un « two-way contract », il a montré de belles choses et tourne à 11.3 points et 5.6 rebonds de moyenne sous les couleurs de Memphis, en 29 minutes.

Rayan Rupert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 39 16:14 33.5 35.9 76.0 0.6 1.7 2.4 1.6 1.4 0.3 0.8 0.1 4.0 2024-25 POR 52 8:51 40.8 27.1 76.7 0.5 0.8 1.3 0.5 0.7 0.3 0.6 0.1 3.0 2025-26 POR 48 12:01 36.1 31.0 64.3 0.5 1.3 1.8 0.7 1.3 0.6 0.6 0.0 2.9 2025-26 MEM 13 28:51 43.0 39.5 80.0 1.1 4.2 5.2 1.2 4.1 1.3 1.1 0.3 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.