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Les Grizzlies mettent à l’essai Adama Bal pour un record de Français en NBA

Publié le 28/03/2026 à 17:27 Twitter Facebook

Passé par Santa Clara puis la G-League, Adama Bal va enfin découvrir la NBA. L’ailier français s’est entendu avec les Grizzlies pour un contrat de 10 jours, profitant d’un effectif de Memphis décimé.

Adama BalAdama Bal va avoir sa fenêtre en NBA. Selon Michael Scotto, de HoopsHype, l’ailier français s’est en effet mis d’accord avec les Grizzlies pour un contrat de 10 jours. Une jolie récompense pour le joueur de 22 ans, non drafté en 2025 à sa sortie de Santa Clara, et qui patientait depuis en G-League, dans l’espoir d’une opportunité.

Cette saison, il évoluait chez les Westchester Knicks, l’équipe affiliée à New York, après avoir été signé puis coupé par les Knicks au mois d’octobre. En 29 rencontres de G-League, il tournait à 7.4 points et 1.8 rebond de moyenne en 18.4 minutes, avec une adresse globale de 35.4 % au tir.

Des chiffres modestes, mais un profil intéressant. Fort de ses 2m01, son agressivité et sa polyvalence offensive lui avaient permis de se faire un nom en NCAA. Avant de lancer sa carrière professionnelle, le Français s’était distingué à Santa Clara, où il avait été nommé à deux reprises dans le meilleur cinq de la conférence WCC.

Lors de sa dernière saison universitaire, il compilait 13.4 points, 3.1 passes et 2.8 rebonds de moyenne, tout en affichant 36.9% de réussite à 3-points sur l’ensemble de son cursus NCAA, partagé entre Arizona et Santa Clara.

22, v’là les Bleus

À Memphis, il va donc profiter du contexte pour goûter à la Grande Ligue. Les Grizzlies bricolent en effet depuis plusieurs semaines avec un effectif ravagé par les blessures. La franchise du Tennessee a déjà signé Tyler Burton et DeJon Jarreau sur des contrats de 10 jours, et bénéficie de plusieurs « hardship exceptions » pour compléter son groupe. Pas moins de six joueurs sont d’ores et déjà forfaits pour la saison…

Adama Bal devient le 22e Français actuellement sous contrat en NBA, avec Rudy Gobert, Victor Wembanyama, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng, Nicolas Batum, Guerschon Yabusele, Noa Essengue, Joan Beringer, Nolan Traoré, Pacôme Dadiet, Moussa Diabaté, Rayan Rupert, Noah Penda, Maxime Raynaud, Sidy Cissoko, Mohamed Diawara, Killian Hayes et Olivier Sarr.

Un record absolu pour le contingent français, même si les situations peuvent parfois être précaires et instables.

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Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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