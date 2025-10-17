Adama Bal, quatrième Français des Knicks

Snobé le soir de la Draft, Adama Bal avait décidé de lancer sa carrière professionnelle à Strasbourg, en Betclic Elite. Mais à la surprise générale, la SIG a choisi de le couper à la fin de la présaison. Face à la concurrence à son poste et au regard de ses maigres performances en présaison, la direction avait préféré le laisser libre. Quelques semaines plus tard, on le retrouve à New York !

Les Knicks ont en effet annoncé sa signature, faisant de lui le quatrième Français de la franchise, après Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet.

Seulement, Adama Bal ne jouera pas avec ses compatriotes en NBA, puisque son avenir va surtout s'écrire avec la franchise de G-League, les Westchester Knicks. Officiellement, il a signé un contrat « Exhibit 10 », équivalent d'une invitation en présaison, avec la possibilité d'être coupé pour aller en G-League.

Passé par Arizona en NCAA, l'ancien pensionnaire de l'INSEP a tourné à 12.9 points de moyenne la saison passée à l'université de Santa Clara.