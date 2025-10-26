Matchs
Draft G-League : Adama Bal choisi en 4e position

Publié le 26/10/2025 à 9:05

Invité par les Knicks en présaison, puis signé en G-League, Adama Bal a été drafté par la franchise des Nuggets, avant d'être cédé… aux Knicks.

adama balAlors que la saison NBA a repris, la G-League procédait samedi à sa Draft, réunissant les 30 équipes affiliées à des franchises NBA, ainsi que les Mexico City Capitanes. Comme en NBA, c'est sur deux tours, avec donc 31 choix par tour.

Aux deux premières places, on trouve deux anciens choix de Draft NBA puisque les South Bay Lakers ont sélectionné Dillon Jones avec leur premier choix. Âgé de 23 ans, l'ancien rookie du Thunder avait tourné à 2.5 points, 2.2 rebonds et 1.1 passe décisive en 10 minutes de moyenne la saison passée.

Avec le deuxième choix, les Osceola Magic ont misé sur Tyler Smith, coupé récemment par Milwaukee. À la 4e place, le Grand Rapids Gold a opté pour Adama Bal, et le Français a ensuite été envoyé aux Westchester Knicks.

Parmi les autres noms notables du premier tour figurent Jamal Mashburn Jr. et Jabri Abdur-Rahim, fils du président de la G-League, Shareef Abdur-Rahim.

Les équipes vont désormais compléter leurs effectifs de camp d’entraînement avec des joueurs affiliés, des joueurs dont elles détiennent les droits, et des invités au camp, auxquels s’ajouteront les “two-way contract” envoyés par leurs franchises NBA.

Les camps d’entraînement débutent ce lundi, avant le Tip-Off Tournament prévu le 7 novembre. La saison régulière de G League commencera quant à elle le 19 décembre 2025.

Draft G League 2025

Premier tour

  1. South Bay Lakers (Lakers): Dillon Jones
  2. Osceola Magic (Magic): Tyler Smith
  3. Capital City Go-Go (Wizards): Ace Baldwin
  4. Grand Rapids Gold (Nuggets): Adama Bal
  5. Capital City Go-Go (Wizards): Nolan Hickman
  6. Capital City Go-Go (Wizards): Cam Carter
  7. Motor City Cruise (Pistons): Stefan Todorovic
  8. Westchester Knicks (Knicks): Jamal Mashburn Jr.
  9. Greensboro Swarm (Hornets): Ethan Taylor
  10. Raptors 905 (Raptors): A.J. Hoggard
  11. Texas Legends (Mavericks): Kario Oquendo
  12. Grand Rapids Gold (Nuggets): Kenan Blackshear
  13. Oklahoma City Blue (Thunder): Vinicius da Silva
  14. Sioux Falls Skyforce (Heat): Josh Cohen
  15. Texas Legends (Mavericks): Cearius Warren
  16. Osceola Magic (Magic): Ebenezer Dowuona
  17. Oklahoma City Blue (Thunder): John Harge
  18. Birmingham Squadron (Pelicans): Tray Jackson
  19. Westchester Knicks (Knicks): Jaden Seymour
  20. Birmingham Squadron (Pelicans): Chris Mantis
  21. College Park Skyhawks (Hawks): Tyrin Lawrence
  22. Raptors 905 (Raptors): JP Pegues
  23. Greensboro Swarm (Hornets): Olisa Akonobi
  24. South Bay Lakers (Lakers): Selton Miguel
  25. Motor City Cruise (Pistons): O’Mar Stanley
  26. Noblesville Boom (Pacers): Ben Coupet Jr.
  27. Salt Lake City Stars (Jazz): Des Watson
  28. Stockton Kings (Kings): Jabri Abdur-Rahim
  29. Salt Lake City Stars (Jazz): Carter Whitt
  30. Capital City Go-Go (Wizards): J.Z. Zaher

Deuxième tour

  1. Texas Legends (Mavericks): Sean Durugordon
  2. Salt Lake City Stars (Jazz): Jermaine Couisnard
  3. Sioux Falls Skyforce (Heat): Dischon Thomas
  4. Valley Suns (Suns): Bryce Thompson
  5. Sioux Falls Skyforce (Heat): Darius Maddox
  6. Santa Cruz Warriors (Warriors): Derrin Boyd
  7. Austin Spurs (Spurs): Pierre Crockrell II
  8. Grand Rapids Gold (Nuggets): Markeese Hastings
  9. Maine Celtics (Celtics): Vance Jackson
  10. Texas Legends (Mavericks): Chandler Baker
  11. Wisconsin Herd (Bucks): Onno Steger
  12. Iowa Wolves (Timberwolves): Donte Ingram
  13. Memphis Hustle (Grizzlies): Kobe Webster
  14. Sioux Falls Skyforce (Heat): Tyler Hawkins
  15. Motor City Cruise (Pistons): Jason Hubbard
  16. Wisconsin Herd (Bucks): T.J. Weeks
  17. Noblesville Boom (Pacers): Ahmaad Rorie
  18. Maine Celtics (Celtics): Nicolas Timberlake
  19. Santa Cruz Warriors (Warriors): Franco Miller Jr.
  20. Motor City Cruise (Pistons): Ray Harrison
  21. Westchester Knicks (Knicks): Fousseyni Drame

