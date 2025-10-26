Draft G-League : Adama Bal choisi en 4e position

Alors que la saison NBA a repris, la G-League procédait samedi à sa Draft, réunissant les 30 équipes affiliées à des franchises NBA, ainsi que les Mexico City Capitanes. Comme en NBA, c'est sur deux tours, avec donc 31 choix par tour.

Aux deux premières places, on trouve deux anciens choix de Draft NBA puisque les South Bay Lakers ont sélectionné Dillon Jones avec leur premier choix. Âgé de 23 ans, l'ancien rookie du Thunder avait tourné à 2.5 points, 2.2 rebonds et 1.1 passe décisive en 10 minutes de moyenne la saison passée.

Avec le deuxième choix, les Osceola Magic ont misé sur Tyler Smith, coupé récemment par Milwaukee. À la 4e place, le Grand Rapids Gold a opté pour Adama Bal, et le Français a ensuite été envoyé aux Westchester Knicks.

Parmi les autres noms notables du premier tour figurent Jamal Mashburn Jr. et Jabri Abdur-Rahim, fils du président de la G-League, Shareef Abdur-Rahim.

Les équipes vont désormais compléter leurs effectifs de camp d’entraînement avec des joueurs affiliés, des joueurs dont elles détiennent les droits, et des invités au camp, auxquels s’ajouteront les “two-way contract” envoyés par leurs franchises NBA.

Les camps d’entraînement débutent ce lundi, avant le Tip-Off Tournament prévu le 7 novembre. La saison régulière de G League commencera quant à elle le 19 décembre 2025.

Draft G League 2025

Premier tour

South Bay Lakers (Lakers): Dillon Jones Osceola Magic (Magic): Tyler Smith Capital City Go-Go (Wizards): Ace Baldwin Grand Rapids Gold (Nuggets): Adama Bal Capital City Go-Go (Wizards): Nolan Hickman Capital City Go-Go (Wizards): Cam Carter Motor City Cruise (Pistons): Stefan Todorovic Westchester Knicks (Knicks): Jamal Mashburn Jr. Greensboro Swarm (Hornets): Ethan Taylor Raptors 905 (Raptors): A.J. Hoggard Texas Legends (Mavericks): Kario Oquendo Grand Rapids Gold (Nuggets): Kenan Blackshear Oklahoma City Blue (Thunder): Vinicius da Silva Sioux Falls Skyforce (Heat): Josh Cohen Texas Legends (Mavericks): Cearius Warren Osceola Magic (Magic): Ebenezer Dowuona Oklahoma City Blue (Thunder): John Harge Birmingham Squadron (Pelicans): Tray Jackson Westchester Knicks (Knicks): Jaden Seymour Birmingham Squadron (Pelicans): Chris Mantis College Park Skyhawks (Hawks): Tyrin Lawrence Raptors 905 (Raptors): JP Pegues Greensboro Swarm (Hornets): Olisa Akonobi South Bay Lakers (Lakers): Selton Miguel Motor City Cruise (Pistons): O’Mar Stanley Noblesville Boom (Pacers): Ben Coupet Jr. Salt Lake City Stars (Jazz): Des Watson Stockton Kings (Kings): Jabri Abdur-Rahim Salt Lake City Stars (Jazz): Carter Whitt Capital City Go-Go (Wizards): J.Z. Zaher

Deuxième tour