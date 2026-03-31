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Stats & Highlights | Les Suns et les Cavaliers ont dû patienter…

Publié le 31/03/2026 à 7:36 Twitter Facebook

NBA – Face à deux formations occupées à « tanker », les Suns de Devin Booker et les Cavs du tandem Donovan Mitchell – Evan Mobley ont seulement fait la différence dans le quatrième quart-temps.

Devin Booker

La 7e place à l’Ouest tend les bras aux Suns (42v-33d). Cette nuit, les hommes de Jordan Ott ont signé une deuxième victoire de rang en s’imposant sur le parquet des Grizzlies (25v-50d). Ce qui ne devait être qu’une formalité derrière les 36 points de Devin Booker a été un peu plus compliqué qu’imaginé.

Après un panier à 3-points au buzzer avec la planche de leur leader, les joueurs de l’Arizona ne comptaient que deux points d’avance à l’entame du dernier quart-temps. C’est ici que les visiteurs allaient commencer à dérouler pour signer un 40-16 dans les douze dernières minutes, avec une majorité de seconds couteaux sur le parquet (Devin Booker et Jalen Green n’ont pas joué dans le dernier quart-temps).

Scénario plus ou moins comparable pour les Cavaliers (47v-28d) sur le parquet du Jazz (21v-55d). Malgré des rotations plus classiques, Cleveland a dû attendre jusque dans les dernières minutes pour arracher la décision derrière les 34 points chacun de l’ancien de la maison, Donovan Mitchell, et d’Evan Mobley.

Ce dernier, qui a également capté 17 rebonds, a signé son record de saison sur la base de huit dunks. Les Cavs ont été affreux derrière l’arc (6/32), contrairement au Jazz (15/29) emmené par Cody Williams à 26 unités et Kyle Filipowski (20 points et 10 rebonds).

Miami – Philadelphie
Atlanta – Boston
San Antonio – Chicago
Dallas – Minnesota
Oklahoma City – Detroit
LA Lakers – Washington

Memphis – Phoenix : 105-131

Memphis Grizzlies / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cam Spencer 18 6/9 4/5 0/0 1 2 3 5 0 0 2 0 -4 16 19
GG Jackson 17 6/7 0/1 2/2 1 3 4 2 0 0 4 1 2 14 16
Jahmai Mashack 37 5/11 1/5 3/4 0 3 3 2 1 2 4 0 -32 14 10
Cedric Coward 24 1/7 0/3 5/5 0 3 3 3 1 0 1 1 -17 7 7
Taylor Hendricks 18 2/5 1/3 0/0 0 2 2 0 3 0 1 0 5 5 3
Tyler Burton 32 7/13 3/7 0/0 0 4 4 1 2 1 2 0 -21 17 15
DeJon Jarreau 33 4/11 0/2 4/4 0 7 7 4 2 0 3 2 -24 12 15
Walter Clayton Jr. 30 4/6 1/1 2/2 2 1 3 7 2 1 4 1 -22 11 17
Adama Bal 31 3/6 1/3 2/3 1 2 3 2 2 1 0 0 -17 9 11
Total 38/75 11/30 18/20 5 27 32 26 13 5 21 5 105
Phoenix Suns / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Booker 26 16/24 4/6 0/0 1 1 2 5 1 0 3 0 5 36 32
Jalen Green 24 9/18 3/7 0/0 2 4 6 1 3 2 1 0 1 21 20
Collin Gillespie 32 4/16 3/11 0/0 2 3 5 10 2 0 2 0 14 11 12
Oso Ighodaro 35 5/9 0/0 1/2 2 3 5 7 3 0 0 1 12 11 19
Royce O'Neale 24 3/7 2/6 1/2 1 3 4 1 2 0 1 0 1 9 8
Rasheer Fleming 24 5/11 1/4 0/0 1 0 1 0 1 3 0 0 25 11 9
Jordan Goodwin 28 3/9 3/8 0/0 0 4 4 8 1 5 1 1 22 9 20
Jamaree Bouyea 6 4/4 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 12 8 11
Ryan Dunn 22 3/5 0/1 0/0 5 3 8 2 0 2 1 0 9 6 15
Khaman Maluach 13 2/4 0/0 2/4 6 5 11 0 0 0 1 3 14 6 15
Koby Brea 4 1/2 1/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 3 3
CJ Huntley 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 1
Total 55/109 17/45 4/8 20 27 47 37 15 13 10 5 131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA119
PHI109
ATL112
BOS102
MEM105
PHO131
SAS129
CHI114
DAL94
MIN124
UTH113
CLE122
OKC114
DET110
LAL120
WAS101

Utah – Cleveland : 113-122

Utah Jazz / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cody Williams 37 11/22 0/2 4/6 2 4 6 4 3 2 2 0 -2 26 23
Kyle Filipowski 24 7/12 4/7 2/2 1 9 10 5 3 3 2 1 0 20 32
Airious Bailey 35 8/15 3/6 0/0 0 2 2 5 3 0 1 0 -9 19 18
Brice Sensabaugh 26 6/12 3/5 3/5 0 4 4 5 4 1 2 1 -14 18 19
Kennedy Chandler 40 4/16 2/5 2/3 2 2 4 5 2 0 5 1 -4 12 4
Oscar Tshiebwe 19 3/4 0/0 1/2 3 5 8 1 1 0 0 0 -7 7 14
John Konchar 30 2/4 2/2 0/0 3 1 4 2 2 0 0 0 -3 6 10
Bez Mbeng 29 1/3 1/2 2/2 0 2 2 4 5 3 3 0 -6 5 9
Total 42/88 15/29 14/20 11 29 40 31 23 9 15 3 113
Cleveland Cavaliers / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Donovan Mitchell 36 10/18 3/8 11/12 0 2 2 5 1 1 2 0 11 34 31
Evan Mobley 30 15/21 0/0 4/5 4 13 17 3 5 1 2 3 21 34 49
James Harden 39 4/9 1/5 4/6 0 6 6 14 1 1 1 1 7 13 27
Keon Ellis 32 6/10 1/3 0/0 1 1 2 1 3 2 2 1 10 13 13
Sam Merrill 28 4/14 0/8 1/1 0 4 4 3 2 1 0 0 13 9 7
Tyrese Proctor 12 3/6 1/3 1/1 2 0 2 1 2 1 1 0 1 8 8
Nae'Qwan Tomlin 9 2/3 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 1 2 4 7
Dennis Schroder 21 1/4 0/2 1/2 2 2 4 3 0 1 0 0 -2 3 7
Thomas Bryant 18 1/3 0/2 0/0 1 6 7 0 1 1 3 0 -12 2 5
Craig Porter 15 1/2 0/1 0/0 0 2 2 3 2 0 0 1 -6 2 7
Total 47/90 6/32 22/27 11 38 49 33 17 9 11 7 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA119
PHI109
ATL112
BOS102
MEM105
PHO131
SAS129
CHI114
DAL94
MIN124
UTH113
CLE122
OKC114
DET110
LAL120
WAS101

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Content Editor Samuel Hauraix
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