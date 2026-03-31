Stats & Highlights | Les Suns et les Cavaliers ont dû patienter…

La 7e place à l’Ouest tend les bras aux Suns (42v-33d). Cette nuit, les hommes de Jordan Ott ont signé une deuxième victoire de rang en s’imposant sur le parquet des Grizzlies (25v-50d). Ce qui ne devait être qu’une formalité derrière les 36 points de Devin Booker a été un peu plus compliqué qu’imaginé.
Après un panier à 3-points au buzzer avec la planche de leur leader, les joueurs de l’Arizona ne comptaient que deux points d’avance à l’entame du dernier quart-temps. C’est ici que les visiteurs allaient commencer à dérouler pour signer un 40-16 dans les douze dernières minutes, avec une majorité de seconds couteaux sur le parquet (Devin Booker et Jalen Green n’ont pas joué dans le dernier quart-temps).
Scénario plus ou moins comparable pour les Cavaliers (47v-28d) sur le parquet du Jazz (21v-55d). Malgré des rotations plus classiques, Cleveland a dû attendre jusque dans les dernières minutes pour arracher la décision derrière les 34 points chacun de l’ancien de la maison, Donovan Mitchell, et d’Evan Mobley.
Ce dernier, qui a également capté 17 rebonds, a signé son record de saison sur la base de huit dunks. Les Cavs ont été affreux derrière l’arc (6/32), contrairement au Jazz (15/29) emmené par Cody Williams à 26 unités et Kyle Filipowski (20 points et 10 rebonds).
Miami – Philadelphie
Atlanta – Boston
San Antonio – Chicago
Dallas – Minnesota
Oklahoma City – Detroit
LA Lakers – Washington
Memphis – Phoenix : 105-131
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
Utah – Cleveland : 113-122
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.