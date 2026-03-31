Stats & Highlights | Les Suns et les Cavaliers ont dû patienter…

La 7e place à l’Ouest tend les bras aux Suns (42v-33d). Cette nuit, les hommes de Jordan Ott ont signé une deuxième victoire de rang en s’imposant sur le parquet des Grizzlies (25v-50d). Ce qui ne devait être qu’une formalité derrière les 36 points de Devin Booker a été un peu plus compliqué qu’imaginé.

Après un panier à 3-points au buzzer avec la planche de leur leader, les joueurs de l’Arizona ne comptaient que deux points d’avance à l’entame du dernier quart-temps. C’est ici que les visiteurs allaient commencer à dérouler pour signer un 40-16 dans les douze dernières minutes, avec une majorité de seconds couteaux sur le parquet (Devin Booker et Jalen Green n’ont pas joué dans le dernier quart-temps).

Scénario plus ou moins comparable pour les Cavaliers (47v-28d) sur le parquet du Jazz (21v-55d). Malgré des rotations plus classiques, Cleveland a dû attendre jusque dans les dernières minutes pour arracher la décision derrière les 34 points chacun de l’ancien de la maison, Donovan Mitchell, et d’Evan Mobley.

Ce dernier, qui a également capté 17 rebonds, a signé son record de saison sur la base de huit dunks. Les Cavs ont été affreux derrière l’arc (6/32), contrairement au Jazz (15/29) emmené par Cody Williams à 26 unités et Kyle Filipowski (20 points et 10 rebonds).

Memphis – Phoenix : 105-131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA 119 PHI 109 ATL 112 BOS 102 MEM 105 PHO 131 SAS 129 CHI 114 DAL 94 MIN 124 UTH 113 CLE 122 OKC 114 DET 110 LAL 120 WAS 101

Utah – Cleveland : 113-122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.