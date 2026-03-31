Un triple-double et un record pour LeBron James face aux Wizards

Sans Luka Doncic, suspendu, et avant de défier les Cavaliers puis le Thunder, les Lakers ont assuré face aux Wizards avec une victoire (120-101). Sans forcer, LeBron James y va de son triple-double avec 21 points, 10 rebonds et 12 passes. C’est sa 1 228e victoire en carrière, playoffs confondus.

Même si la rencontre a débuté par un 6-0 des Lakers, et que Austin Reaves nous a gratifiés de deux superbes passes pour des alley-oop de LeBron James, ce sont les Wizards qui avaient pris les commandes à la fin du premier quart-temps (26-25) avec un Tristan Vukcevic efficace près du cercle, épaulé de Justin Champagnie.

Le tournant est intervenu dans le deuxième quart-temps. Portés par Jaxson Hayes (19 points) décisif dans un 11-0, les Lakers ont repris le contrôle. Après un temps-mort, Jamir Watkins a stoppé l’hémorragie pour Washington avec un lay-up, mais Reaves a enfin ouvert son compteur, avant que LeBron ne claque un énième dunk. Rui Hachimura a pris la suite, lui aussi mis sur orbite par un Reaves déjà à neuf passes à la pause. Le premier quart-temps poussif est oublié, et les Lakers rejoignent les vestiaires avec 21 points d’avance (65-44) à 59% aux tirs.

Dans le troisième quart-temps, les Wizards ont tenté de réagir avec Will Riley (20 points) et Champagnie pour ramener les leurs à -10. Mais Los Angeles a su répondre, notamment grâce à deux tirs primés de Kennard pour reprendre 14 points d’avance à la fin du 3e quart-temps (99-77).

Dans le dernier quart-temps, les Lakers ont rapidement repris 20 points d’avance grâce à l’adresse de Jaxon Hayes, auteur d’un 2+1, puis d’un rare 3-points. C’est Kennard qui va prendre la suite pour sceller rapidement la victoire des Lakers (120-101).

CE QU’IL FAUT RETENIR

LeBron égale encore Kareem. Soirée faste pour LeBron James, avec ce 125e triple-double en carrière mais aussi cette 1 228e victoire en carrière. Playoffs confondus, il égale ainsi le record de Kareem Abdul-Jabbar, et il devrait très rapidement le battre pour ajouter une ligne de plus à son livre d’or.

Pas de Français. Bilal Coulibaly et Alex Sarr n’étaient pas en tenue pour défier LeBron James et les Lakers. Officiellement, le premier souffre d’un talon, tandis que le second est toujours gêné par un orteil.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.