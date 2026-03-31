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Un triple-double et un record pour LeBron James face aux Wizards

Publié le 31/03/2026 à 7:06 Twitter Facebook

NBA – Douzième victoire en treize matches pour les Lakers, vainqueurs 120-101 des Wizards avec un LeBron James efficace et spectaculaire.

lebron james

Sans Luka Doncic, suspendu, et avant de défier les Cavaliers puis le Thunder, les Lakers ont assuré face aux Wizards avec une victoire (120-101). Sans forcer, LeBron James y va de son triple-double avec 21 points, 10 rebonds et 12 passes. C’est sa 1 228e victoire en carrière, playoffs confondus.

Même si la rencontre a débuté par un 6-0 des Lakers, et que Austin Reaves nous a gratifiés de deux superbes passes pour des alley-oop de LeBron James, ce sont les Wizards qui avaient pris les commandes à la fin du premier quart-temps (26-25) avec un Tristan Vukcevic efficace près du cercle, épaulé de Justin Champagnie.

Le tournant est intervenu dans le deuxième quart-temps. Portés par Jaxson Hayes (19 points) décisif dans un 11-0, les Lakers ont repris le contrôle. Après un temps-mort, Jamir Watkins a stoppé l’hémorragie pour Washington avec un lay-up, mais Reaves a enfin ouvert son compteur, avant que LeBron ne claque un énième dunk. Rui Hachimura a pris la suite, lui aussi mis sur orbite par un Reaves déjà à neuf passes à la pause. Le premier quart-temps poussif est oublié, et les Lakers rejoignent les vestiaires avec 21 points d’avance (65-44) à 59% aux tirs.

Dans le troisième quart-temps, les Wizards ont tenté de réagir avec Will Riley (20 points) et Champagnie pour ramener les leurs à -10. Mais Los Angeles a su répondre, notamment grâce à deux tirs primés de Kennard pour reprendre 14 points d’avance à la fin du 3e quart-temps (99-77).

Dans le dernier quart-temps, les Lakers ont rapidement repris 20 points d’avance grâce à l’adresse de Jaxon Hayes, auteur d’un 2+1, puis d’un rare 3-points. C’est Kennard qui va prendre la suite pour sceller rapidement la victoire des Lakers (120-101).

CE QU’IL FAUT RETENIR

LeBron égale encore Kareem. Soirée faste pour LeBron James, avec ce 125e triple-double en carrière mais aussi cette 1 228e victoire en carrière. Playoffs confondus, il égale ainsi le record de Kareem Abdul-Jabbar, et il devrait très rapidement le battre pour ajouter une ligne de plus à son livre d’or.

Pas de Français. Bilal Coulibaly et Alex Sarr n’étaient pas en tenue pour défier LeBron James et les Lakers. Officiellement, le premier souffre d’un talon, tandis que le second est toujours gêné par un orteil.

Los Angeles Lakers / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
LeBron James 33 8/16 1/3 4/6 1 9 10 12 0 0 4 1 25 21 30
Austin Reaves 27 4/11 0/4 11/12 1 2 3 9 0 1 5 0 6 19 19
Rui Hachimura 25 6/10 1/3 1/2 0 6 6 0 2 0 0 0 9 14 15
Deandre Ayton 22 5/5 0/0 2/2 2 5 7 1 0 0 2 3 9 12 21
Jake LaRavia 28 2/3 0/0 0/0 0 3 3 2 3 3 0 1 23 4 12
Luke Kennard 23 7/10 4/5 1/1 1 1 2 1 3 1 1 0 20 19 19
Jaxson Hayes 20 8/8 1/1 2/3 2 5 7 0 1 0 0 2 18 19 27
Bronny James 26 2/10 0/5 2/2 0 1 1 1 2 1 2 0 4 6 -1
Jarred Vanderbilt 23 1/3 0/1 2/4 2 6 8 1 0 1 1 0 5 4 9
Kobe Bufkin 3 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -8 2 1
Drew Timme 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 -8 0 2
Dalton Knecht 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -8 0 0
Total 44/79 7/24 25/32 9 39 48 29 15 7 15 7 120
Washington Wizards / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Will Riley 36 8/19 1/7 3/3 0 2 2 2 2 1 2 0 -22 20 12
Justin Champagnie 27 8/12 1/2 1/1 1 3 4 2 2 1 0 0 11 18 21
Tristan Vukcevic 20 4/12 1/6 5/6 1 2 3 1 3 4 0 1 -16 14 14
Tre Johnson 23 5/12 1/6 0/0 0 6 6 2 4 2 1 0 -3 11 13
Carlton Carrington 28 2/6 1/3 0/0 0 1 1 7 2 0 4 0 -20 5 5
Anthony Gill 36 5/7 0/0 1/2 1 4 5 1 3 1 0 1 -21 11 16
Jaden Hardy 22 4/8 2/5 1/2 0 5 5 0 0 0 0 0 -12 11 11
Jamir Watkins 28 4/11 0/4 0/0 2 3 5 5 5 2 1 0 -14 8 12
Sharife Cooper 20 1/6 0/2 1/2 0 2 2 5 1 0 1 0 2 3 3
Total 41/93 7/35 12/16 5 28 33 25 22 11 9 2 101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA119
PHI109
ATL112
BOS102
MEM105
PHO131
SAS129
CHI114
DAL94
MIN124
UTH113
CLE122
OKC114
DET110
LAL120
WAS101

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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