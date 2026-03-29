Pas de nouvelle grâce pour Luka Doncic

Déjà gracié en 2022 et en 2023 par la NBA lorsqu’il portait encore le maillot des Mavericks, puis une nouvelle fois la semaine dernière après avoir écopé de sa 16e faute technique de la saison sur le parquet d’Orlando, Luka Doncic ne bénéficiera pas cette fois d’un nouveau sursis.

Le meneur des Lakers a été mêlé à l’embrouille de trop lors de la dernière rencontre à Brooklyn. D’abord impliqué dans un accrochage avec Nic Claxton, il avait ensuite essayé d’écarter Ziaire Williams, qui a répliqué par une claque au niveau de la gorge. De quoi pousser les arbitres à distribuer une faute technique à chacun des deux joueurs.

« (Ziaire) Williams m’a crié au visage à trois reprises », avait tenté d’expliquer Luka Doncic après la rencontre au sujet de l’incident. « Je voulais juste sortir de là. C’est une double faute technique, bien sûr. Qu’est-ce que je peux dire ? Je n’ai même pas parlé. Je voulais juste me dégager. Et ils ont dit que je l’avais poussé, et que ma poussée était ‘exagérée’, ce qui n’était évidemment pas le cas. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. »

Cette fois, malgré une nouvelle réclamation des Lakers auprès de la NBA, le Slovène devra bien purger sa suspension d’un match ce lundi soir face à Washington.

À noter également que le joueur sera privé de 1/174e de son salaire, soit 264 000 dollars. Désormais, Luka Doncic sera suspendu pour un match supplémentaire chaque fois qu’il cumulera deux fautes techniques de plus, avec une pénalité financière qui grimpera alors à 317 000 dollars. Heureusement pour lui, il ne restera ensuite que sept matches à disputer après son retour, prévu mardi soir contre Cleveland.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 62 35:57 47.6 36.6 77.6 0.7 7.2 7.8 8.2 2.4 1.6 4.0 0.5 33.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.