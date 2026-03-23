La NBA annule la 16e faute technique de Luka Doncic

Luka Doncic sera bien en tenue pour affronter Detroit. Menacé d’une suspension automatique après avoir reçu samedi sa 16e faute technique de la saison face au Magic, le meneur slovène a vu la sanction annulée par la NBA.

L’incident s’était produit dans le troisième quart-temps de la rencontre remportée par Los Angeles à Orlando, à l’issue d’un échange tendu avec Goga Bitadze. Sur le moment, cette faute technique supplémentaire exposait immédiatement Luka Doncic à un match de suspension, conformément au règlement de la saison régulière.

Après la rencontre, le joueur des Lakers avait contesté la décision, expliquant avoir réagi à des propos qu’il jugeait inacceptables. « J’espère vraiment qu’elle sera annulée », avait-il déclaré.

De son côté, Goga Bitadze avait lui assuré qu’il n’avait pas visé la famille de Luka Doncic et qu’il avait surtout répondu sur le même registre après avoir compris des paroles prononcées en serbe.

Toujours sur le fil du rasoir

« Il a simplement dit des choses inappropriées en serbe… et comme j’ai joué en Serbie, j’ai compris. Je ne sais pas s’il savait que je comprenais mais j’ai simplement répété ce qu’il disait à son encontre. Et ça n’avait rien à voir avec sa famille ni avec qui que ce soit d’autre. Sa famille, je la respecte vraiment » avait-il ainsi expliqué.

L’annulation de cette faute technique constitue un soulagement évident pour les Lakers, engagés dans une fin de saison régulière où chaque rencontre pèse dans la course au classement. Elle n’efface toutefois pas totalement l’avertissement adressé à Luka Doncic, qui devra éviter tout nouvel écart dans les derniers matchs avant les playoffs.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Slovène se retrouve dans cette situation. Il avait déjà atteint le seuil des 16 fautes techniques en 2021/22 puis en 2022/23, lorsqu’il évoluait encore à Dallas. À chaque fois, la NBA avait finalement annulé la sanction, lui évitant une suspension.

À lui désormais de faire attention lors des 11 derniers matchs de saison régulière avant que les compteurs ne soient remis à zéro pour les playoffs. Pour rappel, en postseason, la suspension arrive au bout de sept fautes techniques.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 59 35:50 47.6 36.7 77.0 0.6 7.3 7.9 8.4 2.3 1.6 4.0 0.6 33.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.