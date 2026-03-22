Goga Bitadze se défend d’avoir insulté en premier la famille de Luka Doncic

Contrairement à Zinedine Zidane en finale de Coupe du monde, Luka Doncic n’a pas mis un coup de boule à Goga Bitadze. En revanche, pour avoir semble-t-il répondu à des insultes sur sa mère, il a écopé d’une 16e faute technique, et il devrait être suspendu pour la prochaine rencontre.

« J’ai laissé tomber mon équipe en prenant cette dernière faute technique, mais honnêtement, je ne cherchais pas à en prendre une », s’est défendu le Slovène. « Sur la ligne des lancers-francs, il a dit qu’il allait bais… toute ma famille. À un moment donné, on est sur un terrain de basket. Je ne peux pas laisser passer ça. Je dois me défendre. Mais je sais que je dois mieux réagir. Mes coéquipiers me soutiennent, et je les ai laissés tomber. »

Qui dit la vérité ?

Peu après cet échange verbal sur la ligne des lancers-francs, les deux joueurs ont reçu chacun une faute technique. Dans le rapport officiel d’après-match, l’arbitre Marc Davis a expliqué que les sanctions étaient dues à des « provocations continues » et à des « propos antisportifs ».

« Nous allons évidemment essayer de faire annuler cette faute. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais certaines choses ont été dites dans une langue que les arbitres ne comprenaient pas, concernant la mère de Luka » explique JJ Redick, qui va appeler la NBA pour faire annuler la 16e faute technique de son joueur.

Au Orlando Sentinel, Goga Bitadze a lui expliqué qu’il avait entendu Luka Doncic dire quelque chose en serbe, et qu’il s’était contenté de répéter la même insulte.

« S’il pense que j’ai dépassé les limites, je m’en excuse », regrette-t-il. « Je peux assumer mes responsabilités, mais je n’ai rien répété d’autre que ce qu’il avait dit sur ma mère. Ce qu’il affirme n’est pas la vérité. J’ai beaucoup de respect pour Luka et pour tout ce qu’il a accompli. Je respecte énormément les familles. D’où je viens, c’est sacré. Je n’aurais jamais dit ça directement. Il a simplement dit des choses inappropriées en serbe… alors je les ai répétées à son encontre. »