Immense, Shai Gilgeous-Alexander (47 points) vient à bout des Pistons

Choc au sommet de la NBA entre la meilleure équipe de l’Ouest, le Thunder, et les Pistons, patrons à l’Est. Une équipe de Detroit qui devait composer sans de nombreux joueurs dont le duo d’All-Stars, Cade Cunningham et Jalen Duren, mais aussi Tobias Harris.

Cason Wallace inscrit les cinq premiers points de la partie, mais Detroit répond aux attaques des locaux pendant de nombreuses minutes. Cependant, la bonne entrée d’Ajay Mitchell permet au Thunder de mener 31 à 24 au terme du premier quart-temps.

Shai Gilgeous-Alexander (47 points, 12/19 au tir, 21/25 aux lancers francs) et Chet Holmgren creusent l’écart (37-26). À la mi-temps, les visiteurs sont menés de dix points, mais Detroit ouvre la deuxième période avec un 7-0 pour revenir à une possession. Pour conserver son avance, le Thunder compte sur le bon passage d’Aaron Wiggins. Alors qu’il n’avait inscrit aucun point en première période, l’arrière en met dix sur ce troisième acte et le Thunder a toujours cinq longueurs d’avance avant d’entrer dans le dernier acte (79-74).

Contré à la fin du troisième quart-temps, Isaiah Joe se rattrape avec un panier primé. Cependant, Detroit finit par revenir à deux points grâce à un tir lointain de Caris LeVert (85-83). Le Thunder enchaîne les pertes de balle et les tirs ratés et les Pistons en profitent pour passer devant (87-85). Pour calmer l’incendie, Shai Gilgeous-Alexander redonne l’avantage aux champions en titre.

Detroit ne cède pas et répond avec une flèche longue distance de Javonte Green suivi par un tir de Marcus Sasser derrière l’arc (93-89). Après deux rebonds offensifs, Daniss Jenkins (15 points, 4 rebonds, 6 passes) obtient un tir ouvert derrière l’arc. Detroit mène de sept points alors qu’il reste quatre minutes à jouer.

Le festival de Shai Gilgeous-Alexander

Pour revenir à un point, Shai Gilgeous-Alexander passe un 6-0, mais perd un ballon qui donne lieu à un panier en contre-attaque de Kevin Huerter. Pour se rattraper, le MVP en titre trouve Jaylin Williams à 3-points puis il réussit deux lancers pour donner deux longueurs d’avance à son équipe. De l’autre côté du terrain, Paul Reed (21 points, 10 rebonds) provoque la sixième faute de Chet Holmgren qui est exclu. Sur la ligne, l’intérieur des Pistons ne tremble pas et égalise.

Sur la possession suivante, le Thunder ne marque pas. Cependant, Shai Gilgeous-Alexander intercepte le ballon des mains de Daniss Jenkins et s’élève sur un «stepback» à 3-points pour donner l’avantage à son équipe alors qu’il ne reste que quatre secondes à jouer. Malheureusement, une faute offensive est sifflée à la star d’OKC et le match part en prolongation.

Une période supplémentaire qui s’ouvre sur un panier de l’inévitable Shai Gilgeous-Alexander. À une minute du terme, les Pistons ne comptent que deux points de retard, mais Kevin Huerter commet une faute sur un tir lointain de «SGA». Le «franchise player» d’OKC ne tremble pas et réussit ses trois lancers. Menés de cinq points, les Pistons ne peuvent revenir et s’inclinent 114-110. Presque une victoire pour eux tant ils ont été valeureux et solidaires.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Pistons frôlent le braquage malgré les absences. Detroit est parti défier OKC sans Cade Cunningham, Jalen Duren ou encore Tobias Harris pour ne citer qu’eux. Assez logiquement, on pouvait penser que le Thunder allait facilement disposer des Pistons, mais il n’en fut rien. Pourtant, les hommes de Mark Daigneault prennent le match par le bon bout et comptent 15 points d’avance dans le deuxième quart-temps. Après le passage aux vestiaires, les Pistons se ressaisissent et finissent même par prendre l’avantage dans le dernier acte. Cependant, Shai Gilgeous-Alexander porte OKC à la fin du temps réglementaire et en prolongation pour ramener la victoire au Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander répond à Victor Wembanyama. Plus tôt dans la soirée, Victor Wembanyama a cartonné les Bulls avec 41 points et 16 rebonds. La réponse de Shai Gilgeous-Alexander a été immédiate puisque le MVP en titre a mis 47 points sur la défense des Pistons à 12/19 au tir. Dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire, «SGA» neuf points avant d’en ajouter huit de plus en prolongation pour qu’OKC puisse s’imposer.

OKC conserve son avance. Outre ce duel à distance dans la course au MVP, le Thunder cherche toujours à conserver sa première place malgré l’excellente forme des Spurs. Grâce à son succès, OKC atteint le palier des 60 victoires et possède toujours trois victoires de plus que les Texans (57-18). Dans la conférence Est, ce revers des Pistons (54-21) n’a que peu de conséquence puisque les Celtics (50-25) sont tombés sur le parquet des Hawks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.