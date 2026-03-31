Victor Wembanyama (41 points, 16 rebonds) trop fort pour les Bulls

Déterminés à essayer de titiller les Spurs sur leur parquet, les Bulls ont rapidement dû se rendre à l’évidence, sans solutions face à un Victor Wembanyama qui aura dominé, une fois de plus, laissant l’impression d’un adulte en démonstration entouré d’enfants. Auteur de 41 points et 16 rebonds, «Wemby» a bien sûr été le premier contributeur d’une victoire nette, qui s’est dessinée dès le deuxième quart-temps.

Après un premier acte équilibré (29-28), marqué par le 3e double-double le plus rapide de l’histoire pour Wemby et les 3-points de la paire Giddey-Miller pour attaquer la suite (38-38), Chicago a en effet commencé à lâcher prise lorsque San Antonio a haussé le rythme. Stephon Castle a frappé fort en passant 8 points dont deux paniers extérieurs et une passe décisive pour le dunk de Luke Kornet. Puis ce fut au tour de Victor Wembanyama d’appuyer sur le champignon pour asseoir sa domination. L’intérieur français a alors scoré 9 points en moins de trois minutes pour creuser l’écart, terminant sa démonstration par un «step-back à «3-points, comme pour narguer des Bulls déjà dépassés (64-47).

L’Alien ne s’est pas arrêté en si bon chemin au retour des vestiaires, refermant le couvercle sur des passes lobées à trois reprises sans oublier de claquer deux paniers de plus à 3-points (82-59). Le match semblait déjà plié, surtout quand San Antonio a enfoncé le clou grâce aux relais de la part Castle-Harper-Champagnie (95-66). Après avoir touché le fond, Chicago a réussi à stopper l’hémorragie en tâchant de naviguer sous les 20 points d’écart jusqu’en fin de match, avec notamment de bons passages de Guerschon Yabusele aux côtés de Matas Buzelis. Pas de quoi entraver la quête de victoire des Spurs, vainqueurs, 129-114, pour autant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

«Wemby» met les Bulls dans sa sauce. «Refermer le couvercle«, l’expression n’a jamais eu autant pris sens qu’en regardant jouer Victor Wembanyama, deux, voire trois têtes au-dessus de tout le monde. En plus de sa capacité de dissuasion en défense, de son efficacité à mi-distance et à 3-points, le Français est en effet redoutable pour attraper tout ce qui traîne autour du cercle et le claquer dedans. L’ensemble de ses qualités ont en tout cas fait abdiquer les Bulls assez rapidement, impuissants face à un tel phénomène. Wemby a donné une nouvelle impression de domination, notamment en atteignant les 33 points après seulement 20 minutes de jeu pour finir à 41 points, 16 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres en 31 minutes.

Guerschon Yabusele fait de la résistance. L’international tricolore a assisté un peu impuissant à la démonstration de force de son compatriote, faisant ce qu’il a pu pour essayer de le contenir aux côtés de Matas Buzelis et d’un Pat Williams en petite forme. Dans ce contexte difficile, Guerschon Yabusele s’en est tiré avec les honneurs, terminant à 15 points, 5 rebonds, 2 passes décisives.

Le retour de Tre Jones. Drafté par San Antonio, où il a passé quatre saisons et demi avant de prendre la direction de Chicago dans le trade qui a permis la venue de De’Aaron Fox, le meneur a été salué par le public avant la rencontre. Un moment sympa apprécié à sa juste valeur par le petit frère de Tyus Jones, qui n’a pas manqué de se rappeler aux bons souvenirs du Frost Bank Center en terminant meilleur marqueur des Bulls avec 23 points et 3 passes décisives. Il a ensuite échangé son maillot avec Julian Champagnie à l’issue de la rencontre.

San Antonio poursuit sa série. Neuvième victoire de suite pour les Spurs, qui restent au total sur 25 succès sur leurs 27 derniers matchs. Pas sûr que ça suffise pour ravir la première place à OKC, mais les troupes de Mitch Johnson ne nourriront pas de regrets après avoir tout tenté pour y parvenir. Place à présent à un dernier road-trip de trois matchs du côté de Golden State, des Clippers et de Denver avant de finir la saison régulière par quatre matchs à la maison, contre Philadelphie, Portland, Dallas et à nouveau Denver.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.