Vainqueur des Sixers, le Heat frappe fort dans la course au Top 6

Après ses deux défaites de suite, dont la dernière à Indianapolis la veille, le Heat avait grand besoin de victoire face aux Sixers, qui les devançaient au classement et qui pouvaient donc prendre le large dans la course au Top 6.

À l’arrivée, ce sont pourtant les coéquipiers de Tyler Herro (30 points), Bam Adebayo (23 points, 16 rebonds, 6 passes) et Pelle Larsson (20 points, 10 rebonds) qui s’offrent un succès capital, à la maison, contre la bande de Joel Embiid (26 points, 7 rebonds) et Tyrese Maxey (23 points, 9 passes, 7 rebonds).

Dans ce match de séries, où les deux équipes ont longtemps fait jeu égal avec un écart rarement trop élevé, il aura fallu attendre le « money-time » pour voir Miami se détacher pour de bon. Sous l’impulsion de Tyler Herro à 3-points et de Bam Adebayo sur une claquette-dunk, et alors qu’ils étaient à -4, les Floridiens ont ainsi infligé un 14-0 en trois minutes qui a assommé Philadelphie.

À l’image de Joel Embiid (10 sur 25), Tyrese Maxey (7 sur 20) ou même Paul George (7 sur 18), les Sixers ont beaucoup gâché et leur jeu s’est totalement délité dans les dernières minutes, étonnamment sans « PG » sur le parquet, face à la défense de zone du Heat qui continue de faire du dégât. Ce dernier « run » aura ainsi eu raison des visiteurs, pourtant capables d’en effacer plusieurs d’une dizaine de points dans les trois premiers quarts-temps.

Si Miami peut donc souffler, avant d’accueillir Boston puis Washington, Philadelphie perd en revanche un nouveau match contre une équipe dans le positif et il lui faudra réagir dans deux jours à Washington pour encore rêver du Top 6.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Et soudain, Miami s’est lâché. Globalement aux commandes dans cette rencontre, à l’intérieur notamment avec une grosse agressivité vers le cercle et des secondes chances bienvenues, les joueurs du Heat auront dû attendre les derniers instants afin de faire la différence, lorsqu’on les imaginait en train de lâcher prise. Ce 14-0 cinglant, réussi sans trembler et initié par ses patrons, Tyler Herro et Bam Adebayo, avec l’aide de Pelle Larsson et Jaime Jaquez Jr., a ainsi emmené la troupe d’Erik Spoelstra vers une victoire qui semblait presque obligatoire, pour espérer éviter de passer une fois de plus par la case Play-In.

– Philadelphie lâche le « tiebreaker ». Toujours 7e au classement, avec une victoire et demie d’avance sur Orlando et Miami, et deux sur Charlotte, les Sixers ont toutefois perdu pour la deuxième fois en trois matchs face au Heat cette saison. Clairement, cela pourrait peser en cas d’égalité en fin de saison, alors que c’est Atlanta qui réalise la belle opération de la nuit, en dominant Boston au même moment pour compter une victoire et demie d’avance sur Philadelphie justement. La course au Top 6 promet, en tout cas, d’être animée jusqu’au bout.

– New York en profite pour se qualifier. Avec cette défaite des Sixers, les Knicks valident sans jouer leur place dans le Top 6 et donc leur qualification directe pour les playoffs, pour la quatrième année consécutive.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.