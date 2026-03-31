Les Hawks prennent leur revanche sur les Celtics

Au lendemain de leur qualification officielle pour les playoffs, les Celtics se présentent à Atlanta sans Jayson Tatum, resté en civil avec son trophée de Joueur de la semaine sous le bras. Ils s’appuient sur Luka Garza, près du cercle, pour alimenter la marque tandis que les Hawks peuvent compter sur la rentrée de Zaccharie Risacher pour répondre, avec le Français qui frappe à 3-pts, deux fois de suite (29-30). Comme lors de leur duel la semaine passée, il y a beaucoup de rythme, de courses, et les Hawks en profitent très bien, face à une équipe de Boston qui prend parfois des tirs difficiles, à cause de la défense d’Atlanta.

Néanmoins, à la pause, rien n’est fait (54-54). Tout se débloque en troisième quart-temps. Déjà avec Onyeka Okongwu, qui trouve la cible trois fois derrière l’arc. Ensuite parce que les Celtics attaquent mal, avec un Jaylen Brown qui force. L’écart est fait (90-76). En dernier acte, ce sont les joueurs de Quin Snyder qui peinent offensivement. Brown, lui, jette ses dernières forces dans la bataille avec quelques paniers primés, pour tenter un comeback. Ça ne passe pas et Atlanta s’impose 112-102, mettant fin à la courte série de Boston, qui restait sur trois victoires de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Atlanta tient sa revanche. Il y a trois jours, les Hawks étaient tombés sur un Payton Pritchard très adroit de loin, qui avait compensé l’absence de Jaylen Brown. Cette fois, les troupes de Joe Mazzulla étaient bien moins inspirées, un peu fatiguées peut-être par ce « back-to-back ». Ainsi, Jalen Johnson et sa bande ont pu faire leur match, à leur rythme et l’emporter.

La mauvaise soirée de Jaylen Brown. Les Celtics n’ont pas fait un grand match et Jaylen Brown encore moins. S’il a sauvé un peu sa partie avec son dernier quart-temps réussi, il a surtout plombé son équipe dans le troisième, en forçant. Trop de dribble, trop de shoots compliqués, donc un ballon qui ne circulait plus et c’est là que les Hawks ont fait la différence. Résultat : 29 points, 10 rebonds et 9 passes, oui, mais surtout un affreux 9/29 au shoot et 6 ballons perdus.

La bonne affaire au classement des Hawks. Comme les Sixers ont perdu à Miami dans le même temps, ce succès des Hawks donne de l’air à la franchise au classement. Avec 1.5 victoire d’avance sur Philadelphie (7e), Atlanta a désormais un petit matelas, une sorte de joker, qu’il faudra conserver pour rester dans le Top 6 et aller directement en playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.