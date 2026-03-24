Stats & Highlights | Bonne opération pour les Hawks et les Raptors, beaucoup moins pour le Magic

Les Hawks repartent bien de l’avant, les Raptors aussi. Atlanta, stoppé dans sa série de victoires par Houston s’est amusé contre Memphis pour signer une 14e victoire en 16 rencontres depuis le All-Star Break. La franchise de Géorgie a laminé une équipe de Memphis en roue libre (146-107) avec huit joueurs au-dessus des dix points, malgré l’absence de Jalen Johnson. Nickeil Alexander-Walker a pris le relais avec 26 points à 8/11 au tir et 6 passes décisives.

Les Hawks (6e, 40-32) restent sur les talons des Raptors (5e, 40-31), qui se sont repris de la correction subie à Phoenix la veille. L’absence de défense du Jazz a bien aidé, pour un succès 143-127. Toronto s’est mis à l’abri grâce à une explosion offensive dans le troisième quart-temps, remporté 49-30. Quatre joueurs terminent au-dessus des 20 points (27 pour RJ Barrett, 23 pour Sandro Mamukelashvili, 21 pour Ja’Kobe Walter, 20 pour Scottie Barnes), avec un 20/37 à 3-points ! En face, Ace Bailey s’est montré avec un nouveau record personnel à 37 points.

Même Indiana vient gagner à Orlando…

Orlando aurait pu tenir la cadence de ce duo Toronto – Atlanta, mais s’est au contraire enfoncé un peu plus dans sa période noire. Le Magic a signé une cinquième défaite de rang, possiblement la plus gênante, à domicile face à Indiana qui restait sur 16 revers ! Sans défense, les Floridiens s’inclinent 126-128 face à la lanterne rouge de la ligue, portée par les 37 points de Pascal Siakam. Le Camerounais a aussi été décisif sur la tentative d’égalisation de Paolo Banchero (39 points) dans les derniers instants. Orlando reste 8e (38-33), et plus que jamais sous la menace de Miami (9e, 38-34) et de Charlotte (10e, 37-34).

Le dernier match de la nuit a tourné à la promenade pour Portland, facile vainqueur de Brooklyn (134-99) en remportant tous les quart-temps. Toumani Camara signe un record en carrière avec 35 points à 9/11 de loin.

Orlando – Indiana : 126-128

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ATL 146 MEM 107 DET 113 LAL 110 ORL 126 IND 128 PHI 103 OKC 123 MIA 111 SAS 136 CHI 132 HOU 124 UTH 127 TOR 143 DAL 131 GSW 137 POR 134 BRO 99 LAC 129 MIL 96

Atlanta – Memphis : 146-107

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Utah – Toronto : 127-143

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Portland – Brooklyn : 134-99

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