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Stats & Highlights | Bonne opération pour les Hawks et les Raptors, beaucoup moins pour le Magic

Publié le 24/03/2026 à 7:32
Modifié le 24/03/2026 à 9:12 Twitter Facebook

NBA – La lutte intense pour éviter le play-in à l’Est se poursuit, avec les Raptors et les Hawks les premiers à atteindre les 40 victoires, pendant que le Magic a sombré face à Indiana.

Nickeil Alexander-Walker (Hawks) contre les GrizzliesLes Hawks repartent bien de l’avant, les Raptors aussi. Atlanta, stoppé dans sa série de victoires par Houston s’est amusé contre Memphis pour signer une 14e victoire en 16 rencontres depuis le All-Star Break. La franchise de Géorgie a laminé une équipe de Memphis en roue libre (146-107) avec huit joueurs au-dessus des dix points, malgré l’absence de Jalen Johnson. Nickeil Alexander-Walker a pris le relais avec 26 points à 8/11 au tir et 6 passes décisives.

Les Hawks (6e, 40-32) restent sur les talons des Raptors (5e, 40-31), qui se sont repris de la correction subie à Phoenix la veille. L’absence de défense du Jazz a bien aidé, pour un succès 143-127. Toronto s’est mis à l’abri grâce à une explosion offensive dans le troisième quart-temps, remporté 49-30. Quatre joueurs terminent au-dessus des 20 points (27 pour RJ Barrett, 23 pour Sandro Mamukelashvili, 21 pour Ja’Kobe Walter, 20 pour Scottie Barnes), avec un 20/37 à 3-points ! En face, Ace Bailey s’est montré avec un nouveau record personnel à 37 points.

Même Indiana vient gagner à Orlando…

Orlando aurait pu tenir la cadence de ce duo Toronto – Atlanta, mais s’est au contraire enfoncé un peu plus dans sa période noire. Le Magic a signé une cinquième défaite de rang, possiblement la plus gênante, à domicile face à Indiana qui restait sur 16 revers ! Sans défense, les Floridiens s’inclinent 126-128 face à la lanterne rouge de la ligue, portée par les 37 points de Pascal Siakam. Le Camerounais a aussi été décisif sur la tentative d’égalisation de Paolo Banchero (39 points) dans les derniers instants. Orlando reste 8e (38-33), et plus que jamais sous la menace de Miami (9e, 38-34) et de Charlotte (10e, 37-34).

Le dernier match de la nuit a tourné à la promenade pour Portland, facile vainqueur de Brooklyn (134-99) en remportant tous les quart-temps. Toumani Camara signe un record en carrière avec 35 points à 9/11 de loin.

Detroit – LA Lakers
Miami – San Antonio
Philadelphie – Oklahoma City
Chicago – Houston
Dallas – Golden State
LA Clippers – Milwaukee

Orlando – Indiana : 126-128

Orlando Magic / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 37 13/27 4/9 9/12 0 3 3 6 0 1 5 0 -4 39 27
Tristan Da Silva 34 9/16 3/8 0/0 0 3 3 5 2 2 0 0 2 21 24
Wendell Carter Jr. 28 7/11 0/2 3/3 2 3 5 2 4 1 2 0 -6 17 19
Desmond Bane 32 7/15 1/5 2/3 1 5 6 7 3 0 0 0 -4 17 21
Jevon Carter 24 1/5 0/2 0/0 0 3 3 0 3 1 0 0 -17 2 2
Jett Howard 16 4/5 2/2 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 10 10
Jase Richardson 18 4/5 1/2 0/0 1 0 1 3 0 0 0 0 5 9 12
Goga Bitadze 20 1/3 0/0 4/6 3 4 7 4 3 0 2 0 4 6 11
Jamal Cain 23 2/5 1/3 0/0 2 3 5 1 2 0 1 0 8 5 7
Noah Penda 8 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1
Total 48/94 12/34 18/24 9 27 36 29 18 5 11 1 126
Indiana Pacers / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Pascal Siakam 34 13/26 2/5 9/9 1 5 6 1 3 2 2 2 -1 37 33
Jarace Walker 33 7/13 2/5 4/5 0 5 5 2 1 0 1 0 -2 20 19
Aaron Nesmith 35 6/11 5/8 2/2 0 2 2 2 2 0 1 1 6 19 18
Andrew Nembhard 35 5/9 1/3 2/2 1 6 7 14 5 0 2 0 4 13 28
Jay Huff 28 2/4 1/3 2/2 1 5 6 0 5 1 0 0 11 7 12
T.J. McConnell 20 6/6 1/1 0/0 0 0 0 6 0 2 0 0 -1 13 21
Obi Toppin 17 3/5 2/4 0/0 0 2 2 4 2 0 1 1 2 8 12
Micah Potter 20 1/4 1/3 3/4 2 2 4 3 2 0 0 0 -9 6 9
Ben Sheppard 18 2/4 1/3 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 5 6
Total 45/82 16/35 22/24 6 29 35 32 21 5 7 4 128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL146
MEM107
DET113
LAL110
ORL126
IND128
PHI103
OKC123
MIA111
SAS136
CHI132
HOU124
UTH127
TOR143
DAL131
GSW137
POR134
BRO99
LAC129
MIL96

Atlanta – Memphis : 146-107

Atlanta Hawks / 146 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nickeil Alexander-Walker 26 8/11 4/6 6/6 1 1 2 6 3 1 0 0 29 26 32
Onyeka Okongwu 20 5/7 0/2 6/8 2 3 5 2 2 2 1 1 23 16 21
CJ McCollum 22 5/11 3/5 2/2 3 1 4 9 1 1 2 0 31 15 21
Dyson Daniels 24 5/8 2/3 0/0 1 4 5 4 2 1 1 1 27 12 19
Mouhamed Gueye 22 1/4 1/4 0/0 0 4 4 3 1 2 1 0 12 3 8
Jonathan Kuminga 20 5/7 4/6 2/2 1 4 5 3 0 1 0 0 21 16 23
Jock Landale 20 5/10 1/4 0/0 1 3 4 2 1 0 2 2 14 11 12
Corey Kispert 16 4/9 3/6 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 11 8
Zaccharie Risacher 26 4/8 1/3 2/2 2 6 8 0 3 2 0 2 18 11 19
Keaton Wallace 8 3/4 3/4 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 -2 9 10
Caleb Houstan 7 2/5 2/5 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 6 4
Gabe Vincent 15 1/4 1/3 2/2 0 2 2 2 1 1 3 0 4 5 4
Buddy Hield 7 0/1 0/1 3/3 1 1 2 1 1 1 0 0 4 3 6
Christian Koloko 7 1/3 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 2 2
Total 49/92 25/54 23/25 12 32 44 37 19 12 11 6 146
Memphis Grizzlies / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
GG Jackson 30 9/14 2/5 6/6 0 3 3 0 1 0 4 0 -8 26 20
Ty Jerome 24 6/15 3/7 2/2 0 1 1 4 3 2 2 1 -13 17 14
Olivier-Maxence Prosper 25 2/7 0/1 4/6 3 0 3 1 3 4 2 0 -14 8 7
Jaylen Wells 20 2/4 0/1 0/0 0 2 2 2 2 0 0 0 -20 4 6
Rayan Rupert 30 0/3 0/1 0/0 0 5 5 2 4 0 3 0 -26 0 1
Tyler Burton 29 6/11 1/4 7/7 2 6 8 1 0 1 1 0 -17 20 24
Walter Clayton Jr. 28 4/13 4/12 4/5 0 1 1 6 1 1 4 1 -37 16 11
Taylor Hendricks 26 3/9 3/9 0/0 1 3 4 0 2 0 2 2 -29 9 7
DeJon Jarreau 22 3/6 1/3 0/0 0 6 6 4 4 1 3 0 -19 7 12
Taj Gibson 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -12 0 0
Total 35/83 14/43 23/26 6 28 34 20 20 9 21 4 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL146
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Utah – Toronto : 127-143

Utah Jazz / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Airious Bailey 35 11/21 7/10 8/8 1 5 6 3 3 0 0 2 -8 37 38
John Konchar 23 4/5 3/4 8/8 1 2 3 1 1 0 1 1 -13 19 22
Elijah Harkless 32 2/7 0/4 5/8 1 1 2 4 1 2 1 0 -1 9 8
Kyle Filipowski 30 2/10 1/6 1/2 1 7 8 4 3 1 4 1 6 6 7
Bez Mbeng 31 1/3 0/1 1/2 1 2 3 1 2 1 0 0 -34 3 5
Brice Sensabaugh 32 9/19 1/9 5/5 1 4 5 1 3 1 6 0 -6 24 15
Oscar Tshiebwe 28 6/8 0/0 4/6 3 4 7 2 3 1 1 2 -4 16 23
Kennedy Chandler 29 4/10 1/2 4/4 0 5 5 9 3 3 2 0 -20 13 22
Total 39/83 13/36 36/43 9 30 39 25 19 9 15 6 127
Toronto Raptors / 143 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
RJ Barrett 25 10/15 4/5 3/7 1 1 2 6 1 0 0 0 18 27 26
Sandro Mamukelashvili 32 9/14 3/6 2/4 0 4 4 2 2 5 0 1 25 23 28
Ja'Kobe Walter 28 7/10 6/8 1/1 2 3 5 2 5 1 1 1 27 21 26
Scottie Barnes 27 8/10 1/2 3/3 1 6 7 10 4 1 4 1 16 20 33
Jamal Shead 28 2/6 1/4 2/2 0 1 1 15 5 0 2 0 29 7 17
Jamison Battle 23 6/9 4/7 1/2 0 4 4 2 2 0 2 0 -3 17 17
Gradey Dick 28 6/12 1/5 0/0 0 3 3 6 2 1 0 1 -3 13 18
Collin Murray-Boyles 17 3/5 0/0 3/5 1 3 4 1 5 1 2 5 9 9 14
Jonathan Mogbo 9 2/2 0/0 0/0 0 4 4 0 1 1 0 0 -8 4 9
Markelle Fultz 16 1/5 0/0 0/0 0 0 0 5 1 2 3 0 -15 2 2
Trayce Jackson-Davis 7 0/0 0/0 0/4 1 0 1 0 2 0 1 1 -15 0 -3
Total 54/88 20/37 15/28 6 29 35 49 30 12 15 10 143

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL146
MEM107
DET113
LAL110
ORL126
IND128
PHI103
OKC123
MIA111
SAS136
CHI132
HOU124
UTH127
TOR143
DAL131
GSW137
POR134
BRO99
LAC129
MIL96

Portland – Brooklyn : 134-99

Portland Trail Blazers / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Toumani Camara 28 10/12 9/11 6/7 1 2 3 3 2 2 2 0 24 35 38
Deni Avdija 21 4/10 0/3 10/12 3 2 5 2 5 1 3 0 7 18 15
Jrue Holiday 27 5/10 1/5 0/0 1 6 7 4 1 0 6 0 21 11 11
Donovan Clingan 24 3/10 0/2 1/2 3 12 15 0 3 0 2 7 9 7 19
Sidy Cissoko 28 2/5 0/2 1/2 0 2 2 4 6 0 2 1 28 5 6
Kris Murray 31 6/9 2/4 2/2 0 5 5 5 1 0 0 0 38 16 23
Scoot Henderson 24 4/9 3/5 2/4 0 3 3 4 1 4 2 0 28 13 15
Matisse Thybulle 19 3/5 1/3 3/6 0 0 0 0 2 3 3 0 8 10 5
Blake Wesley 20 3/5 0/0 3/4 0 2 2 5 2 0 2 0 8 9 11
Chris Youngblood 9 2/3 2/3 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6 6
Hansen Yang 9 2/2 0/0 0/1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 4 6
Total 44/80 18/38 28/40 8 37 45 28 24 10 22 8 134
Brooklyn Nets / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ziaire Williams 24 4/7 1/1 7/7 0 4 4 1 4 2 2 0 -13 16 18
Josh Minott 33 5/9 2/4 3/4 0 5 5 1 5 2 2 0 -17 15 16
Jalen Wilson 31 4/9 0/3 3/5 1 3 4 1 4 1 0 0 -13 11 10
Nicolas Claxton 22 4/10 0/0 2/2 3 1 4 2 4 1 1 1 -7 10 11
Nolan Traoré 16 0/9 0/4 0/0 0 3 3 5 2 1 2 1 -14 0 -1
Tyson Etienne 24 6/10 4/7 2/2 0 1 1 3 4 1 2 0 -22 18 17
Chaney Johnson 27 5/8 0/1 2/2 1 4 5 3 4 0 5 0 -28 12 12
Ben Saraf 19 2/8 0/2 6/6 1 2 3 2 4 2 3 0 -9 10 8
Malachi Smith 24 2/4 1/2 0/0 0 2 2 3 1 1 3 1 -20 5 7
E.J. Liddell 14 1/5 0/4 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -17 2 -2
Ochai Agbaji 6 0/1 0/1 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 -15 0 -3
Total 33/80 8/29 25/29 6 26 32 21 33 11 22 3 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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