Les Bulls résistent au show de Kevin Durant et au triple-double d’Alperen Sengun !

Chicago n’est pas du genre à lâcher le morceau ! Bientôt éliminés de la course au play-in, les Bulls ont profité de la venue des Rockets de Kevin Durant pour le rappeler en s’imposant au terme d’un match où ils sont passés par tous les états ! Sous pression après avoir vu Houston revenir d’un écart de 22 points, les hommes de Billy Donovan ont tenu bon pour arracher la victoire, portés par les actions «clutch» de Josh Giddey, Jalen Smith et un Matas Buzelis encore épatant.

Quelle entame des Bulls ! Les 3-points coup sur coup du trio Giddey-Buzelis-Smith ont eu le mérite de donner le ton, Chicago ayant maintenu la pression, notamment par l’intermédiaire de Collin Sexton, auteur d’un premier quart-temps parfait (17 points à 5/5 au tir), pour mener 41-21 après 12 minutes, avec un 11-1 pour finir la période ! Si Houston a retrouvé des couleurs avant le repos, notamment par l’intermédiaire d’Alperen Sengun et Amen Thompson, Chicago a réussi à répondre à chaque offensive, à l’image des relais de Jalen Smith et Rob Dillingham, jusqu’au panier de Tre Jones pour maintenir 20 longueurs d’écart à l’approche de la pause (65-45).

Des Bulls aux nerfs solides

Houston a sagement attendu son heure pour refaire son retard, et a pu compter sur le trio Thompson-Durant-Sengun pour faire une grosse partie du boulot en troisième quart-temps. Kevin Durant a repris par trois paniers de suite, laissant ensuite Amen Thompson et Alperen Sengun agresser les Bulls dans la peinture. Le retour des Texans s’est concrétisé en trois minutes, lors d’un 13-4 conclu par deux bras roulés d’un Sengun intenable et deux lay-ups d’Amen Thompson (95-87).

Le fulgurant duo Jones-Dillingham puis le 3-points de Matas Buzelis ont brièvement retardé la sentence, jusqu’à ce Kevin Durant ne règle à nouveau la mire de loin. Après le lay-up égalisateur d’Alperen Sengun (106-106), les 3-points de Jabari Smith Jr et Aaron Holiday ont placé les Rockets à +4 à l’entrée du «money-time» (108-112). Sauf qu’après avoir bataillé pour revenir, les hommes d’Ime Udoka ont manqué d’un peu de sang-froid pour terminer le boulot, là où les Bulls ont su finir fort.

Josh Giddey a (encore) été impérial, entre son 2+1, son service pour le dunk de Leonard Miller en réponse au poster d’Alperen Sengun, puis son 3-points qui a fait exploser l’United Center (121-118). A 3-points, Matas Buzelis et Jalen Smith ont fini par faire plier Kevin Durant et ses coups de génie, jusqu’à ce que Matas Buzelis n’arrache le lay-up de la victoire (129-124), contraignant cette fois Houston à s’incliner (132-124).

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’entame à sens unique des Bulls. Difficile d’exister après un tel raz-de-marée ! Les Bulls ont réussi à mettre la tête des Rockets sous l’eau d’entrée, porté par leur adresse à 3-points, à 7/10 avec un Collin Sexton à 3/3, tandis que Houston a dû attendre le deuxième quart-temps pour rentrer son premier tir de loin du match. A -20 après 12 minutes, les Texans ont dû s’épuiser pour revenir et ont manqué d’un peu de lucidité sur la fin, à l’image de la faute grossière de KD à 129-124, puis de l’expulsion d’Ime Udoka dans la foulée.

La «masterclass» de Kevin Durant. Dès le début, on l’a senti en forme, et la suite a confirmé qu’il restait un attaquant hors pair. Il a prolongé le suspense à lui tout seul sur la fin comme lorsqu’il a planté deux paniers à 3-points de suite pour permettre à Houston de rester au contact. Sa prestation à 40 points (à 15/23 au tir dont 5/10 à 3-points), 7 rebonds et 5 passes décisives, ainsi que le triple-double d’Alperen Sengun, n’ont toutefois pas été récompensés par une victoire, avec une dernière faute offensive de KD qui a plombé les derniers espoirs des Rockets.

Leonard Miller en mini Jimmy Butler. L’ailier de 22 ans revit depuis son arrivée à Chicago en provenance de Minnesota, dans un style qui n’est pas sans rappeler le «Jimmy Buckets» de ses premières années en NBA. Il a encore apporté un vrai coup de boost en sortie de banc aux côtés de la paire Dillingham-Sexton, terminant à 17 points (record en carrière égalé) à 7/11 au tir, 9 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.