Victor Wembanyama et les Spurs en démonstration à Miami

La première mi-temps tourne à la démonstration : d’un côté, les Spurs en total contrôle font preuve d’une adresse redoutable. De l’autre, le Heat peine à contenir l’agressivité texane sous les panneaux, autorisant trop de secondes chances et de paniers faciles près du cercle à la bande de Victor Wembanyama (76-58).

Soutenu par le trio De’Aaron Fox – Stephon Castle – Dylan Harper sur les lignes arrières, et Keldon Johnson en sortie de banc, « Wemby » fait un chantier dans la peinture, en attaque comme en défense avec des contres impressionnants. Tyler Herro, Norman Powell et Bam Adebayo s’efforcent de limiter la casse comme ils le peuvent, mais cela ne suffit aucunement. Pour l’instant ?

Ce n’est pas en attaquant la deuxième mi-temps par un 13-0 encaissé, et en ne marquant pas de panier pendant cinq minutes, que Miami se facilite la tâche. D’autant que le collectif texan, emmené par un super Victor Wembanyama, n’en finit pas de martyriser la défense floridienne au rebond et dans la peinture, histoire de porter l’écart jusqu’à… +30 !

Dans ces conditions, le quatrième quart-temps n’est donc plus qu’une formalité pour San Antonio, supérieur en tous points à son adversaire du jour et qui, avec Keldon Johnson et Dylan Harper, peut valider tranquillement sa sixième victoire consécutive (136-111). La onzième en douze matchs et la 22e en 24 matchs depuis le mois de février !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– San Antonio décroche un premier «titre». En cas de victoire additionnée à une défaite des Rockets, les Spurs validaient leur premier titre de division depuis la saison 2016/17. Irrésistibles depuis près de deux mois, les hommes de Mitch Johnson n’ont pas fait dans la douceur en Floride et les Bulls, vainqueurs des Rockets, leur offrent ce titre de la Southwest division. Jamais inquiétés au Kaseya Center, ce fut une véritable démonstration de force collective de la part de l’actuelle deuxième meilleure équipe de NBA.

– Miami continue sa glissade. Avec une cinquième défaite de suite, le Heat n’est pas forcément décroché pour la qualification directe en playoffs, car le Top 6 reste jouable, mais la 10e place des Hornets est bien plus crédible en l’état. Assommés dès les premières minutes par les Spurs, les joueurs d’Erik Spoelstra ont sans arrêt pris l’eau en défense, et largement perdu la bataille du rebond, sans non plus pouvoir déployer leur jeu rapide habituel en attaque. Le genre de rencontre à oublier et, avant un « road-trip » de trois matchs, le coach floridien n’aura d’ailleurs pas tardé à agiter le drapeau blanc et à sortir tous ses titulaires.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.