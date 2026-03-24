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Victor Wembanyama et les Spurs en démonstration à Miami

Publié le 24/03/2026 à 6:02 Twitter Facebook

Grâce à Victor Wembanyama (26 points, 15 rebonds et 5 contres !), les Spurs ont roulé sur le Heat (136-111) pour signer leur sixième victoire de suite.

La première mi-temps tourne à la démonstration : d’un côté, les Spurs en total contrôle font preuve d’une adresse redoutable. De l’autre, le Heat peine à contenir l’agressivité texane sous les panneaux, autorisant trop de secondes chances et de paniers faciles près du cercle à la bande de Victor Wembanyama (76-58).

Soutenu par le trio De’Aaron Fox – Stephon Castle – Dylan Harper sur les lignes arrières, et Keldon Johnson en sortie de banc, « Wemby » fait un chantier dans la peinture, en attaque comme en défense avec des contres impressionnants. Tyler Herro, Norman Powell et Bam Adebayo s’efforcent de limiter la casse comme ils le peuvent, mais cela ne suffit aucunement. Pour l’instant ?

Ce n’est pas en attaquant la deuxième mi-temps par un 13-0 encaissé, et en ne marquant pas de panier pendant cinq minutes, que Miami se facilite la tâche. D’autant que le collectif texan, emmené par un super Victor Wembanyama, n’en finit pas de martyriser la défense floridienne au rebond et dans la peinture, histoire de porter l’écart jusqu’à… +30 !

Dans ces conditions, le quatrième quart-temps n’est donc plus qu’une formalité pour San Antonio, supérieur en tous points à son adversaire du jour et qui, avec Keldon Johnson et Dylan Harper, peut valider tranquillement sa sixième victoire consécutive (136-111). La onzième en douze matchs et la 22e en 24 matchs depuis le mois de février !

CE QU’IL FAUT RETENIR

San Antonio décroche un premier «titre». En cas de victoire additionnée à une défaite des Rockets, les Spurs validaient leur premier titre de division depuis la saison 2016/17. Irrésistibles depuis près de deux mois, les hommes de Mitch Johnson n’ont pas fait dans la douceur en Floride et les Bulls, vainqueurs des Rockets, leur offrent ce titre de la Southwest division. Jamais inquiétés au Kaseya Center, ce fut une véritable démonstration de force collective de la part de l’actuelle deuxième meilleure équipe de NBA.

Miami continue sa glissade. Avec une cinquième défaite de suite, le Heat n’est pas forcément décroché pour la qualification directe en playoffs, car le Top 6 reste jouable, mais la 10e place des Hornets est bien plus crédible en l’état. Assommés dès les premières minutes par les Spurs, les joueurs d’Erik Spoelstra ont sans arrêt pris l’eau en défense, et largement perdu la bataille du rebond, sans non plus pouvoir déployer leur jeu rapide habituel en attaque. Le genre de rencontre à oublier et, avant un « road-trip » de trois matchs, le coach floridien n’aura d’ailleurs pas tardé à agiter le drapeau blanc et à sortir tous ses titulaires.

Miami Heat / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bam Adebayo 29 5/17 2/10 6/6 0 3 3 4 0 1 0 0 -26 18 14
Tyler Herro 26 6/11 2/6 4/4 0 5 5 2 0 0 2 1 -19 18 19
Andrew Wiggins 20 4/7 1/3 0/0 1 2 3 1 4 2 0 1 -18 9 13
Pelle Larsson 23 2/6 0/1 3/3 1 0 1 3 2 2 2 0 -23 7 7
Davion Mitchell 22 1/4 0/2 0/0 0 2 2 3 3 2 1 0 -10 2 5
Norman Powell 30 7/18 4/11 3/4 0 4 4 2 4 0 4 0 -17 21 11
Myron Gardner 18 3/7 2/6 1/1 0 2 2 0 3 1 0 2 3 9 10
Jaime Jaquez Jr. 19 3/8 2/4 0/0 0 2 2 6 1 0 1 1 -13 8 11
Kasparas Jakučionis 22 3/5 2/2 0/0 3 3 6 4 1 2 0 1 -3 8 19
Kel'el Ware 22 3/9 1/5 0/0 0 7 7 0 1 0 1 2 -3 7 9
Keshad Johnson 3 1/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3
Simone Fontecchio 6 0/0 0/0 0/0 1 1 2 1 0 1 1 0 -1 0 3
Total 38/94 16/50 19/20 6 31 37 26 19 11 12 8 111
San Antonio Spurs / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Victor Wembanyama 26 11/22 1/7 3/3 2 12 14 4 3 0 2 5 19 26 36
Stephon Castle 23 4/9 2/4 9/10 3 4 7 6 3 2 4 0 20 19 24
De'Aaron Fox 29 5/13 1/4 3/3 1 2 3 6 2 1 3 0 24 14 13
Devin Vassell 21 2/6 1/4 1/1 0 2 2 4 0 1 0 0 12 6 9
Julian Champagnie 22 1/4 0/3 1/1 1 4 5 0 1 0 0 0 22 3 5
Keldon Johnson 24 7/14 3/6 4/4 3 3 6 1 2 0 1 0 12 21 20
Dylan Harper 24 9/14 3/5 0/0 2 3 5 6 2 0 1 2 8 21 28
Harrison Barnes 22 4/8 4/7 1/2 2 2 4 1 0 1 0 0 12 13 14
Carter Bryant 18 3/6 0/3 0/0 0 7 7 3 4 0 3 1 4 6 11
Luke Kornet 19 1/4 0/0 3/4 3 5 8 1 1 1 0 1 12 5 12
Kelly Olynyk 3 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -5 2 2
Bismack Biyombo 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
Jordan McLaughlin 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -5 0 2
Lindy Waters III 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
Total 48/101 15/43 25/28 17 45 62 33 18 7 15 9 136

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL146
MEM107
DET113
LAL110
ORL126
IND128
PHI103
OKC123
MIA111
SAS136
CHI132
HOU124
UTH127
TOR143
DAL131
GSW137
POR134
BRO99
LAC129
MIL96

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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