Stats & Highlights | Les réveils de Zaccharie Risacher et des Mavericks

Les Suns ont remporté une quatrième victoire consécutive en s’imposant 123-108 face aux Pacers, toujours derniers de la ligue et battus pour la 11e fois d’affilée. Devin Booker a mené Phoenix avec 43 points, bien épaulé par Jalen Green (36 points) pour un cumul de 79 points à eux-deux. En face, Ivica Zubac disputait son premier match avec Indiana et l’ancien Clipper a terminé avec 8 points et 6 rebonds en 16 minutes.

À l’Est, le Magic signe une sixième victoire consécutive en dominant les Wizards 136-131 après prolongation. Jalen Suggs a été le héros du match avec 28 points, dont un tir à 3-points décisif dans la prolongation, avant d’ajouter deux lancers-francs. Tristan da Silva a également brillé avec 26 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 2 contres, tandis que Desmond Bane (22 points), Wendell Carter Jr. (19 points, 11 rebonds) et Paolo Banchero (18 points, 10 rebonds) ont contribué au succès d’Orlando.

Record en carrière pour Coulibaly

Tout proche de la correctionnelle, le Magic menait 96-81 après trois quart-temps puis de 17 points au début du quatrième. Mais Washington a réagi grâce à Bilal Coulibaly, auteur d’un record personnel de 29 points, dont un tir primé avec 5.8 secondes à jouer pour arracher la prolongation. En prolongation, le Français a encore égalisé à 131 avant la réponse immédiate de Jalen Suggs. Les Wizards subissent une dixième défaite consécutive, malgré les 16 points d’Alex Sarr et les 15 points et 6 passes de Trae Young.

Mieux que le Thunder, le Magic ou encore les Suns, il y a les Hawks ! Face aux Nets, les joueurs de Quin Snyder portent à huit matchs leur série de victoires, la plus longue en cours en NBA.

Dans ce succès 108-97, Jalen Johnson a frôlé le triple-double avec 21 points, 9 rebonds et 9 passes, tandis que Zaccharie Risacher a ajouté 19 points. Nickeil Alexander-Walker (18 points) et CJ McCollum (14 points) ont également contribué au succès d’Atlanta, désormais huitième de la conférence Est.

Khris Middleton prend feu

Atlanta menait 57-50 à la mi-temps, mais Brooklyn a brièvement pris l’avantage 83-82 au début du dernier quart-temps. Les Hawks ont alors fait la différence grâce à un 10-0, marqué notamment par six points de McCollum, pour reprendre le contrôle du match. Les Nets, battus 12 fois lors de leurs 14 dernières rencontres, ont été portés par les 24 points — record en carrière — de Josh Minott.

Les Mavs ont mis fin à une série de huit défaites en battant les Grizzlies 120-112. Khris Middleton a été l’homme du match avec 35 points, dont 22 dans le dernier quart-temps avec un superbe 8 sur 10 à 3-points. Daniel Gafford a également brillé avec 22 points et 14 rebonds, tandis que Max Christie et Cooper Flagg ont ajouté 13 points chacun.

Dallas avait pris jusqu’à 20 points d’avance en première période et menait 65-54 à la pause. Jaylen Wells (23 points) et GG Jackson (20 points), Memphis est revenu dans le troisième quart-temps (30-21) pour recoller à 86-84 avant les douze dernières minutes. Khris Middleton a alors inscrit les 11 premiers points de Dallas dans le dernier quart pour redonner un écart décisif aux Mavericks.

Memphis – Dallas : 112-120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 131 PHI 109 IND 108 PHO 123 ORL 136 WAS 131 ATL 108 BRO 97 MIA 112 MIL 105 SAS 131 DEN 136 OKC 104 BOS 102 LAL 142 CHI 130 MEM 112 DAL 120

Indiana – Phoenix : 108-123

Orlando – Washington : 136-131 (a.p)

Atlanta – Brooklyn : 108-97

