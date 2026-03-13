Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Les réveils de Zaccharie Risacher et des Mavericks

NBA – Avec 19 points de Zaccharie Risacher, les Hawks signent une 8e victoire de suite. Pour Dallas, c’est en revanche la fin d’une série de 8 défaites d’affilée.

zaccharie risacherLes Suns ont remporté une quatrième victoire consécutive en s’imposant 123-108 face aux Pacers, toujours derniers de la ligue et battus pour la 11e fois d’affilée. Devin Booker a mené Phoenix avec 43 points, bien épaulé par Jalen Green (36 points) pour un cumul de 79 points à eux-deux. En face, Ivica Zubac disputait son premier match avec Indiana et l’ancien Clipper a terminé avec 8 points et 6 rebonds en 16 minutes.

À l’Est, le Magic signe une sixième victoire consécutive en dominant les Wizards 136-131 après prolongation. Jalen Suggs a été le héros du match avec 28 points, dont un tir à 3-points décisif dans la prolongation, avant d’ajouter deux lancers-francs. Tristan da Silva a également brillé avec 26 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 2 contres, tandis que Desmond Bane (22 points), Wendell Carter Jr. (19 points, 11 rebonds) et Paolo Banchero (18 points, 10 rebonds) ont contribué au succès d’Orlando.

Record en carrière pour Coulibaly

Tout proche de la correctionnelle, le Magic menait 96-81 après trois quart-temps puis de 17 points au début du quatrième. Mais Washington a réagi grâce à Bilal Coulibaly, auteur d’un record personnel de 29 points, dont un tir primé avec 5.8 secondes à jouer pour arracher la prolongation. En prolongation, le Français a encore égalisé à 131 avant la réponse immédiate de Jalen Suggs. Les Wizards subissent une dixième défaite consécutive, malgré les 16 points d’Alex Sarr et les 15 points et 6 passes de Trae Young.

Mieux que le Thunder, le Magic ou encore les Suns, il y a les Hawks ! Face aux Nets, les joueurs de Quin Snyder portent à huit matchs leur série de victoires, la plus longue en cours en NBA.

Dans ce succès 108-97, Jalen Johnson a frôlé le triple-double avec 21 points, 9 rebonds et 9 passes, tandis que Zaccharie Risacher a ajouté 19 points. Nickeil Alexander-Walker (18 points) et CJ McCollum (14 points) ont également contribué au succès d’Atlanta, désormais huitième de la conférence Est.

Khris Middleton prend feu

Atlanta menait 57-50 à la mi-temps, mais Brooklyn a brièvement pris l’avantage 83-82 au début du dernier quart-temps. Les Hawks ont alors fait la différence grâce à un 10-0, marqué notamment par six points de McCollum, pour reprendre le contrôle du match. Les Nets, battus 12 fois lors de leurs 14 dernières rencontres, ont été portés par les 24 points — record en carrière — de Josh Minott.

Les Mavs ont mis fin à une série de huit défaites en battant les Grizzlies 120-112. Khris Middleton a été l’homme du match avec 35 points, dont 22 dans le dernier quart-temps avec un superbe 8 sur 10 à 3-points. Daniel Gafford a également brillé avec 22 points et 14 rebonds, tandis que Max Christie et Cooper Flagg ont ajouté 13 points chacun.

Dallas avait pris jusqu’à 20 points d’avance en première période et menait 65-54 à la pause. Jaylen Wells (23 points) et GG Jackson (20 points), Memphis est revenu dans le troisième quart-temps (30-21) pour recoller à 86-84 avant les douze dernières minutes. Khris Middleton a alors inscrit les 11 premiers points de Dallas dans le dernier quart pour redonner un écart décisif aux Mavericks.

San Antonio – Denver
LA Lakers – Chicago
OKC – Boston
Miami – Milwaukee
Detroit – Philadelphie

Memphis – Dallas : 112-120

Memphis Grizzlies / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Wells 32 7/15 3/7 6/6 1 1 2 2 3 2 0 1 -19 23 22
GG Jackson 31 8/15 1/6 3/5 2 2 4 3 1 0 2 1 3 20 17
Javon Small 28 6/12 3/6 4/4 0 2 2 9 3 1 3 0 2 19 22
Rayan Rupert 38 5/11 1/4 2/2 1 6 7 3 2 1 1 0 -19 13 17
Olivier-Maxence Prosper 27 4/13 1/8 0/3 3 5 8 2 2 3 1 0 -16 9 9
Taylor Hendricks 24 7/12 3/6 0/0 5 5 10 1 0 1 1 2 5 17 25
Jahmai Mashack 31 3/11 1/4 1/2 2 2 4 5 4 2 1 0 5 8 9
Tyler Burton 29 1/9 1/7 0/0 0 1 1 0 3 0 1 1 -1 3 -4
Total 41/98 14/48 16/22 14 24 38 25 18 10 10 5 112
Dallas Mavericks / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Daniel Gafford 27 9/12 0/0 4/7 6 8 14 1 3 0 2 1 6 22 30
Max Christie 25 5/12 3/8 0/0 0 0 0 0 1 2 5 1 8 13 4
Cooper Flagg 33 6/16 0/3 1/2 4 1 5 7 3 0 1 1 11 13 14
P.J. Washington 28 5/12 0/3 2/2 2 8 10 1 2 0 1 1 2 12 16
Naji Marshall 23 2/7 0/3 1/2 0 6 6 3 1 1 6 0 -1 5 3
Khris Middleton 25 10/17 8/10 7/7 3 0 3 0 0 2 0 0 21 35 33
Brandon Williams 28 4/8 0/3 4/4 2 6 8 6 3 2 2 2 -5 12 24
Marvin Bagley III 19 3/5 0/1 0/0 3 6 9 0 3 0 0 2 6 6 15
Caleb Martin 15 1/3 0/1 0/0 1 2 3 1 0 0 1 1 -1 2 4
Dwight Powell 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 0
AJ Johnson 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0
Ryan Nembhard 13 0/1 0/0 0/0 0 2 2 5 0 1 1 0 5 0 6
Total 45/93 11/32 19/24 21 39 60 24 17 8 19 9 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Indiana – Phoenix : 108-123

Indiana Pacers / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Andrew Nembhard 17 6/7 2/2 9/10 0 0 0 2 1 1 0 0 0 23 24
Jarace Walker 26 3/6 1/2 5/6 0 6 6 2 1 1 0 0 -14 12 17
Ethan Thompson 38 4/11 2/7 1/1 1 1 2 2 5 1 2 0 -3 11 7
Ivica Zubac 16 4/6 0/0 0/0 1 5 6 2 1 0 0 0 -3 8 14
Kobe Brown 18 3/9 1/6 0/0 1 1 2 2 3 0 2 0 -20 7 3
Jay Huff 14 5/11 0/4 0/0 1 1 2 0 0 0 1 3 -8 10 8
Ben Sheppard 13 4/5 2/3 0/0 0 2 2 1 3 0 1 0 0 10 11
Jalen Slawson 32 3/9 1/5 3/4 4 4 8 5 2 2 3 1 6 10 16
Micah Potter 16 2/4 0/1 4/4 4 0 4 1 0 0 1 0 -5 8 10
Taelon Peter 24 2/6 2/6 0/0 0 3 3 1 1 1 1 0 -17 6 6
Kam Jones 26 1/8 1/4 0/0 0 1 1 6 2 1 5 0 -11 3 -1
Total 37/82 12/40 22/25 12 24 36 24 19 7 16 4 108
Phoenix Suns / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Booker 35 14/31 4/7 11/11 1 6 7 5 2 1 2 1 0 43 38
Jalen Green 34 14/23 3/9 5/7 0 3 3 4 2 3 5 0 16 36 30
Royce O'Neale 28 5/8 5/8 0/0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 15 16
Oso Ighodaro 25 2/4 0/0 2/4 1 4 5 4 4 0 0 3 9 6 14
Collin Gillespie 28 2/6 0/2 0/0 2 5 7 5 1 1 2 0 14 4 11
Jordan Goodwin 18 3/5 0/2 0/0 1 3 4 0 2 1 1 1 13 6 9
Ryan Dunn 17 2/2 1/1 0/0 1 1 2 1 3 1 0 0 -8 5 9
Khaman Maluach 14 2/2 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 4 6
Amir Coffey 13 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 2 1 0 0 15 2 4
Rasheer Fleming 23 1/4 0/1 0/0 3 2 5 1 2 1 1 2 16 2 7
Isaiah Livers 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jamaree Bouyea 4 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -2
Total 46/88 13/32 18/22 12 28 40 21 21 9 12 7 123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Orlando – Washington : 136-131 (a.p)

Orlando Magic / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Suggs 34 10/17 3/8 5/6 2 2 4 8 3 2 3 0 6 28 31
Tristan Da Silva 41 10/18 3/6 3/3 1 6 7 2 3 4 2 2 3 26 31
Desmond Bane 42 7/14 2/5 6/6 0 1 1 6 5 3 1 0 14 22 24
Wendell Carter Jr. 34 8/13 2/3 1/2 2 9 11 3 3 2 2 2 13 19 29
Paolo Banchero 42 4/13 0/2 10/14 0 10 10 5 1 0 3 0 11 18 17
Jett Howard 20 3/8 2/3 2/2 2 4 6 2 1 0 1 0 -1 10 12
Moritz Wagner 11 3/8 1/1 0/1 2 3 5 0 2 0 0 0 4 7 6
Jevon Carter 22 2/6 2/6 0/0 0 2 2 2 2 0 0 1 -7 6 7
Jonathan Isaac 1 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0 0
Goga Bitadze 4 0/2 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 -4 0 0
Noah Penda 14 0/0 0/0 0/0 0 3 3 2 1 1 1 0 -12 0 5
Total 47/100 15/34 27/34 11 41 52 30 22 12 13 5 136
Washington Wizards / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bilal Coulibaly 37 9/21 5/11 6/6 2 3 5 5 5 1 3 1 -11 29 26
Alexandre Sarr 23 6/12 1/4 3/4 1 3 4 0 0 2 1 5 -14 16 19
Trae Young 21 5/7 2/4 3/3 0 3 3 6 4 0 2 0 -13 15 20
Will Riley 33 3/10 1/6 1/2 1 4 5 0 2 0 1 1 -6 8 5
Tre Johnson 22 1/11 1/6 0/0 0 5 5 1 2 0 3 1 -12 3 -3
Justin Champagnie 17 6/9 0/1 0/0 4 0 4 1 0 1 0 0 3 12 15
Leaky Black 28 4/5 2/2 2/2 0 4 4 3 3 1 1 0 14 12 18
Carlton Carrington 28 5/7 0/2 2/2 1 4 5 5 3 1 1 0 11 12 20
Tristan Vukcevic 21 5/12 1/5 0/0 2 9 11 1 1 0 2 1 -4 11 15
Jamir Watkins 16 2/5 1/4 2/3 1 0 1 1 2 1 1 0 -1 7 5
Anthony Gill 16 2/5 0/1 0/0 2 0 2 2 3 0 0 1 5 4 6
Sharife Cooper 3 0/1 0/0 2/2 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 2
Total 48/105 14/46 21/24 14 35 49 26 27 7 15 10 131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Atlanta – Brooklyn : 108-97

Atlanta Hawks / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Johnson 36 7/15 4/7 3/4 1 8 9 9 1 2 2 0 12 21 30
Nickeil Alexander-Walker 37 5/13 2/8 6/6 0 2 2 2 1 3 2 0 9 18 15
CJ McCollum 30 6/17 0/7 2/2 2 2 4 2 2 1 3 0 1 14 7
Onyeka Okongwu 30 4/10 0/3 5/7 1 8 9 0 3 2 0 4 6 13 20
Corey Kispert 20 2/8 1/5 2/2 1 2 3 4 1 0 1 0 6 7 7
Zaccharie Risacher 31 6/12 3/5 4/6 7 2 9 1 2 1 0 2 17 19 24
Gabe Vincent 19 2/4 2/4 0/0 1 2 3 2 0 1 0 0 10 6 10
Jock Landale 13 2/5 0/1 0/2 0 2 2 0 2 0 1 0 3 4 0
Mouhamed Gueye 5 1/1 0/0 2/2 1 0 1 0 1 2 0 0 2 4 7
Jonathan Kuminga 19 0/4 0/0 2/4 3 6 9 2 1 0 2 0 -11 2 5
Total 35/89 12/40 26/35 17 34 51 22 14 12 11 6 108
Brooklyn Nets / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Drake Powell 32 4/13 1/6 2/2 0 1 1 3 3 1 2 1 -17 11 6
Noah Clowney 20 4/9 2/4 0/0 1 5 6 1 2 0 1 0 -4 10 11
Ben Saraf 31 4/7 0/2 2/2 0 1 1 4 5 0 5 0 -13 10 7
Nicolas Claxton 21 4/6 0/0 0/2 1 3 4 2 1 0 0 0 -6 8 10
Danny Wolf 28 2/7 1/5 3/4 0 8 8 2 3 0 3 0 -9 8 9
Josh Minott 24 6/9 4/7 8/10 0 3 3 1 1 3 2 3 2 24 27
Terance Mann 16 3/5 0/0 2/2 0 2 2 1 1 0 0 0 6 8 9
Tyson Etienne 18 2/5 2/5 0/0 1 2 3 2 6 0 1 0 1 6 7
Jalen Wilson 17 2/5 1/3 0/0 0 2 2 0 1 0 2 0 -1 5 2
E.J. Liddell 13 2/3 0/1 0/0 0 6 6 0 2 0 2 2 -10 4 9
Chaney Johnson 20 1/3 1/2 0/0 1 2 3 3 4 1 2 0 -4 3 6
Total 34/72 12/35 17/22 4 35 39 19 29 5 20 6 97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

