Sans Victor Wembanyama, les Spurs craquent sur la fin face à Denver

Il n’y a pas eu de nouveau duel entre Victor Wembanyama et Nikola Jokic. Touché à la cheville, Wemby a été préservé face aux Nuggets. Le match n’en a pas été moins intense ou de haut niveau, et c’est Denver qui a fini par faire la différence. Les visiteurs ont fait fort, en remontant 20 points de retard avant de s’imposer de cinq points (131-136). Nikola Jokic et Jamal Murray ont une fois de plus été déterminants.

Les Spurs déroulent…

Les Spurs vont peut-être nourrir quelques regrets après cette rencontre. Car les Texans ont mené et bien souvent dominé les débats pendant plus de 40 minutes. Victor Wembanyama absent, le plan de jeu de Mitch Johnson était aussi simple qu’efficace : courir au maximum, et en deuxième option, libérer des joueurs au large pour shooter ou créer des décalages vers le cercle. La recette fait des merveilles en première période, en particulier grâce au banc.

Les rookies Dylan Harper et Carter Bryant ou encore Harrison Barnes sont remarquables d’agressivité pour épauler le maestro De’Aaron Fox et l’incisif Stephon Castle. C’en est alors trop pour les Nuggets, incapables de suivre tous les dangers de San Antonio surtout quand Nikola Jokic souffle sur le banc.

De 23-22, l’écart enfle à 45-27 en à peine cinq minutes. Et le festival des locaux n’est pas fini avec une réussite longue distance parfois insolente, malgré une défense sérieuse des Nuggets.

Adroits au tir et inspirés, les Spurs font tout bien, ou presque. Et alors que Jamal Murray inscrit enfin son premier panier du match à l’entame de la dernière minute du deuxième quart, les joueurs de David Adelman enchaînent avec trois balles perdues en 40 secondes et un écart préservé au repos (69-53).

… puis s’effondrent

Jusque-là si juste, San Antonio montre des premiers signes de faiblesse à la reprise. Moins alertes en défense, les joueurs de Mitch Johnson obligent leur entraîneur à prendre un temps-mort rapide alors que l’écart est redescendu sous les dix unités. Une faute technique reçue par Mitch Johnson a le mérite de secouer ses protégés… et de pousser les arbitres à surveiller de près les contacts sur les pénétrations des Spurs. Les deux équipes haussent encore le curseur d’intensité avec 26 lancers-francs tirés dans le seul troisième quart-temps. Mais il en faut peu pour ces Spurs, à peine deux minutes moins tranchantes des Nuggets, pour se recréer un matelas de 15 points d’avance.

Celui-ci ne va pourtant pas tenir dans le quatrième quart-temps. La faute à Jokic ou Murray, tous deux auteurs de 14 points dans la période précédente ? Non, le facteur X improbable de cette remontée se nomme Spencer Jones. L’ailier inscrit huit points express (19 au total), et est suivi dans sa réussite par Jamal Murray et Julian Strawther à 3-points. En trois minutes, tout est à refaire (108-109).

San Antonio s’accroche avec quelques exploits, mais le vent a bien tourné. Nikola Jokic continue sa soirée magnifique en jouant les distributeurs pour un 26e triple-double de la saison. Et Jamal Murray, incandescent en deuxième mi-temps, donne l’avantage à Denver à moins de cinq minutes de la fin.

Le Canadien prend le contrôle du match et met en pièces la défense adverse. Les Nuggets signent un nouveau 14-0 dont les Spurs ne se remettront pas. Stephon Castle, lui aussi en triple-double (30 points, 11 rebonds, 10 passes) a bien le tir de l’égalisation au bout des doigts à 19 secondes de la fin mais il se manque.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jamal Murray et Nikola Jokic ont eu le dernier mot. Le plan des Spurs d’isoler Jokic, contraint d’alimenter la marque plutôt que d’alimenter ses coéquipiers, en première période a fonctionné un temps. C’était avant le réveil XXL de Jamal Murray, auteur de 30 points au retour des vestiaires dans une formidable démonstration individuelle. Le meneur termine avec 39 points et 7 passes, quand le triple MVP cumule 31 points (aucun dans le dernier quart), 20 rebonds, 12 passes, 3 interceptions et 2 contres.

– La défense des Spurs s’est délitée. Le forfait de Victor Wembanyama n’y est évidemment pas étranger. La première période tout feu tout flammes a peut-être aussi pesé dans les jambes de San Antonio, bien moins saignant par la suite. San Antonio a encaissé 83 points dans les troisième et quatrième quart-temps, beaucoup trop pour espérer tenir jusqu’au bout.

– Succès crucial pour la fin de saison de Denver. En s’imposant chez le deuxième de l’Ouest, les Nuggets ont fait une très belle opération dans la course aux playoffs alors que les Lakers et les Suns se sont aussi imposés dans le même temps. Denver reste cinquième, dans un wagon entre le 3e et le 7e rang qui se tient toujours en deux victoires.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.