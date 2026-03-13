Matchs
Soirée tranquille pour les Pistons face à l'équipe C des Sixers

NBA – Philadelphie encore privé de ses cadres, les leaders de la conférence Est n’ont pas eu à forcer pour s’imposer largement (131-109).

Les Sixers se présentent à Detroit sans Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George ou encore Kelly Oubre Jr. Ce sera donc compliqué de résister. Néanmoins, comme le début de rencontre est débridé, ils sont dans le match, même s’ils accusent déjà un retard (36-27). Ensuite, les remplaçants de Detroit passent la seconde, avec deux paniers primés de suite de Kevin Huerter et un alley-oop de Ron Holland. Cette fois, l’écart est significatif.

Pour autant, avec une défense plus agressive sur Cade Cunnigham, les joueurs de Nick Nurse arrivent à répondre et passent un 9-0. Au moment de rejoindre les vestiaires, il est évidemment que Detroit domine, mais Philadelphie reste dans les parages (69-60). Cela ne va pas durer. Le troisième quart-temps est totalement pour les locaux, face à des Sixers qui ne trouvent pas la cible de loin. Il y a quasiment 25 points à l’entame du dernier acte (104-81). Et pas de miracle dans les douze dernières minutes : les Pistons s’imposent logiquement 131-109.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– VJ Edgecombe rate ce rendez-vous. Comme les Pistons ont fait ce qu’ils avaient à faire, avec sérieux, dans cette rencontre, l’important se joue du côté adverse. Avec un rookie qui est passé à côté de la rencontre alors que les Sixers, vu les absents, avaient besoin de lui. Ses 10 points à 3/14 au shoot, avec 0/5 à 3-pts, n’ont pas pesé bien lourd. VJ Edgecombe n’a jamais réussi à entrer dans cette rencontre, en enchaînant les mauvais choix. Une bien triste soirée pour lui.

– Une glissade au classement pour Philadelphie. Début mars, les Sixers occupaient la sixième place de la conférence Est. Puis, ils sont tombés à la huitième. Désormais, avec ce revers plus la victoire des Hawks dans le même temps, ils sont à la neuvième… Pas de panique puisque la place en « play-in » est quasiment assurée, Milwaukee n’étant pas menaçant, mais la position au classement importe beaucoup et il ne va pas falloir céder trop de terrain pendant les jours où l’équipe est diminuée.

Detroit Pistons / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Duncan Robinson 25 7/10 5/7 0/0 0 2 2 4 0 1 1 0 18 19 22
Tobias Harris 22 6/11 2/3 1/1 1 4 5 2 2 1 1 0 18 15 17
Jalen Duren 15 6/7 0/0 2/3 3 7 10 2 4 0 0 1 21 14 25
Cade Cunningham 28 3/6 0/2 2/2 0 5 5 13 1 2 4 1 27 8 22
Marcus Sasser 22 2/9 1/4 1/1 0 0 0 3 1 0 1 0 23 6 1
Javonte Green 19 5/8 4/6 3/3 1 1 2 1 1 3 0 0 20 17 20
Ronald Holland II 25 4/7 0/3 7/7 1 2 3 0 3 1 4 0 -7 15 12
Isaiah Stewart 21 5/5 0/0 3/3 0 5 5 4 4 0 2 2 9 13 22
Kevin Huerter 26 4/13 2/7 2/2 2 2 4 4 1 2 1 0 7 12 12
Paul Reed 12 3/5 0/0 0/0 2 0 2 1 1 0 1 1 -8 6 7
Daniss Jenkins 20 3/5 0/1 0/0 0 2 2 3 1 0 3 1 -5 6 7
Chaz Lanier 5 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -13 0 -3
Total 48/89 14/35 21/22 10 30 40 37 20 10 18 6 131
Philadelphia 76ers / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Quentin Grimes 32 5/14 1/8 3/6 2 1 3 5 0 1 3 1 -28 14 9
Justin Edwards 29 5/11 0/2 2/4 3 6 9 5 2 4 1 0 -5 12 21
Dominick Barlow 26 5/10 1/3 0/0 1 3 4 0 4 2 1 1 -16 11 12
VJ Edgecombe 29 3/14 0/5 4/4 2 3 5 0 0 0 3 2 -19 10 3
Trendon Watford 20 2/5 0/1 0/0 0 2 2 1 0 1 1 1 -20 4 5
MarJon Beauchamp 31 7/13 2/7 1/1 1 5 6 2 3 0 1 1 -1 17 19
Jabari Walker 18 6/6 2/2 2/2 1 0 1 2 2 0 2 0 -5 16 17
Cameron Payne 19 5/10 2/6 3/4 0 1 1 2 1 0 2 0 -9 15 10
Dalen Terry 23 3/6 0/1 2/3 0 3 3 2 3 0 1 2 1 8 10
Tyrese Martin 9 1/1 0/0 0/0 1 0 1 1 1 2 0 0 2 2 6
Kyle Lowry 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -10 0 0
Total 42/90 8/35 17/24 11 24 35 20 17 10 15 8 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

