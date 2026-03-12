Paolo Banchero ne méritait pas d’être All-Star, et ça le motive

All-Star en 2024, dès son année « sophomore », Paolo Banchero n’a depuis plus été convié au match des étoiles. En 2025, c’est parce qu’il a longtemps été blessé mais, en 2026, c’est parce qu’il n’était simplement pas au niveau.

Et il est d’ailleurs le premier à l’admettre : « Il s’agit d’être honnête avec soi-même et de reconnaître que je ne méritais pas vraiment d’être All-Star cette fois-ci. Il faut prendre ça avec du recul et être meilleur sur la deuxième moitié de saison », a-t-il livré chez Andscape.

Puis d’ajouter, sur son état d’esprit pas toujours optimal : « Je suis toujours honnête avec moi-même, donc je me suis d’abord regardé dans le miroir et, pendant le All-Star Break, j’ai regardé beaucoup de vidéos du début de saison. Je n’étais juste pas content de ce que j’avais montré. »

Le temps comme meilleur remède

Pas non plus aidé par une blessure à l’aine entre novembre et décembre, Paolo Banchero aura fait le dos rond et bossé en silence, pour finalement revenir du All-Star Break avec un tout autre visage et un bien meilleur niveau.

C’est tout le Magic qui en profite depuis deux semaines, tandis que la frustration a souvent gagné l’intéressé ces derniers mois. D’où certaines tensions avec son entraîneur, Jamahl Mosley ?

« Collectivement, on n’a pas vraiment trouvé notre rythme au début de la saison », a regretté le Rookie de l’année 2023, qui n’a pas pu jouer très souvent avec Franz Wagner. « Une partie de ça s’explique par ma blessure et mon retour sur le terrain. C’était juste frustrant à ce niveau-là. »

Étonnamment, c’est en défense que Paolo Banchero s’est même mis à montrer l’exemple avec Orlando, se retrouvant à contenir Luka Doncic, Cade Cunningham, LeBron James ou encore Kawhi Leonard.

« Je sais que je suis un All-Star dans cette ligue »

« C’est à moi d’accepter et relever le défi », a-t-il prévenu. « Souvent, les entraîneurs ne veulent pas que les meilleurs joueurs défendent sur un gros attaquant, pour ne pas dépenser trop d’énergie. Mais sans Jalen Suggs ni Franz Wagner, deux de nos meilleurs défenseurs extérieurs, je sais que je dois élever mon niveau de ce côté du terrain. Je suis grand, je peux bouger et je pense être un bon défenseur, surtout en un-contre-un face à des joueurs plus costauds. [Les stars], tu ne vas pas les empêcher de marquer, mais tu peux au moins leur rendre la tâche difficile, leur faire rater des tirs et les pousser à dépenser de l’énergie. »

De plus en plus à l’aise avec Desmond Bane dans le jeu, Paolo Banchero monte en puissance au meilleur moment et il aborde la fin de saison avec beaucoup d’enthousiasme.

« Je sais que je suis un All-Star dans cette ligue et ma confiance reste intacte », a-t-il lancé, le démontrant d’ailleurs quand il évoque les attentes du Magic au printemps : « On a déjà expérimenté deux éliminations dès le premier tour. On ne veut plus revivre ça. On est prêts [pour les playoffs]. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 53 34:46 46.5 31.0 77.2 1.2 7.4 8.6 5.0 1.9 0.7 2.9 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.