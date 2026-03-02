Paolo Banchero regrette le manque d’ajustements du Magic…

« Clairement on a perdu trop de ballons. J’en ai trop perdu, ce qui leur a donné trop d’opportunités ».

Le Magic a manqué le coche cette nuit, mangé en deuxième mi-temps par une équipe de Detroit qui a su élever son niveau de jeu pour étouffer des Floridiens dans les deux derniers quart-temps du match et l’emporter.

En l’absence de Franz Wagner mais aussi d’Anthony Black pour la première fois de la saison (quadriceps), Paolo Banchero a été un peu plus sollicité que d’habitude à la création aux côtés de Jalen Suggs et Desmond Bane (respectivement 4/17 et 5/14 au tir). Lui aussi s’est retrouvé en difficulté avec seulement 10 tirs tentés et surtout 9 ballons perdus, son nouveau record en carrière…

Manque d’organisation et de communication

S’il n’a pas fui ses responsabilités, l’ailier fort de 23 ans a indirectement taclé son coach Jamahl Mosley, la relation entre les deux hommes étant déjà observée de près, estimant que le Magic n’avait pas su s’ajuster à la réaction des Pistons, malmenés en première mi-temps avant de dominer au retour des vestiaires.

« Il faut juste être plus organisés. Être capables de communiquer entre nous, ce qu’on essaie de faire. Souvent, les équipes s’adaptent à la mi-temps et je pense que c’est pour ça qu’on a beaucoup souffert en deuxième mi-temps, simplement parce qu’on ne s’est pas vraiment adaptés à leurs ajustements », a-t-il lancé. « C’est là qu’on doit voir comment ils jouent et juste communiquer clairement entre nous sur ce qu’on doit faire, particulièrement en attaque, pour contrer leurs séries et continuer à bien jouer ».

Pour sa part, Jamahl Mosley a d’abord félicité le boulot abattu par les Pistons, citant notamment Ausar Thompson et Jalen Duren, qui chacun dans leur style ont réussi à museler les forces en présence du Magic.

Malgré tout, Orlando a réussi à tenir jusqu’à dix minutes de la fin (83-83) avant de concéder un 14-2, sanctionné par une nouvelle série de ballons perdus. À l’arrivée, les chiffres font mal puisqu’avec 19 « turnovers » qui ont généré 26 points pour Detroit et une bataille perdue au rebond (56 prises à 41), le Magic a pris 16 tirs de moins !

Des ballons perdus qui ont coûté très cher

« On doit faire mieux dans notre façon de valoriser les possessions dans un match comme ça. On a réussi à tenir cette équipe à 106 points, mais on leur donne 26 points sur nos ballons perdus », a-t-il concédé.

Le stratège floridien a déjà son thème en tête pour le prochain match face à Washington demain soir, face à qui il attendra plus de régularité mais aussi plus de justesse ballon en main de la part de ses troupes.

« C’est l’histoire de deux mi-temps. Quelque chose fonctionnait bien en première mi-temps, et au bout du compte, tu dois continuer avec ce qui marche, tu ne vas pas te mettre à changer », a-t-il ajouté. « Ausar a été très bon, Jalen aussi, et mis bout à bout, il y a les interceptions, les ballons volés… Il y a Ausar, Tobias Harris, Jalen Duren, Cade Cunningham et Caris LeVert à deux interceptions et Daniss Jenkins qui en a trois. C’est un ensemble, ce sont nos 19 ballons perdus qui leur ont donné 26 points. C’est là qu’on doit être meilleur, tout en ayant conscience du plan de jeu, du fait qu’on doit prendre soin du ballon. C’est ce qui résume ce match : prendre soin du ballon, ce qu’on n’a pas fait. Maintenant on aura une chance de corriger le tir face à Washington au prochain match ».

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 49 34:55 45.2 31.0 77.2 1.1 7.4 8.5 5.0 1.9 0.7 2.9 0.7 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.