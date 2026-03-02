Detroit, forte tête à Orlando

Battus à la maison il y a une semaine par les Spurs, les Pistons ont bien réagi depuis en prenant le meilleur sur le Thunder, les Cavs puis cette nuit en allant s’imposant en patron à Orlando, dans un match de costauds. Dans sa mission, Detroit a pu compter sur un Tobias Harris en métronome sur jeu posé pour accompagner les menaces habituelles, portées par Cade Cunningham (29 points, 11 passes décisives) et Jalen Duren (16 points, 10 rebonds).

Prêts pour le combat physique, les joueurs du Magic ont bien tenté de frapper fort d’entrée, à l’image du alley-oop puis du dunk de Tristan Da Silva pour récompenser de bonnes séquences défensives. Detroit a tenu bon, à l’image de la réponse de Cade Cunningham, lui aussi sur deux dunks en contre-attaque (17-17) avant de faire le dos rond sur une nouvelle offensive d’Orlando. Il y a eu le 2+1 de Desmond Bane, le 3-points de Jalen Suggs, les deux paniers de suite de Moritz Wagner puis les deux flèches lointaines de Tristan Da Silva pour placer les locaux à +9 (45-36), un écart qui n’aura pas tenu bien longtemps…

A 3-points, la paire Suggs-Banchero a d’abord répondu au 8-0 des Pistons afin de rester à +7 à la pause (57-50). Detroit a donc dû attendre la deuxième mi-temps pour enfin prendre le contrôle et ne plus le lâcher. Tout est allé très vite : deux paniers de Tobias Harris pour donner le ton, deux paniers à 3-points signés Cade Cunningham et Harris pour alimenter un 8-2 et les Pistons ont pris la tête pour la première fois du match (65-67).

Le 11-0 qui a suivi grâce au Cunningham-Reed-Harris et conclu par une contre-attaque autoritaire de Caris Levert a placé Orlando dos au mur (71-81). Revenus à à égalité en début de quatrième quart-temps sur un 3-points de Desmond Bane (83-83), les Floridiens ont ensuite buté sur un 14-2 marqué à nouveau par deux paniers de Tobias Harris pour boucler la démonstration de force du leader (85-97), qui a ensuite tenu bon jusqu’au bout, avec à nouveau le duo Cunningham-Harris à la baguette et un dernier coup de pouce d’Ausar Thompson pour assurer la victoire (92-106).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un combat à la sauce Conférence Est. Plus de 50 lancer-francs, des »Challenge« à chaque occasion, des contacts appuyés, des contre-attaques fulgurantes et des contres dévastateurs, ce Magic-Pistons s’est déroulé dans la plus pure tradition de ces chocs de la conférence Est, où il faut d’abord imposer ses muscles, son intensité et sa défense avant de penser au reste. Detroit est arrivé bien préparé après avoir enchaîné de gros combats face aux Spurs, au Thunder et aux Cavs, et a pris le meilleur sur le parquet d’une équipe de référence en termes d’engagement et de basket »à la dur« depuis l’arrivée de Jamahl Mosley, encaissant seulement 35 points après la pause.

– L’atout Tobias Harris. Dans un match compliqué, avec peu de marge de manoeuvre, Detroit a pu compter sur la science du jeu de Tobias Harris, précieux dans la deuxième mi-temps qui a permis aux hommes de JB Bickerstaff de dominer les débats. 23 points, c’est suffisamment rare pour être souligné de sa part, lui qui n’a fait mieux qu’à trois reprises cette saison. C’est par ailleurs la deuxième fois qu’il score 23 points cette saison face à Orlando cette saison.

– Un soir sans à 3-points. En difficulté en première mi-temps, les Pistons ont vite compris que leur adresse à 3-points allaient leur faire défaut. Detroit a en effet manqué ses quinze premières tentatives derrière l’arc avant de débloquer la situation par Cade Cunningham, Javon Carter puis Tobias Harris. Le piteux 4/30 dans l’exercice restera toutefois anecdotique puisque les coéquipiers de Jalen Duren l’ont emporté au final.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.