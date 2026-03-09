Matchs
Depuis le All-Star Break, Paolo Banchero n’est plus le même

NBA – Jamahl Mosley observe que son leader est revenu de la coupure du All-Star Game avec un état d’esprit différent. Ses performances s’en ressentent et elles ont gonflé.

Comme les Bucks ont visiblement lâché la rampe et que le Magic désire monter en puissance pour assurer sa place en playoffs, la rencontre entre les deux équipes a rapidement tourné en faveur des Floridiens. Les troupes de Doc Rivers, qui évoluaient sans plusieurs cadres, ont raté leur premier et troisième quart-temps, inscrivant dans ces 24 minutes seulement 30 points. Une équipe sérieuse d’Orlando était alors amplement au-dessus.

« On a fait une démonstration défensive de bien des manières », se réjouit Jamahl Mosley. « Les gars ont fait un remarquable travail pour démarrer correctement la rencontre, avec des intentions, de l’impact physique, de l’urgence. Les joueurs savaient ce qu’ils avaient à faire. Il faut leur tirer notre chapeau défensivement, ce qui a porté notre attaque. On a pu avoir des paniers faciles. »

Le symbole de cette performance, c’est Paolo Banchero. L’intérieur a inscrit 26 points en première période ! « Il a été ultra agressif des deux côtés du terrain et ce fut essentiel pour nous », constate son coach.

Le leader du Magic a terminé la rencontre, sans jouer le dernier quart-temps, avec 33 points à 12/16 au shoot en seulement 29 minutes. Encore une prestation très solide pour lui après le All-Star Game puisqu’en dix matches depuis la reprise, il tourne à 26.2 points à 51% de réussite au shoot, 9.2 rebonds et 5.7 passes de moyenne.

Il y a dès lors comme un sentiment de déjà-vu. En effet, la saison passée, l’intérieur avait été parmi les meilleurs joueurs de la ligue après le match des étoiles. « Son état d’esprit a changé d’une certaine manière », remarque d’ailleurs Jamahl Mosley. « Il défend sur les meilleurs joueurs adverses, il veut ce défi soir après soir. Avec ses rebonds, il nous permet de courir. Il fait un remarquable travail ici. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0
2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6
2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9
2025-26 ORL 53 34:46 46.5 31.0 77.2 1.2 7.4 8.6 5.0 1.9 0.7 2.9 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

