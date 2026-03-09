Matchs
NBA
Matchs
NBA

Le Magic humilie les Bucks à Milwaukee

Le Magic n’a pas fait de détail sur le parquet d’une équipe de Milwaukee amoindrie, s’imposant 130-91, sous l’impulsion d’un Paolo Banchero déchaîné (33 points).

magic bucksComme on pouvait le pressentir à bientôt un mois de la fin de la saison régulière, Milwaukee semble avoir lâché l’affaire dans la course au Top 10 à l’Est… En back-to-back, les Bucks se sont présentés pour ce match face à Orlando sans Giannis Antetokounmpo (mollet), Kyle Kuzma (dos) ou encore Kevin Porter Jr (genou). En face, le Magic, aussi en back-to-back, donne tout pour sécuriser sa place dans le Top 6 et vient donc de signer sa quatrième victoire consécutive, ne faisant qu’une bouchée des Bucks sur leur parquet.

Paolo Banchero a très vite pris le dessus dans le premier acte, s’activant pour créer l’écart avec l’aide de Jevon Carter et Jett Howard à 3-points (13-25). Milwaukee a tenu la distance sur le deuxième quart-temps, grâce au 4/4 à 3-points de Bobby Portis et au 4/4 de Jericho Sims près du cercle pour rivaliser avec le trio Suggs-Bane-Banchero (55-67), avant de s’effondrer dès le retour des vestiaires.

Le 16-3 passé dès la reprise par les Floridiens a en effet eu le mérite de mettre un terme au suspense, à grands coups de 3-points signés Jalen Suggs (par deux fois) et Desmond Bane avant de laisser Wendell Carter Jr et Paolo Banchero porter la marque à 84-58. Impliqués en défense, les hommes de Jamahl Mosley ont maintenu le pied sur l’accélérateur, à l’image du bon passage de Jett Howard pour placer les siens à +33 à l’approche du dernier acte (67-100).

Au terme d’un »garbage time« de 12 minutes durant lequel Thanasis Antetokounmpo a pu se défouler avec un dunk main gauche, Orlando a pu repartir avec la victoire, 130 à 91.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La première mi-temps de Paolo Banchero. Le poste 4 d’Orlando a décidé d’appuyer très fort d’entrée pour mettre Milwaukee hors d’état de nuire. Son plan a marché, porté par son adresse insolente en première mi-temps. Paolo Banchero a notamment scoré 26 de ses 33 points en première mi-temps à 10/12 au tir ! Une efficacité insolente qui a permis au Magic de prendre le contrôle du match et de ne plus le lâcher jusqu’à la fin.

Noah Penda en profite. Si Ousmane Dieng n’a pas particulièrement brillé comme titulaire avec 2 points à 1 sur 7 aux tirs, 4 rebonds, 5 passes décisives,  Noah Penda a été plus en vue dans le camp d’en face. Un premier bon passage marqué par un 3-points pour terminer à 8 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 23 minutes.

Milwaukee Bucks / 91 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ryan Rollins 23 5/12 3/7 2/2 0 1 1 1 1 3 5 0 -14 15 8
Jericho Sims 25 5/5 0/0 0/0 2 5 7 2 2 0 0 0 -30 10 19
A.J. Green 28 1/8 1/8 1/1 0 1 1 0 3 1 2 0 -30 4 -3
Myles Turner 23 1/6 1/3 0/2 0 0 0 1 3 0 2 1 -27 3 -4
Ousmane Dieng 25 1/7 0/2 0/0 1 3 4 5 2 1 1 1 -29 2 6
Bobby Portis 28 7/11 4/5 0/1 2 8 10 3 2 1 1 1 -7 18 27
Cam Thomas 20 7/12 2/4 1/3 0 1 1 6 2 1 2 0 -3 17 16
Gary Trent Jr. 25 4/12 1/9 0/0 1 2 3 0 3 0 1 0 -21 9 3
Pete Nance 22 3/5 0/2 0/0 1 2 3 2 4 2 0 0 -17 6 11
Thanasis Antetokounmpo 9 1/2 0/0 2/4 1 2 3 1 0 1 0 0 -8 4 6
Andre Jackson Jr. 12 1/5 1/4 0/0 1 2 3 1 1 0 1 0 -9 3 2
Total 36/85 13/44 6/13 9 27 36 22 23 10 15 3 91
Orlando Magic / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 29 12/16 3/6 6/9 0 5 5 3 1 0 1 1 27 33 34
Jalen Suggs 24 7/9 3/3 3/3 0 3 3 2 5 2 5 0 23 20 20
Desmond Bane 30 6/12 1/3 5/5 2 3 5 9 0 4 3 0 28 18 27
Wendell Carter Jr. 22 3/6 0/1 3/4 1 4 5 2 1 2 1 1 20 9 14
Tristan Da Silva 27 2/5 1/3 0/0 2 4 6 5 4 1 1 0 23 5 13
Jett Howard 25 5/8 2/4 2/2 0 2 2 2 1 0 2 0 19 14 13
Jamal Cain 8 3/4 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 8 8
Noah Penda 24 2/5 1/3 3/4 1 6 7 4 2 2 0 0 10 8 17
Goga Bitadze 9 3/4 0/1 1/4 2 3 5 2 0 0 1 0 8 7 9
Jevon Carter 24 2/8 1/6 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 16 5 2
Moritz Wagner 18 0/3 0/1 3/4 2 7 9 0 3 0 0 0 11 3 8
Total 45/80 14/33 26/35 10 39 49 31 19 11 15 3 130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

la rédaction
