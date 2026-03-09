Le Magic humilie les Bucks à Milwaukee

Comme on pouvait le pressentir à bientôt un mois de la fin de la saison régulière, Milwaukee semble avoir lâché l’affaire dans la course au Top 10 à l’Est… En back-to-back, les Bucks se sont présentés pour ce match face à Orlando sans Giannis Antetokounmpo (mollet), Kyle Kuzma (dos) ou encore Kevin Porter Jr (genou). En face, le Magic, aussi en back-to-back, donne tout pour sécuriser sa place dans le Top 6 et vient donc de signer sa quatrième victoire consécutive, ne faisant qu’une bouchée des Bucks sur leur parquet.

Paolo Banchero a très vite pris le dessus dans le premier acte, s’activant pour créer l’écart avec l’aide de Jevon Carter et Jett Howard à 3-points (13-25). Milwaukee a tenu la distance sur le deuxième quart-temps, grâce au 4/4 à 3-points de Bobby Portis et au 4/4 de Jericho Sims près du cercle pour rivaliser avec le trio Suggs-Bane-Banchero (55-67), avant de s’effondrer dès le retour des vestiaires.

Le 16-3 passé dès la reprise par les Floridiens a en effet eu le mérite de mettre un terme au suspense, à grands coups de 3-points signés Jalen Suggs (par deux fois) et Desmond Bane avant de laisser Wendell Carter Jr et Paolo Banchero porter la marque à 84-58. Impliqués en défense, les hommes de Jamahl Mosley ont maintenu le pied sur l’accélérateur, à l’image du bon passage de Jett Howard pour placer les siens à +33 à l’approche du dernier acte (67-100).

Au terme d’un »garbage time« de 12 minutes durant lequel Thanasis Antetokounmpo a pu se défouler avec un dunk main gauche, Orlando a pu repartir avec la victoire, 130 à 91.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La première mi-temps de Paolo Banchero. Le poste 4 d’Orlando a décidé d’appuyer très fort d’entrée pour mettre Milwaukee hors d’état de nuire. Son plan a marché, porté par son adresse insolente en première mi-temps. Paolo Banchero a notamment scoré 26 de ses 33 points en première mi-temps à 10/12 au tir ! Une efficacité insolente qui a permis au Magic de prendre le contrôle du match et de ne plus le lâcher jusqu’à la fin.

– Noah Penda en profite. Si Ousmane Dieng n’a pas particulièrement brillé comme titulaire avec 2 points à 1 sur 7 aux tirs, 4 rebonds, 5 passes décisives, Noah Penda a été plus en vue dans le camp d’en face. Un premier bon passage marqué par un 3-points pour terminer à 8 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 23 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.