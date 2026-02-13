Paolo Banchero et le Magic n’ont toujours pas trouvé la bonne formule

Avec l’arrivée de Desmond Bane l’été dernier, le Magic espérait faire un bond dans la hiérarchie de l’Est. Las, au All-Star Break, le club floridien ne pointe qu’à la 7e place de l’Est, avec 28 victoires pour 25 défaites…

Certes, les blessures ont encore plombé l’effectif de Jamahl Mosley, mais le problème n’est pas uniquement là. Équipe la plus lente de NBA la saison dernière avec 96.5 possessions par match, la troupe de Paolo Banchero avait décidé d’accélérer le rythme cette saison, notamment pour faire progresser son attaque.

Résultat ? Le Magic est désormais 16e en termes de rythme (100.6 possessions par match) et l’efficacité offensive s’est améliorée, passant de la 27e (108.9 points inscrits sur 100 possessions) à la 19e place (113.6), mais l’efficacité défensive a de son côté chuté, en passant de la 2e (109.0 points encaissés sur 100 possessions) à la 14e place (114.0).

« Nos résultats répondent à cette question »

Orlando avait ainsi une identité plutôt bien définie, basée sur l’intensité défensive qui permettait de courir, du « stop and run » comme l’avait alors défini Paolo Banchero. Problème : le Magic a gardé le « run » mais oublié une partie du « stop » de ce mantra. Et l’ailier fort ne semble pas du tout fan de ce nouveau système…

« En jouant vite, on va forcément concéder plus de points, simplement parce que cela accélère le jeu et qu’il y a plus de possessions », expliquait-il ainsi fin octobre. « Mais je pense que nous devons être plus intelligents dans la manière dont nous jouons vite. Si nous jouons vite sans aucun but, ce n’est pas idéal. Le but est plus important que la vitesse. Nous pouvons donc jouer vite, mais s’il n’y a pas de direction… »

Le constat n’a pas beaucoup changé depuis, alors que des rumeurs de tension avec le coach sont apparues.

« Nos résultats répondent à cette question » réplique l’ancien ROY lorsqu’on lui demande si le système offensif tire le meilleur des joueurs. « Je ne vais pas lister les problèmes de notre attaque ou ce qui, selon moi, ne va pas dans notre attaque. Mais personne ne peut dire qu’elle est au niveau où elle devrait être ou pourrait être. »

« Je pense que tout va bien »

Paolo Banchero est d’ailleurs le premier concerné alors que son efficacité offensive a chuté. De quoi plomber le Magic sur demi-terrain, où le club n’affiche que la 23e efficacité offensive de NBA…

« C’est la nature humaine », répond Wendell Carter Jr. « C’est une ligue axée sur l’attaque. Tout le monde veut bien jouer en attaque, moi y compris, et parfois, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu en attaque, nous laissons cela affecter nos efforts. Nous laissons cela affecter notre défense. Nous ne revenons pas (en défense après avoir raté des tirs). Et c’est quelque chose que nous devons améliorer, y compris moi-même. »

Car c’est par la défense que le Magic peut espérer finir fort la saison régulière, et bousculer la hiérarchie au printemps, en misant sur la bonne santé de ses cadres. Et un peu d’optimisme ?

« Je pense que tout va bien », conclut de son côté Jalen Suggs. « Nous savons que nous avons connu un début de saison difficile. Nous avons traversé des hauts et des bas, ainsi que des moments difficiles, comme toutes les équipes, et voilà où nous en sommes : 28 victoires pour 25 défaites, ce qui n’est pas si mal. »