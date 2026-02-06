Le patron du Magic a l’impression d’être dans « Un jour sans fin »

Le Magic s’est finalement contenté d’envoyer Tyus Jones à Dallas lors de la « trade deadline ». Pourtant, le président d’Orlando, Jeff Weltman, confirme qu’il n’est vraiment pas satisfait de la saison de son équipe…

« Je n’aime pas la situation actuelle de l’équipe », a-t-il ainsi confié, le Magic n’étant que 7e à l’Est avec 26 victoires pour 24 défaites. « Nous ne jouons pas bien et je pense que cela fait déjà un certain temps que nous ne jouons pas bien. J’imagine que nos fans sont frustrés par notre façon de jouer et je suis moi-même frustré. »

Jeff Weltman assure avoir pourtant été agressif à la « trade deadline » et pense avoir été plusieurs fois proche de monter des échanges. Sauf qu’il ne voulait pas transférer des membres de son noyau dur.

« Nous sommes agressifs 365 jours par an », a-t-il ainsi déclaré. « Nous n’avons pas peur de prendre des risques, comme l’a montré l’été dernier (pour récupérer Desmond Bane). La réponse à la frustration n’est pas simplement d’agir pour le plaisir d’agir. Il faut comprendre que, compte tenu de la composition actuelle de notre équipe, des contrats et du calendrier, pour prendre une mesure significative, nous devons bouleverser le noyau dur. »

« Quand cette équipe est en bonne santé, elle est vraiment très bonne »

Le président de l’équipe floridienne reste ainsi « optimiste » sur le fait que Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. peuvent viser très haut. Le problème, c’est que les cinq titulaires n’ont pu jouer que 11 matchs ensemble depuis le début de saison. La dernière fois, c’était le 7 décembre.

« C’est inquiétant », a admis Jeff Weltman sur les nombreuses blessures des titulaires, qui se répètent cette saison après avoir déjà plombé le Magic la saison dernière. « Toutes les équipes ont des blessés, mais là, ce sont de longues blessure. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il s’agit de blessures des tissus mous. C’est la NBA et c’est ce qui arrive parfois. Au final, j’ai vraiment l’impression d’être dans le film « Un jour sans fin » cette saison. La seule différence, c’est que je pense que nous sommes meilleurs cette année grâce à l’arrivée de Desmond Bane. Je déteste me répéter, mais quand cette équipe est en bonne santé, elle est vraiment très bonne. »

Reste à voir quand elle pourra l’être, alors que Franz Wagner soigne toujours sa cheville, sur laquelle il a forcé.