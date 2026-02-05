Rumeurs, échanges… Suivez en direct la fin du marché des transferts sur Basket USA

Est-ce que Giannis Antetokounmpo va finir la saison à Milwaukee ? Les Grizzlies trouveront-ils preneurs pour Ja Morant à la dernière minute ? Réponse dans les prochaines heures.

En tout cas, les Bulls continuent de faire exploser leur effectif, tandis que d’autres clubs comme les Wolves semblent avoir fait une croix sur le « Greek Freak » pour l’instant, les derniers bruits laissant penser que Milwaukee en demande trop pour lâcher sa superstar. Et préfère attendre la fin de la campagne pour vraiment faire un choix…

C’est ce que confirme Shams Charania, d’ESPN, les Bucks se penchant sur d’autres transferts. Ils viennent d’ailleurs de récupérer Nick Richard et Nigel Hayes-Davis, des Suns, en échange de Cole Anthony et Amir Coffey.

Cet échange permet aux Suns de passer sous la « luxury tax » pour la première fois depuis la saison 2021/22 !

Pour faire des économies, les Celtics ont eux décidé d’envoyer Chris Boucher au Jazz. Rien de vraiment surprenant alors qu’il n’a jamais réussi à se faire sa place dans la rotation de Joe Mazzulla. Quant aux Knicks, ils récupèrent le meneur défensif qu’ils recherchaient en mettant la main sur Jose Alvarado.

Également en quête de flexibilité financière, les Nuggets ont de leur côté envoyé Hunter Tyson aux Nets en compagnie d’un second tour de Draft, pour passer sous la « luxury tax ». Un peu dans la même optique, les Sixers ont eux transféré Eric Gordon, et un deuxième tour de Draft, aux Grizzlies. De quoi leur permettre de transformer le contrat de Dominick Barlow, qui jouait jusqu’à présent en « two-way », en contrat classique.

Atlanta Hawks

Jonathan Kuminga, Buddy Hield (de Golden State)

Jock Landale (de Memphis)

Gabe Vincent + un 2e tour de Draft (depuis LA Lakers)

Luke Kennard (vers LA Lakers)

Kristaps Porzingis (vers Golden State)

Boston Celtics

Nikola Vucevic (depuis Chicago) + un 2e tour de Draft

Anfernee Simons (vers Chicago) + un 2e tour de Draft

Chris Boucher (vers Utah)

Brooklyn Nets

Ochai Agbaji + un 2e tour de Draft (depuis Toronto)

Hunter Tyson + un 2e tour de Draft (depuis Denver)

Charlotte Hornets

Coby White, Mike Conley (depuis Chicago)

Tyus Jones (depuis Orlando)

Mason Plumlee (vers Oklahoma City)

Collin Sexton (vers Chicago)

Chicago Bulls

Anfernee Simons (depuis Boston)

Jaden Ivey (depuis Detroit)

Collin Sexton (vers Chicago)

Ousmane Dieng (depuis Oklahoma City, via Charlotte)

Guerschon Yabusele (depuis New York)

Rob Dillingham, Leonard Miller (depuis Minnesota)

Nikola Vucevic (vers Boston)

Coby White (vers Charlotte)

Kevin Huerter (vers Detroit)

Dalen Terry (vers New Orleans, via New York)

Ayo Dosunmu, Julian Phillips (vers Minnesota)

Cleveland Cavaliers

James Harden (depuis LA Clippers)

Dennis Schröder, Keon Ellis (depuis Sacramento)

Darius Garland (vers LA Clippers)

De’Andre Hunter (vers Sacramento)

Lonzo Ball (vers Utah)

Dallas Mavericks

Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III + deux 1er tour de Draft + trois 2e tour de Draft

Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum (vers Washington)

Detroit Pistons

Kevin Huerter, Dario Saric (depuis Chicago) + un 1er tour de Draft 2026 protégé

Jaden Ivey (vers Chicago)

Denver Nuggets

Hunter Tyson + un 2e tour de Draft (vers Brooklyn)

Golden State Warriors

Kristaps Porzingis (depuis Atlanta)

Jonathan Kuminga (vers Atlanta)

Buddy Hield (vers Atlanta)

Trayce Jackson-Davis (vers Toronto)

LA Clippers

Darius Garland (depuis Cleveland)

James Harden (vers Cleveland)

Chris Paul (vers Toronto)

LA Lakers

Luke Kennard (depuis Atlanta)

Gabe Vincent + un 2e tour de Draft (vers Atlanta)

Memphis Grizzlies

Walter Clayton Jr, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang + trois 1er tour de Draft (depuis Utah)

Eric Gordon + un 2e tour de Draft (depuis Philadelphie)

Jaren Jackson Jr, John Konchar, Vince Williams Jr. (vers Utah)

Jock Landale (vers Atlanta, via Utah)

Milwaukee Bucks

Nick Richards, Nigel Hayes-Davis (depuis Phoenix)

Cole Anthony, Amir Coffey (vers Phoenix)

Minnesota Timberwolves

Ayo Dosunmu, Julian Phillips (depuis Chicago)

Rob Dillingham, Leonard Miller (vers Chicago)

Mike Conley (vers Chicago, puis Charlotte)

New Orleans Pelicans

Dalen Terry (depuis Chicago, via New York)

Jose Alvarado (vers New York)

New York Knicks

Jose Alvarado (depuis New Orleans)

Guerschon Yabusele (vers Chicago)

Oklahoma City Thunder

Jared McCain (depuis Philadelphie)

Mason Plumlee (depuis Charlotte, mais libéré dans la foulée)

Ousmane Dieng (envoyé à Charlotte, puis Chicago)

Orlando Magic

Tyus Jones (vers Charlotte)

Philadelphia 76ers

Un 1er tour de Draft 2026 (Rockets) + trois 2e tour de Draft

Jared McCain (vers Oklahoma City)

Eric Gordon + un 2e tour de Draft (vers Memphis)

Phoenix Suns

Cole Anthony, Amir Coffey (depuis Milwaukee)

Nick Richards, Nigel Hayes-Davis (vers Milwaukee)

Sacramento Kings

De’Andre Hunter (depuis Cleveland)

Dennis Schröder, Keon Ellis (vers Cleveland)

Dario Saric (vers Detroit)

Toronto Raptors

Trayce Jackson-Davis (de Golden State)

Chris Paul (depuis LA Clippers, mais bientôt libéré)

Ochai Agbaji + un 2e tour de Draft (vers Brooklyn)

Utah Jazz

Jaren Jackson Jr, John Konchar, Jock Landale, Vince Williams Jr. (depuis Memphis)

Lonzo Ball (depuis Cleveland, mais bientôt libéré) + deux 2e tour de Draft

Chris Boucher (depuis Boston)

Walter Clayton Jr, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang + trois 1er tour de Draft (vers Memphis)

Washington Wizards

Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum (depuis Dallas)

Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III + deux 1er tour de Draft + trois 2e tour de Draft (vers Dallas)