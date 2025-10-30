Le Magic s’est-il perdu en essayant de jouer plus vite ?

Avec l'arrivée de Desmond Bane, on attend beaucoup d'Orlando cette saison, qui vise carrément le Top 4 à l'Est.

Le problème, c'est qu'après cinq matchs, les joueurs du Magic n'ont qu'une victoire au compteur, en ouverture face au Heat. Depuis, ils sont tombés face aux Hawks, aux Bulls, aux Sixers et finalement face aux Pistons…

Mais la manière est peut-être encore plus inquiétante que les résultats. Depuis l'arrivée de Jamahl Mosley sur le banc, la franchise floridienne avait ainsi construit une identité claire, avec une attaque certes limitée, qui imposait un tempo lent, mais une défense physique, la deuxième meilleure de NBA l'an passé, jamais agréable à affronter.

Jouer vite… mais dans quel but ?

Sauf que depuis la reprise, le Magic a décidé de jouer beaucoup plus vite… et n'arrive plus à tenir les duels défensifs. Après la défaite face à Detroit, Orlando n'est ainsi que la 23e défense de NBA sur ce début de saison !

« En jouant vite, on va forcément concéder plus de points, simplement parce que cela accélère le jeu et qu'il y a plus de possessions », expliquait Paolo Banchero avant la rencontre face aux Pistons. « Mais je pense que nous devons être plus intelligents dans la manière dont nous jouons vite. Si nous jouons vite sans aucun but, ce n'est pas idéal. Le but est plus important que la vitesse. Nous pouvons donc jouer vite, mais s'il n'y a pas de direction… »

Face à Detroit, la frustration était clairement palpable, notamment chez Franz Wagner ou Paolo Banchero. À l'image de cette première possession où le Magic met en place un système de jeu très compliqué… pour simplement servir son ailier fort poste bas, qui finit par perdre le ballon face à l'aide de Tobias Harris.

Mais pour Jamahl Mosley, le problème ne vient pas du rythme offensif que l'équipe cherche à trouver cette saison.

De la fierté !

« Vous parlez de défendre sans commettre de faute, mais nous ne l'avons pas fait. Je ne sais pas s'il y a une raison derrière cela. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons attrapé les bras. Nous avons pris des risques. Nous avons fait des fautes » peste l'entraîneur. « Nous n'avons pas bien défendu. 135 points, c'est trop. Nous devons être en place et défendre. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Je pourrais vous parler de tout ce qui s'est passé pendant le match, les rotations… Mais nous devons simplement défendre. Montrer de la fierté en défense. Nous devons être en place, positionnés et vouloir défendre votre adversaire sans se soucier de ce qui se passe en attaque. »

Et sur cette rencontre face à la troupe de Cade Cunningham, le technicien refuse d'entendre l'excuse du rythme.

« Le rythme était extrêmement lent. Non, nous devons être en place, défendre et montrer de la fierté. 64 points encaissés dans la raquette, et ça commence par 17 pertes de balle qui conduisent à 26 points sur contre-attaque… »

La bonne nouvelle, c'est que le Magic continue son « road trip » à Charlotte puis Washington et Atlanta, désormais privé de Trae Young. Le calendrier idéal pour retrouver des bases défensives… et le sourire ?