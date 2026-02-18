Franz Wagner, toujours gêné par sa cheville, repart à l’infirmerie

Franz Wagner à nouveau stoppé net. D’après ESPN, l’ailier du Magic va devoir s’éloigner des parquets pour une durée indéterminée après de nouveaux examens sur sa cheville gauche…

C’est un nouveau coup dur pour Orlando, toujours bousculé cette saison par les pépins physiques et les ajustements permanents de rotation. Franz Wagner traîne depuis début décembre cette gêne à la cheville, avec un retour précipité pour jouer à Berlin. Il était reparti à l’infirmerie avant de revenir juste avant le All-Star Break, pour deux matchs. Malheureusement, ça n’a pas tenu et le staff va désormais privilégier une approche plus prudente, sans calendrier précis, afin d’éviter la rechute et lui permettre de revenir en pleine forme.

Sportivement, l’absence est lourde puisque Franz Wagner est l’un des moteurs du groupe, aux côtés de Paolo Banchero. Malheureusement, les deux hommes n’ont que très peu joué ensemble cette saison. Si on ajoute Desmond Bane, on se rend compte que les trois hommes n’ont disputé que 18 matchs (sur 53) ensemble !

De quoi expliquer (en partie) les grosses difficultés de la troupe de Jamahl Mosley, qui ne pointe qu’en 7e position (28 victoires – 25 défaites) de la conférence Est avant la dernière ligne droite de la campagne.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 28 31:49 47.9 36.5 82.8 1.5 4.3 5.8 3.6 2.3 1.1 1.7 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.