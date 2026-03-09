Stats & Highlights | À l’exception des Kings, les rois du « tanking » sombrent

Très bien partis pour terminer derniers à l’Ouest, les Kings (15v-50d) ne s’interdisent pas de gagner encore quelques matchs d’ici la fin de la saison. La preuve avec ce succès aux dépens des Bulls (26v-38d) qui semblent avoir abandonné toute ambition de phases finales.

La victoire californienne a été marquée par les 30 points en sortie de banc de Malik Monk, le triple-double de Russell Westbrook (23 points, 12 passes et 11 rebonds) et le double-double de Maxime Raynaud (26 points et 11 rebonds), qui a largement remporté son duel face à Guerschon Yabusele (4 points à 1/6). Côté Bulls, on notera les 28 points de Collin Sexton.

Revenus dans la « course » aux dernières places à l’Ouest, les Mavs (21v-43d) ont signé un 7e revers de suite en s’inclinant de 30 points sur le parquet des Raptors (36v-27d). RJ Barrett a profité de l’occasion pour coller 31 points à la défense texane et passer le cap des 8 000 unités en carrière. En face, Cooper Flagg s’est contenté de 17 unités (7/17) et a écopé de sa première faute technique en carrière pour s’être plaint de ne pas avoir obtenu une faute.

Scoot Henderson se montre

Hiérarchie également respectée à Portland, où les Blazers (31v-34d) ont logiquement pris le dessus sur les Pacers (15v-49d) en s’appuyant sur les 28 points de Scoot Henderson ou les 18 unités du revenant Deni Avdija. Les hommes de Tiago Splitter sont embarqués dans une bataille à trois avec les Clippers (31v-32d) et les Warriors (32v-31d) pour un meilleur positionnement au « play-in ».

Les Pelicans (21v-45d) en sont loin, mais ils ont aussi gagné largement face aux Wizards (16v-47d) grâce à cinq joueurs à 18 points ou plus, dont 24 unités pour Trey Murphy III. En face, Alex Sarr n’a joué que 18 minutes (7 points et 4 rebonds), tout comme Trae Young (17 points et 8 passes), et Bilal Coulibaly a coulé niveau adresse (1/12).

Toronto – Dallas : 122-92

New Orleans – Washington : 138-118

Portland – Indiana : 131-111

Sacramento – Chicago : 126-110

