Stats & Highlights | À l’exception des Kings, les rois du « tanking » sombrent

Publié le 9/03/2026 à 7:17

NBA – Les Kings ont « surpris » les Bulls, tandis que les Raptors ont explosé les Mavs. Les Blazers et les Pelicans en ont fait autant avec les Pacers et les Wizards.

kingsTrès bien partis pour terminer derniers à l’Ouest, les Kings (15v-50d) ne s’interdisent pas de gagner encore quelques matchs d’ici la fin de la saison. La preuve avec ce succès aux dépens des Bulls (26v-38d) qui semblent avoir abandonné toute ambition de phases finales.

La victoire californienne a été marquée par les 30 points en sortie de banc de Malik Monk, le triple-double de Russell Westbrook (23 points, 12 passes et 11 rebonds) et le double-double de Maxime Raynaud (26 points et 11 rebonds), qui a largement remporté son duel face à Guerschon Yabusele (4 points à 1/6). Côté Bulls, on notera les 28 points de Collin Sexton.

Revenus dans la « course » aux dernières places à l’Ouest, les Mavs (21v-43d) ont signé un 7e revers de suite en s’inclinant de 30 points sur le parquet des Raptors (36v-27d). RJ Barrett a profité de l’occasion pour coller 31 points à la défense texane et passer le cap des 8 000 unités en carrière. En face, Cooper Flagg s’est contenté de 17 unités (7/17) et a écopé de sa première faute technique en carrière pour s’être plaint de ne pas avoir obtenu une faute.

Scoot Henderson se montre

Hiérarchie également respectée à Portland, où les Blazers (31v-34d) ont logiquement pris le dessus sur les Pacers (15v-49d) en s’appuyant sur les 28 points de Scoot Henderson ou les 18 unités du revenant Deni Avdija. Les hommes de Tiago Splitter sont embarqués dans une bataille à trois avec les Clippers (31v-32d) et les Warriors (32v-31d) pour un meilleur positionnement au « play-in ».

Les Pelicans (21v-45d) en sont loin, mais ils ont aussi gagné largement face aux Wizards (16v-47d) grâce à cinq joueurs à 18 points ou plus, dont 24 unités pour Trey Murphy III. En face, Alex Sarr n’a joué que 18 minutes (7 points et 4 rebonds), tout comme Trae Young (17 points et 8 passes), et Bilal Coulibaly a coulé niveau adresse (1/12).

Toronto – Dallas : 122-92

Toronto Raptors / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
RJ Barrett 34 13/19 3/7 2/4 1 5 6 3 2 1 2 0 16 31 31
Scottie Barnes 35 6/12 2/4 3/3 1 3 4 5 3 1 1 1 25 17 21
Jakob Poeltl 30 8/9 0/0 0/0 2 8 10 4 2 1 1 2 16 16 31
Brandon Ingram 31 4/12 0/2 3/4 1 5 6 6 2 1 3 0 5 11 12
Immanuel Quickley 31 4/14 2/7 0/0 0 2 2 8 1 3 1 0 14 10 12
Sandro Mamukelashvili 18 5/9 2/6 1/2 0 6 6 3 3 2 0 1 14 13 20
Ja'Kobe Walter 26 4/11 0/5 3/3 1 2 3 4 2 2 0 0 24 11 13
Gradey Dick 13 4/8 1/4 1/2 0 2 2 2 3 0 0 0 16 10 9
Garrett Temple 4 0/1 0/1 3/4 1 0 1 0 0 0 0 0 6 3 2
Jamal Shead 14 0/0 0/0 0/0 0 1 1 4 1 1 0 0 8 0 6
Jamison Battle 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Total 48/95 10/36 16/22 7 34 41 39 19 12 8 4 122
Dallas Mavericks / 92 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Daniel Gafford 23 10/10 0/0 1/1 6 5 11 3 0 0 1 1 -8 21 35
Cooper Flagg 29 7/17 1/3 2/3 1 7 8 6 1 2 4 3 -11 17 21
P.J. Washington 31 3/8 2/5 1/2 0 7 7 3 1 1 2 0 -14 9 12
Khris Middleton 19 2/7 0/1 2/2 2 0 2 1 3 1 1 0 -17 6 4
Max Christie 26 1/11 0/7 0/0 1 2 3 1 1 0 2 0 -22 2 -6
Brandon Williams 19 4/8 1/4 7/8 0 1 1 1 2 0 4 2 -16 16 11
Naji Marshall 22 3/5 0/0 2/2 0 0 0 1 2 0 1 0 -4 8 6
Marvin Bagley III 20 2/6 0/1 2/2 1 6 7 2 1 0 0 0 -16 6 11
Klay Thompson 21 2/10 1/7 0/0 0 1 1 2 1 0 2 0 -8 5 -2
Ryan Nembhard 5 1/2 0/1 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 -6 2 5
Dwight Powell 5 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 2 0 2 0 -6 0 0
Caleb Martin 15 0/1 0/0 0/0 1 4 5 0 6 0 1 1 -16 0 4
AJ Johnson 5 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -3
Total 35/88 5/30 17/20 13 35 48 22 20 5 20 7 92

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

New Orleans – Washington : 138-118

New Orleans Pelicans / 138 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Trey Murphy III 29 7/14 4/9 6/6 1 4 5 4 0 1 0 0 11 24 27
Saddiq Bey 29 9/17 0/4 5/10 5 5 10 2 1 2 0 0 15 23 24
Zion Williamson 23 6/8 0/0 8/11 2 0 2 1 0 0 0 0 3 20 18
Dejounte Murray 24 6/9 0/1 7/9 0 6 6 2 2 2 2 0 15 19 22
Herbert Jones 17 2/6 0/1 0/0 1 1 2 0 4 3 2 0 1 4 3
Jeremiah Fears 24 7/16 1/4 3/3 0 5 5 7 3 1 2 1 5 18 21
Derik Queen 25 5/9 1/2 2/2 1 3 4 5 2 0 1 1 17 13 18
Karlo Matkovic 4 1/2 1/1 2/2 1 1 2 0 3 1 0 0 -1 5 7
Bryce McGowens 23 1/2 0/0 2/2 0 1 1 3 3 1 1 1 13 4 8
DeAndre Jordan 19 0/0 0/0 2/2 1 4 5 1 1 0 0 1 8 2 9
Jordan Hawkins 4 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 0
Yves Missi 15 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 2 15 2 6
Micah Peavy 4 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 2 1
Total 47/89 7/23 37/47 12 32 44 25 20 11 8 6 138
Washington Wizards / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tre Johnson 22 7/13 4/7 2/2 1 3 4 1 2 0 1 0 -2 20 18
Trae Young 18 4/6 3/5 6/8 1 3 4 8 3 0 4 0 0 17 21
Leaky Black 31 4/11 2/6 0/0 1 3 4 2 4 1 0 0 -17 10 10
Alexandre Sarr 18 3/7 1/3 0/0 2 2 4 1 2 0 1 1 -2 7 8
Bilal Coulibaly 24 1/12 1/7 2/2 1 3 4 1 4 0 0 0 -13 5 -1
Will Riley 25 8/12 0/1 3/3 2 1 3 0 3 0 4 0 -16 19 14
Anthony Gill 22 5/7 1/3 0/0 0 2 2 0 3 0 1 0 -19 11 10
Jaden Hardy 21 4/10 0/4 2/3 1 2 3 3 3 0 1 0 -17 10 8
Carlton Carrington 23 3/6 2/5 1/1 0 3 3 4 3 0 2 0 -8 9 11
Sharife Cooper 10 1/3 0/1 3/4 0 1 1 4 1 0 1 0 -4 5 6
Julian Reese 26 1/4 0/0 3/4 4 5 9 3 3 1 2 2 -2 5 14
Total 41/91 14/42 22/27 13 28 41 27 31 2 17 3 118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – Indiana : 131-111

Portland Trail Blazers / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jrue Holiday 25 7/10 5/8 2/2 0 3 3 3 2 0 2 1 16 21 23
Jerami Grant 32 6/10 4/6 5/7 0 2 2 1 2 2 3 2 19 21 19
Deni Avdija 25 6/16 0/4 6/6 1 4 5 8 1 0 1 3 3 18 23
Donovan Clingan 24 4/7 0/1 1/3 3 8 11 3 4 1 2 1 -9 9 18
Toumani Camara 28 3/10 1/5 0/0 1 10 11 2 1 0 1 0 23 7 12
Scoot Henderson 26 10/15 3/7 5/6 0 3 3 6 2 1 0 1 26 28 33
Robert Williams III 20 6/8 0/0 0/0 4 3 7 2 3 0 0 0 30 12 19
Vit Krejci 22 3/10 1/8 0/0 0 6 6 1 1 0 1 0 -5 7 6
Hansen Yang 4 1/2 0/0 3/3 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 5 5
Kris Murray 17 1/2 1/1 0/0 3 1 4 0 2 0 1 0 0 3 5
Matisse Thybulle 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1
Blake Wesley 4 0/2 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 -1 0 0
Sidy Cissoko 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -1
Total 47/93 15/41 22/27 13 40 53 29 19 5 12 8 131
Indiana Pacers / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Pascal Siakam 32 9/20 0/4 4/9 1 5 6 5 2 2 2 0 -19 22 17
Jay Huff 22 5/15 3/10 3/5 0 6 6 1 2 1 2 5 -2 16 15
Andrew Nembhard 28 5/11 2/4 2/4 1 1 2 9 1 2 3 0 -22 14 16
Jarace Walker 31 5/8 2/4 2/2 0 3 3 1 2 2 2 0 -10 14 15
Aaron Nesmith 25 4/6 1/3 0/0 0 1 1 2 3 1 1 0 -4 9 10
Micah Potter 15 4/9 3/7 2/2 2 2 4 0 5 1 0 0 -1 13 13
Kobe Brown 20 3/6 2/3 0/0 3 3 6 1 3 0 0 1 -3 8 13
T.J. McConnell 17 2/7 0/0 2/2 1 3 4 3 0 0 0 0 1 6 8
Obi Toppin 11 2/5 0/3 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 -17 4 3
Ben Sheppard 17 1/3 1/2 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 -15 3 2
Quenton Jackson 17 1/5 0/2 0/0 1 2 3 3 0 0 0 0 -12 2 4
Kam Jones 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 1
Total 41/95 14/42 15/24 12 26 38 26 22 9 10 6 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – Chicago : 126-110

Sacramento Kings / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Maxime Raynaud 38 10/20 0/1 6/6 3 8 11 2 3 1 1 3 15 26 32
Russell Westbrook 34 7/17 3/5 6/6 2 9 11 12 2 1 0 0 10 23 37
Daeqwon Plowden 35 6/13 2/7 2/3 2 1 3 2 4 0 1 0 4 16 12
Precious Achiuwa 39 6/12 1/1 0/0 1 8 9 3 3 0 0 0 17 13 19
Nique Clifford 31 3/7 2/4 0/0 1 5 6 3 1 2 1 1 9 8 15
Malik Monk 31 11/24 3/10 5/5 1 3 4 5 2 0 0 1 16 30 27
Drew Eubanks 10 2/4 0/0 1/2 1 3 4 0 2 0 0 1 1 5 7
Devin Carter 6 1/4 0/0 1/1 1 3 4 3 1 1 0 0 3 3 8
Killian Hayes 16 1/4 0/1 0/0 1 2 3 3 3 0 0 0 5 2 5
Total 47/105 11/29 21/23 13 42 55 33 21 5 3 6 126
Chicago Bulls / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Matas Buzelis 30 5/12 2/6 8/9 1 7 8 4 3 0 3 3 -4 20 24
Josh Giddey 34 6/13 2/6 1/1 1 11 12 10 0 1 3 0 0 15 28
Tre Jones 32 5/10 0/3 2/3 0 1 1 5 0 1 0 0 -16 12 13
Isaac Okoro 24 2/5 2/5 3/4 0 1 1 1 6 0 0 0 -9 9 7
Guerschon Yabusele 22 1/6 1/3 1/2 3 2 5 3 1 0 1 0 0 4 5
Collin Sexton 22 9/12 7/9 3/4 0 2 2 3 0 0 0 0 -9 28 29
Nick Richards 21 3/8 0/1 4/7 3 8 11 1 0 0 3 1 5 10 12
Patrick Williams 17 2/6 1/4 0/0 0 1 1 0 3 0 3 1 -18 5 0
Jalen Smith 20 1/6 1/5 1/4 0 3 3 0 3 0 0 1 -6 4 0
Rob Dillingham 15 1/5 1/2 0/0 1 4 5 0 2 0 1 0 -17 3 3
Leonard Miller 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1
Yuki Kawamura 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0 0
Lachlan Olbrich 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Total 35/84 17/45 23/34 9 40 49 27 19 2 14 6 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

