Jayson Tatum frappe le premier pour balayer les Cavaliers

Les Celtics ont dominé les Cavaliers 109-98 au terme d’une rencontre qu’ils ont globalement contrôlée. La bonne nouvelle, c’est que Jayson Tatum a été bon, et c’est même lui qui a mis sa formation sur les bons rails.

La rencontre avait pourtant débuté à l’avantage des Cavaliers. Dans une salle surchauffée, Evan Mobley exploite rapidement son avantage de taille et il domine les débats. Avec le duo Harden-Mitchell aux commandes, Cleveland mène 11-3, ce qui pousse Joe Mazzulla à rapidement demander un temps mort.

La réaction de Boston ne tarde pas. Jayson Tatum, pour son deuxième match de retour, prend feu dans le premier quart-temps. Il inscrit 12 points à 4 sur 6 au tir et lance un énorme run. Devant un public presque admiratif, Boston termine ainsi le premier quart-temps avec neuf points d’avance (35-26). Le début de match poussif est déjà oublié.

Au début du deuxième quart-temps, les Celtics creusent encore l’écart malgré la présence de Jaylen Brown et Jayson Tatum sur le banc. Leur banc continue de gagner les minutes sans les deux All-Stars, infligeant un 7-2 supplémentaire à Cleveland avant leur retour. La défense de Boston devient alors étouffante : les Cavaliers n’inscrivent que 7 points pendant les huit premières minutes du quart-temps.

Incapables de trouver la mire extérieure (0/14 à 3-points !), ils terminent la période avec seulement 10 points et un terrible 4/25 au tir. Boston mène 56-36 à la pause, avec un Jayson Tatum à 14 points et un Jaylen Brown déjà à 11.

Tatum ferme la boutique

Au retour des vestiaires, Cleveland montre un peu plus de vie. Les Cavaliers marquent 14 points en 4 minutes, soit déjà plus que sur tout le deuxième quart-temps, et réduisent l’écart à 12 points. Mais Jaylen Brown prend alors le relais : il inscrit 9 points dans le troisième quart-temps et permet aux Celtics de reprendre le contrôle. Boston pousse même son avance à +25, avant qu’un 8-0 de Cleveland en fin de période ne ramène le score à 86-69.

Les Cavaliers tentent un dernier rapprochement au début du quatrième quart-temps. Un 12-5 leur permet de revenir à dix unités (91-81) après trois minutes. Dans le même temps, Jayson Tatum traverse un passage plus difficile après son excellent début de match, enchaînant plusieurs tirs manqués.

Boston reprend toutefois le contrôle grâce à son banc. Payton Pritchard inscrit deux paniers importants qui stabilisent l’attaque, puis Jayson Tatum marque un lay-up pour redonner 14 points d’avance. Cleveland revient encore à neuf longueurs, mais Tatum assène alors un tir à 3-points décisif pour remettre Boston à +12. Les Cavaliers manquent ensuite deux tirs primés consécutifs dans le money-time, scellant la victoire des Celtics 109-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un Tatum agressif. Aucune appréhension dans le jeu de Jayson Tatum qui attaque le cercle comme s’il n’avait pas manqué dix mois… Les automatismes sont déjà là avec ses coéquipiers, et c’est lui qui a mis sa formation sur les bons rails. Son irrégularité est logique, mais on retiendra ses six points dans le 4e quart-temps pour valider la victoire de Boston

– Harden maladroit. On surveillait la rentrée de Donovan Mitchell, absent depuis le 24 février, et il a été bon, à défaut d’avoir un réel impact. En revanche, James Harden a déçu, quasiment transparent pendant toute la première mi-temps, avant de se reprendre après la pause pour finir à 6 sur 16 aux tirs et 4 sur 7 aux lancers-francs. Son sens de la passe est intact et on retiendra son sublime alley-oop pour Evan Mobley dans le 4e quart-temps. L’un des alley-oop les plus »lointains« de la saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.