Le collectif des Suns refroidit à son tour les Hornets

Entre des Suns poussifs lors de leurs deux dernières sorties contre des mal classés et des Hornets revanchards après leur revers face à Miami, ce sont les locaux qui ont finalement dicté leur loi. Phoenix s’est ainsi imposé 111-99 dans un scénario qui a mis du temps à se dessiner.

Charlotte semblait pourtant avoir pris le match par le bon bout. Le trio LaMelo Ball – Brandon Miller – Kon Knueppel est dans le rythme en début de match, et le rookie conduit même les siens à un rapide avantage de huit points après six minutes de jeu (14-22). Problème, la sortie du rookie quelques instants plus tard coïncide avec un gros passage à vide offensif des visiteurs. Les Hornets ne marquent pas un point pendant plus de quatre minutes et cinq unités de… Kon Knueppel, à peine de retour au jeu. Devin Booker et Jalen Green font le métier pour faire recoller les Suns, et Collin Gillespie y ajoute son adresse extérieure au buzzer du premier quart pour limiter l’écart à -2 (28-30).

Charlotte repart de plus belle avec cette fois Miles Bridges en principal détonateur. Les joueurs de Charles Lee manquent l’occasion de passer la barre des dix longueurs d’avance sur un lay-up manqué par Moussa Diabaté. Pareille occasion ne se représentera plus. Les arabesques de Jalen Green pour attaquer le cercle font merveille, et l’ancien Rocket remet les deux équipes dos à dos (45-45). Devin Booker n’est pas en reste, tout en efficacité pour aller chercher ses points aux lancers-francs, quand Charlotte insiste – pour ne pas dire force – sur le tir longue distance (27 tentatives à la mi-temps !). Les centimètres et l’activité de Ryan Kalkbrenner limitent la casse pour les visiteurs, menés 60-58 à la pause.

Gillespie – Fleming, facteurs X parfaits

Mais la dynamique semble bien en faveur des joueurs de l’Arizona. La reprise est un calvaire pour pour Charlotte, qui enchaîne les balles perdues évitables et passe quatre nouvelles minutes sans marquer un point. Devin Booker joue les maestro et est impliqué sur tous les points des Suns dans le même temps, pour un premier écart en faveur des locaux (68-58). Les Hornets ont le mérite de ne pas céder à la première anicroche. Knueppel puis Ball remettent la marche avant, et Diabaté est enfin récompensé de son activité défensive. Puis un bon passage de Coby White en sortie de banc relance un peu plus les joueurs de Caroline du Nord.

L’ancien arrière des Bulls est néanmoins fautif sur une action symbolique. La dernière possession du troisième quart-temps est bien mal embarquée pour Phoenix, et Collin Gillespie est obligé de tenter une prière à neuf mètres… mais Coby White commet la faute et offre trois points aux locaux.

Et ces petits détails font toute la différence dans le dernier quart-temps. Quand les Hornets ne convertissent pas leurs bonnes positions de tir, les Suns, eux, font mouche pour sanctionner les petits temps de retard de la défense adverse. Rasheer Fleming, très bon, et Collin Gillespie ne se font d’ailleurs pas prier. Ce dernier joue les bourreaux avec deux tirs à 3-points coup sur coup, puis une nouvelle flèche derrière l’arc à un peu moins de trois minutes de la fin au buzzer, et après avoir arraché le rebond offensif. Un 24-11 en un peu plus de cinq minutes scelle le sort de la partie, pour un succès finalement en maîtrise pour Phoenix.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La victoire du collectif pour Phoenix. Si Devon Booker (30 points à 15/15 aux lancers, 10 passes décisives) et Jalen Green (24 points) ont été à la hauteur de leur statut de leaders offensifs, les Suns doivent leur succès à l’apport de nombreux éléments. Comme Collin Gillespie, irrésistible d’adresse dans le dernier quart-temps, le rookie Rasheer Fleming auteur de son record en carrière (16 points dont dix dans le dernier acte) ou encore les neuf rebonds et deux contres de l’autre rookie Khaman Maluach en sortie de banc. C’est tout sauf neutre en l’absence de Dillon Brooks, Mark Williams ou Grayson Allen.

– Les shooteurs des Hornets bien limités. Incandescent de loin en 2026, Charlotte n’a pas eu autant de réussite cette fois. Les visiteurs terminent à un très moyen 15/45 à 3-points, dont 9/33 pour le quatuor majeur Kon Knueppel – Brandon Miller – Miles Bridges – LaMelo Ball. Parti sur de grosses bases, Kon Knueppel a ensuite été bien verrouillé : 15 points, mais seulement cinq à partir du deuxième quart-temps.

– Attention à la glissade pour les Hornets. Après six victoires consécutives, Charlotte enchaîne un deuxième revers pour entamer son road trip de quatre matchs à l’Ouest. Celui-ci ressemble à un vrai test pour la franchise de Caroline du Nord pour savoir si sa folle confiance des dernières semaines peut durer en vue de la course aux playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.