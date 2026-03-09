Les Pistons prennent une belle fessée à Miami

Les temps sont durs pour les Pistons, qui subissent leur quatrième revers de suite. Cette fois, il n’y a pas eu de « remontada », juste une belle fessée infligée par une équipe du Heat pourtant privée de Norman Powell, Andrew Wiggins mais aussi de Simone Fontecchio et Nikola Jovic. Le quatuor a ainsi assisté à la démonstration des Floridiens depuis le banc, emmenés par le duo Herro-Adebayo (25 et 24 points) dans un match à sens unique.

Le premier quart-temps laissait augurer une longue soirée pour Detroit. Elle l’a été. Le 13-0 conclu d’entrée par le 3-points de Bam Adebayo a eu le mérite de donner le ton. Le quatuor Mitchell-Jakucionis-Jacquez-Ware a enfoncé le clou dès la fin du premier acte avec un 11-1 pour placer Detroit à 18 longueurs (34-16).

Le réveil de Cade Cunningham avec deux paniers à 3-points n’a pas entamé la confiance des Floridiens, entre le bon passage de Dru Smith, le coup de chaud de Tyler Herro, à 3-points puis grâce à un 2+1, et enfin le nouveau 3-points de Bam Adebayo pour placer Detroit à 25 longueurs (59-34) ! Tyler Herro a poursuivi son show pour répondre aux assauts de la paire Cunningham-Duren, suffisant pour laisser Detroit à bonne distance à la pause (67-48).

Une vraie démonstration

Par leur défense, leurs projections sur transition et la force de leur collectif, les hommes d’Erik Spoelstra ont réussi à maintenir la tête du leader de la conférence Est sous l’eau jusqu’à la fin. Les efforts du duo Cunningham-Duren ont ainsi été anéantis en un éclair, sur un 11-2 bouclé par deux flèches à 3-points de Tyler Herro (93-66). Kel’el Ware a apporté sa touche de spectacle avec un dunk et un alley-oop pour terminer le troisième quart-temps sur le score sans appel de 103 à 80.

De quoi voir venir, surtout après le 8-2 qui a lancé le dernier acte, alimenté par les 3-points de Jaime Jaquez Jr et Kasparas Jakucionis (111-82). Miami a fini par lever le pied ensuite, laissant Isaiah Stewart et Paul Reed réduire l’écart en fin de match pour terminer à 121-110.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Detroit touche le fond. Comme OKC à l’Ouest, c’est au tour des Pistons de lâcher du lest en tête de la conférence Est. Après San Antonio, Cleveland puis un revers surprise face aux Nets la veille après avoir compté 23 points d’avance, les hommes de JB Bickerstaff ont mordu la poussière sur le parquet d’une équipe de Miami impitoyable, qui a déroulé son basket pour aller jusqu’à compter 29 points d’avance dans le dernier acte. Autant dire que la réaction des Pistons sera attendue lors du prochain match. Ce sera à Brooklyn, demain soir.

– Bam Adebayo puissance 10 000. Auteur d’un match plein face à Jalen Duren, le pivot du Heat est apparu en grande forme signant 24 points, 9 rebonds et 6 passes décisives. Il a même tenté 10 tirs à 3-points, pour quatre réussites ! Mais ce qui restera surtout de ce match, c’est qu’il a atteint les 10 000 points en carrière, un accomplissement réalisé en 624 matchs sous le maillot du Heat.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.