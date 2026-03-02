NBA – Derrière les 30 points de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder l’a emporté sans briller à Dallas. Idem pour les Cavs qui ont dû batailler pour se débarrasser des Nets. Les Hawks, en revanche, ont écrasé les Blazers.
Alors que les Spurs ont chuté à New York, le Thunder (47v-15d) a poursuivi sa route au sommet de la conférence Ouest. À Dallas, le champion en titre est parvenu à s’imposer dans un match pauvre offensivement derrière les 30 points de son leader Shai Gilgeous-Alexander. « SGA » a inscrit au moins 20 points dans 59 matchs de suite à l’extérieur, ce qui est la plus longue série de l’histoire.
Privés de trois titulaires habituels dont leur jeune star Cooper Flagg, les Mavs (21v-39d) ont été limités à leur plus bas total de points de la saison. Cette défaite marque également la fin de leur série de 41 matchs consécutifs à plus de 100 points, qui était la plus longue en cours en NBA.
Dans le Top 4 de la conférence opposée, les Cavs (38v-24d) ont eu encore plus de mal à se débarrasser des Nets (15v-45d), avec une victoire de quatre petits points. De retour malgré un pouce cassé, James Harden a inscrit 22 points tandis que Donovan Mitchell était encore sur la touche. En face, Michael Porter Jr. a terminé meilleur marqueur (26 points), quand Nolan Traoré s’est encore montré productif (17 points).
Jonathan Kuminga s’éclate
Un peu plus bas au classement à l’Est, les Hawks ont confirmé leur bonne forme du moment avec une 4e victoire de rang, aux dépens des Blazers (29v-33d), pour afficher un bilan équilibré (31v-31d). Derrière les 25 points d’Onyeka Okongwu ou les 20 unités d’un Jonathan Kumingaencore très bondissant en sortie de banc, les Hawks ont pris leurs distances dès le premier quart-temps (44-25).
Les Français Zaccharie Risacher (5 points et 6 rebonds) et Sidy Cissoko (6 points) ont été discrets. Les Clippers (28v-31d) ont profité de cette défaite des Blazers pour leur repiquer la 9e place à l’Ouest après avoir battu les Pelicans de 20 points. Maladroit à 3-points, Kawhi Leonard a montré la voie (23 points), alors que Nicolas Batum a apporté 9 points en sortie de banc.
Un mot enfin sur la large victoire des Grizzlies (23v-36d) sur le parquet des Pacers (15v-46d) grâce à 7 joueurs à 10 points ou plus, et un Walter Clayton Jr. à l’origine de 15 des 35 passes décisives de sa formation.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
