Stats & Highlights | Le Thunder et les Cavs sans briller, les Hawks confirment

NBA – Derrière les 30 points de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder l’a emporté sans briller à Dallas. Idem pour les Cavs qui ont dû batailler pour se débarrasser des Nets. Les Hawks, en revanche, ont écrasé les Blazers.

Thunder Shai Gilgeous-AlexanderAlors que les Spurs ont chuté à New York, le Thunder (47v-15d) a poursuivi sa route au sommet de la conférence Ouest. À Dallas, le champion en titre est parvenu à s’imposer dans un match pauvre offensivement derrière les 30 points de son leader Shai Gilgeous-Alexander. « SGA » a inscrit au moins 20 points dans 59 matchs de suite à l’extérieur, ce qui est la plus longue série de l’histoire.

Privés de trois titulaires habituels dont leur jeune star Cooper Flagg, les Mavs (21v-39d) ont été limités à leur plus bas total de points de la saison. Cette défaite marque également la fin de leur série de 41 matchs consécutifs à plus de 100 points, qui était la plus longue en cours en NBA.

Dans le Top 4 de la conférence opposée, les Cavs (38v-24d) ont eu encore plus de mal à se débarrasser des Nets (15v-45d), avec une victoire de quatre petits points. De retour malgré un pouce cassé, James Harden a inscrit 22 points tandis que Donovan Mitchell était encore sur la touche. En face, Michael Porter Jr. a terminé meilleur marqueur (26 points), quand Nolan Traoré s’est encore montré productif (17 points).

Jonathan Kuminga s’éclate

Un peu plus bas au classement à l’Est, les Hawks ont confirmé leur bonne forme du moment avec une 4e victoire de rang, aux dépens des Blazers (29v-33d), pour afficher un bilan équilibré (31v-31d). Derrière les 25 points d’Onyeka Okongwu ou les 20 unités d’un Jonathan Kuminga encore très bondissant en sortie de banc, les Hawks ont pris leurs distances dès le premier quart-temps (44-25).

Les Français Zaccharie Risacher (5 points et 6 rebonds) et Sidy Cissoko (6 points) ont été discrets. Les Clippers (28v-31d) ont profité de cette défaite des Blazers pour leur repiquer la 9e place à l’Ouest après avoir battu les Pelicans de 20 points. Maladroit à 3-points, Kawhi Leonard a montré la voie (23 points), alors que Nicolas Batum a apporté 9 points en sortie de banc.

Un mot enfin sur la large victoire des Grizzlies (23v-36d) sur le parquet des Pacers (15v-46d) grâce à 7 joueurs à 10 points ou plus, et un Walter Clayton Jr. à l’origine de 15 des 35 passes décisives de sa formation.

Brooklyn – Cleveland : 102-106

Brooklyn Nets / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 30 10/17 5/8 1/2 1 4 5 2 3 3 2 0 -8 26 26
Nolan Traoré 30 7/15 1/6 2/2 0 1 1 2 4 1 3 0 -2 17 10
Day'Ron Sharpe 28 3/5 0/1 1/2 0 8 8 3 5 1 6 1 -7 7 11
Noah Clowney 23 2/5 1/4 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -13 5 4
Terance Mann 14 0/2 0/0 0/0 0 1 1 4 2 0 0 0 -21 0 3
Danny Wolf 27 7/13 3/8 6/8 1 8 9 5 3 2 1 0 7 23 30
Grant Nelson 20 4/7 0/0 3/4 1 3 4 1 4 1 2 3 1 11 14
Josh Minott 17 2/3 1/2 0/0 0 2 2 1 1 1 2 0 6 5 6
Ziaire Williams 33 2/2 0/0 0/0 0 0 0 5 3 1 0 0 17 4 10
Ben Saraf 18 1/6 0/3 2/2 0 1 1 4 2 0 1 0 0 4 3
Total 38/75 11/32 15/20 3 29 32 28 28 10 17 4 102
Cleveland Cavaliers / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
James Harden 36 5/9 4/7 8/12 0 9 9 8 2 0 5 0 3 22 26
Jarrett Allen 32 7/12 0/0 6/8 2 4 6 1 1 2 2 0 5 20 20
Evan Mobley 27 6/12 0/2 5/10 4 9 13 2 2 0 2 1 24 17 20
Sam Merrill 27 5/8 4/6 1/1 0 1 1 2 3 0 1 0 20 15 14
Jaylon Tyson 28 3/7 3/6 0/0 0 1 1 2 1 0 3 0 3 9 5
Dennis Schroder 25 4/7 1/1 3/4 0 1 1 5 3 1 0 0 -8 12 15
Thomas Bryant 10 1/3 0/2 2/2 0 2 2 1 3 1 0 0 -8 4 6
Keon Ellis 32 2/5 0/1 0/0 1 2 3 2 2 3 0 5 -5 4 14
Craig Porter 18 1/4 1/2 0/0 0 1 1 2 3 1 2 1 -10 3 3
Nae'Qwan Tomlin 5 0/3 0/0 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 -4 0 -1
Total 34/70 13/27 25/37 8 30 38 25 21 9 15 7 106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Indiana – Memphis : 106-125

Indiana Pacers / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jarace Walker 25 8/10 4/5 1/4 0 3 3 2 0 0 2 1 -16 21 20
Jay Huff 28 5/6 2/3 2/4 2 2 4 0 3 0 5 3 -6 14 13
Kam Jones 32 4/11 0/3 2/2 0 2 2 10 0 1 2 0 -22 10 14
Ben Sheppard 22 3/8 3/7 0/0 0 2 2 1 0 1 2 0 -4 9 6
Obi Toppin 11 1/3 0/1 2/2 0 4 4 5 0 2 0 0 6 4 13
Micah Potter 25 6/9 2/3 4/4 4 5 9 0 2 0 2 1 -13 18 23
Taelon Peter 36 4/13 3/11 0/0 0 1 1 2 1 0 1 2 -22 11 6
Kobe Brown 27 3/9 1/3 2/2 1 0 1 1 2 0 1 1 -15 9 5
T.J. McConnell 14 4/6 0/1 0/0 0 0 0 5 3 1 2 0 5 8 10
Quenton Jackson 20 1/5 0/2 0/1 0 5 5 3 2 0 1 1 -8 2 5
Total 39/80 15/39 13/19 7 24 31 29 13 5 18 9 106
Memphis Grizzlies / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Wells 21 8/9 2/3 0/0 2 1 3 1 2 2 1 0 8 18 22
Olivier-Maxence Prosper 21 8/9 1/2 0/0 2 0 2 3 1 1 0 0 0 17 22
Scotty Pippen Jr. 20 7/16 0/1 2/2 2 1 3 5 1 0 2 0 4 16 13
GG Jackson 20 4/12 1/4 2/2 3 6 9 2 0 0 0 3 2 11 17
Walter Clayton Jr. 34 2/5 1/3 2/2 0 3 3 15 1 4 2 1 17 7 25
Taylor Hendricks 24 7/11 5/8 0/0 1 4 5 0 3 1 1 0 16 19 20
Rayan Rupert 34 4/9 2/4 6/6 2 4 6 1 5 1 2 1 12 16 18
Cam Spencer 24 4/7 2/3 0/0 0 3 3 4 0 2 1 0 4 10 15
Javon Small 19 2/9 1/5 2/2 0 4 4 3 3 1 0 1 20 7 9
Jahmai Mashack 23 2/7 0/2 0/0 1 1 2 1 0 0 3 3 12 4 2
Total 48/94 15/35 14/14 13 27 40 35 16 12 12 9 125

Atlanta – Portland : 135-101

Atlanta Hawks / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Onyeka Okongwu 27 9/15 7/12 0/0 0 10 10 6 3 2 1 1 20 25 37
CJ McCollum 26 6/13 2/4 5/6 2 0 2 5 3 0 1 1 14 19 18
Nickeil Alexander-Walker 28 5/9 1/4 4/4 2 1 3 4 3 1 2 0 16 15 17
Dyson Daniels 26 6/9 0/1 0/0 2 4 6 7 2 2 0 0 13 12 24
Jalen Johnson 30 3/9 0/2 2/4 0 8 8 8 3 1 3 0 16 8 14
Jonathan Kuminga 25 7/10 1/2 5/7 2 5 7 3 0 2 3 0 20 20 24
Jock Landale 18 6/11 0/4 2/2 2 3 5 1 1 0 1 0 12 14 14
Corey Kispert 16 3/5 2/4 0/0 1 1 2 0 2 0 1 1 10 8 8
Gabe Vincent 10 2/4 1/3 0/0 2 0 2 1 2 0 0 0 16 5 6
Zaccharie Risacher 23 2/4 1/3 0/0 0 6 6 1 3 2 0 2 29 5 14
Keaton Wallace 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Mouhamed Gueye 4 1/2 0/1 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 2 2 2
Caleb Houstan 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 51/92 15/40 18/23 13 41 54 36 25 10 13 5 135
Portland Trail Blazers / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jrue Holiday 28 9/16 3/6 2/2 1 5 6 4 1 1 4 0 -13 23 23
Donovan Clingan 30 5/13 2/5 3/6 4 11 15 5 3 0 3 0 -8 15 21
Toumani Camara 35 3/10 3/7 0/0 0 2 2 2 1 1 0 0 -27 9 7
Jerami Grant 26 1/9 1/6 1/2 1 1 2 2 2 1 2 0 -22 4 -2
Kris Murray 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 0
Vit Krejci 30 4/5 2/3 4/6 1 3 4 1 2 0 1 0 -34 14 15
Blake Wesley 20 5/11 0/0 2/4 1 1 2 3 0 0 2 1 -9 12 8
Scoot Henderson 24 3/9 1/4 4/4 0 2 2 3 3 0 2 1 -10 11 9
Matisse Thybulle 15 2/4 1/2 2/2 0 1 1 1 1 1 1 4 -9 7 11
Sidy Cissoko 18 3/6 0/1 0/0 0 1 1 1 1 1 2 0 -22 6 4
Javonte Cooke 4 0/3 0/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 0 -1
Hansen Yang 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -11 0 1
Total 35/87 13/37 18/26 9 29 38 23 15 5 17 6 101

Dallas – Oklahoma City : 87-100

Dallas Mavericks / 87 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Caleb Martin 30 6/11 3/5 3/6 1 2 3 0 3 1 1 0 -10 18 13
Brandon Williams 24 5/12 0/2 4/4 1 2 3 3 0 0 1 0 -14 14 12
Max Christie 35 5/11 4/8 0/0 0 7 7 0 1 2 2 0 -12 14 15
Daniel Gafford 22 3/9 0/0 2/2 2 5 7 2 1 1 1 0 -9 8 11
Khris Middleton 25 2/10 0/3 0/0 0 2 2 3 5 0 1 0 -15 4 0
Dwight Powell 21 4/5 0/0 1/2 2 7 9 2 3 0 1 1 -4 9 18
Klay Thompson 15 3/8 1/5 0/0 0 0 0 1 1 0 2 0 -3 7 1
Ryan Nembhard 24 2/9 1/4 2/2 0 2 2 5 2 1 5 0 1 7 3
AJ Johnson 23 3/9 0/4 0/0 0 4 4 4 1 1 1 0 0 6 8
Moussa Cisse 21 0/1 0/0 0/0 3 9 12 0 1 0 2 0 1 0 9
Total 33/85 9/31 12/16 9 40 49 20 18 6 17 1 87
Oklahoma City Thunder / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 33 12/20 1/5 5/6 0 4 4 5 2 4 3 0 13 30 31
Chet Holmgren 28 8/14 1/5 2/2 4 5 9 1 1 2 2 2 13 19 25
Isaiah Hartenstein 25 3/8 0/1 1/4 1 4 5 4 3 1 0 2 10 7 11
Luguentz Dort 21 2/6 1/5 0/0 0 4 4 0 1 0 0 0 11 5 5
Cason Wallace 30 2/7 0/3 0/0 1 5 6 8 2 1 1 1 8 4 14
Isaiah Joe 21 5/9 3/7 1/1 1 4 5 0 1 0 0 0 2 14 15
Jared McCain 22 5/11 1/5 0/0 0 1 1 1 3 0 0 0 -3 11 7
Aaron Wiggins 15 2/7 1/3 1/2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 6 1
Alex Caruso 22 2/5 0/3 0/0 0 6 6 1 2 0 1 1 4 4 8
Kenrich Williams 6 0/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 -2
Jaylin Williams 17 0/2 0/1 0/0 0 5 5 2 2 0 1 2 4 0 6
Total 41/92 8/39 10/15 7 39 46 22 17 9 8 8 100

LA Clippers – New Orleans : 137-117

LA Clippers / 137 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 30 8/18 1/7 6/7 0 3 3 5 1 1 2 0 25 23 19
Derrick Jones Jr. 28 6/9 3/4 2/2 1 1 2 0 2 0 0 0 19 17 16
Brook Lopez 26 6/9 4/6 0/0 0 7 7 3 4 1 1 0 15 16 23
John Collins 25 5/14 1/4 4/4 4 3 7 1 3 2 2 0 20 15 14
Kris Dunn 22 4/5 1/2 0/0 1 2 3 4 0 3 1 0 1 9 17
Jordan Miller 32 5/6 1/1 8/11 1 1 2 8 2 3 0 0 -2 19 28
Nicolas Batum 20 3/5 3/5 0/0 0 3 3 4 1 0 0 0 5 9 14
Bennedict Mathurin 25 4/13 0/3 1/2 3 2 5 1 1 0 1 1 16 9 5
Kobe Sanders 4 3/4 3/4 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -3 9 9
Yanic Konan Niederhauser 20 2/3 0/0 3/3 0 6 6 0 5 0 0 1 10 7 13
Isaiah Jackson 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 0 1 -3 2 4
Cam Christie 4 1/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 -3 2 2
Total 48/89 17/36 24/29 10 28 38 29 22 11 8 3 137
New Orleans Pelicans / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Dejounte Murray 22 6/10 1/3 4/4 1 4 5 5 2 1 2 0 -14 17 22
Trey Murphy III 31 6/15 4/10 0/0 0 2 2 3 0 2 3 0 -18 16 11
Saddiq Bey 30 5/12 2/5 2/4 4 2 6 2 0 0 0 0 -13 14 13
DeAndre Jordan 12 1/1 0/0 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 -10 2 4
Herbert Jones 22 1/6 0/3 0/0 1 3 4 0 5 0 0 0 -15 2 1
Jeremiah Fears 26 10/15 5/6 3/3 0 3 3 4 1 0 5 2 -6 28 27
Derik Queen 29 6/13 0/1 7/7 1 4 5 2 3 2 3 1 -1 19 19
Yves Missi 20 3/7 0/0 3/6 4 4 8 0 2 1 1 1 -2 9 11
Bryce McGowens 26 2/5 0/1 2/2 0 1 1 2 5 0 1 0 -20 6 5
Karlo Matkovic 14 0/2 0/2 4/4 2 3 5 3 2 0 0 0 -7 4 10
Jordan Hawkins 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
Micah Peavy 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
Total 40/89 12/33 25/30 14 27 41 22 21 6 16 4 117

