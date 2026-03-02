Matchs
Neemias Queta et les Celtics plus forts que les Sixers

NBA – Le pivot de Boston a réalisé le meilleur match de sa carrière dans une partie logiquement dominée par les siens (114-98).

Pas de Jayson Tatum sur le parquet alors que NBC avait modifié l’horaire de la rencontre, et ce premier quart-temps est marqué par les rebonds offensifs des deux équipes. Et surtout ceux de Neemias Queta, qui donne du souffle aux Celtics. En face, Tyrese Maxey est déjà remuant (26-28). Le souci pour Philadelphie, c’est que ça ne dure pas.

Le meneur All-Star enchaîne les tirs ratés, alors que Queta, lui, enfile les paniers. Baylor Scheierman, auteur de bonnes actions défensives, met un point final à la première mi-temps avec un panier primé pour confirmer l’avance de Boston (62-50).

Au retour des vestiaires, les troupes de Joe Mazzulla trouvent de l’adresse à 3-pts. Mais comme Tyrese Maxey retrouve des couleurs et que VG Edgecombe frappe souvent à 3-pts, les Sixers sont coriaces et restent dangereux (89-83). Cela va durer quasiment tout le dernier quart-temps, mais il manque toujours le petit quelque chose qui peut permettre à Philadelphie de faire trembler les locaux. Neemias Queta boucle la boucle en dominant les derniers instants de la rencontre, pour donner la victoire, finalement assez logique, aux Celtics (114-98) et signer son record en carrière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La grande soirée de Neemias Queta. C’est l’homme du match. Parce que sa présence sous le cercle a lancé son équipe en premier quart-temps. Parce qu’il a été très bon dans le deuxième, puis parce qu’il a mis les paniers et lancers-francs qui vont faire la différence à la fin. Résultat : 27 points à 10/14 au shoot, son nouveau record en carrière (l’ancien était à 19 unités) et 17 rebonds. Ce n’est pas le seul à avoir fait une bonne prestation mais il fut assurément le grand bonhomme de cette soirée.

Tyrese Maxey et les Sixers jamais loin mais pas assez près. Les joueurs de Nick Nurse ont sans doute des regrets à la sortie de cette rencontre. Sans Joel Embiid, ni Paul George toujours suspendu, ils ont bien résisté mais il a manqué des éléments pour espérer bousculer les Celtics. Un peu plus de danger offensivement peut-être, en seconde période, outre Maxey et Edgecombe. Laisser moins de rebonds offensifs à Boston, c’est certain. Il y avait un coup à jouer dans le dernier quart-temps mais on n’a jamais vraiment senti l’équipe capable de le faire.

Boston Celtics / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Brown 38 9/17 2/6 7/7 2 6 8 8 1 0 5 0 7 27 30
Neemias Queta 27 10/14 0/0 7/10 10 7 17 2 4 1 0 3 20 27 43
Derrick White 39 6/16 5/11 4/4 2 3 5 8 4 2 4 2 21 21 24
Baylor Scheierman 32 5/12 2/9 0/0 1 3 4 2 3 0 1 1 15 12 11
Sam Hauser 29 3/11 2/9 0/0 0 4 4 2 2 0 0 0 10 8 6
Nikola Vucevic 21 4/9 3/6 0/0 3 9 12 0 2 0 1 1 -4 11 18
Jordan Walsh 14 2/6 2/4 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 9 6 3
Hugo González 13 1/2 0/0 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 -5 2 5
Payton Pritchard 27 0/4 0/4 0/0 0 3 3 5 1 1 2 0 7 0 3
Total 40/91 16/49 18/21 19 39 58 27 19 4 13 7 114
Philadelphia 76ers / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyrese Maxey 43 12/34 4/11 5/6 1 2 3 6 1 1 0 2 -9 33 22
VJ Edgecombe 40 8/21 5/11 2/3 3 2 5 3 3 2 2 1 -14 23 18
Dominick Barlow 28 4/7 0/0 6/8 2 6 8 1 4 3 1 0 0 14 20
Andre Drummond 32 3/5 2/4 2/3 2 10 12 4 3 4 2 0 -9 10 25
Kelly Oubre Jr. 34 2/10 0/2 0/0 1 3 4 2 3 0 1 0 -7 4 1
Quentin Grimes 27 2/5 1/3 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 -14 5 5
Adem Bona 16 2/4 0/0 1/2 1 3 4 1 3 0 0 1 -7 5 8
Trendon Watford 15 2/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -13 4 5
Cameron Payne 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -7 0 1
Total 35/88 12/31 16/22 10 27 37 21 17 10 6 4 98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK114
SAS89
BRO102
CLE106
CHI120
MIL97
DEN108
MIN117
IND106
MEM125
ATL135
POR101
BOS114
PHI98
ORL92
DET106
DAL87
OKC100
LAC137
NOR117
LAL128
SAC104

Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
