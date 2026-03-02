Neemias Queta et les Celtics plus forts que les Sixers

Pas de Jayson Tatum sur le parquet alors que NBC avait modifié l’horaire de la rencontre, et ce premier quart-temps est marqué par les rebonds offensifs des deux équipes. Et surtout ceux de Neemias Queta, qui donne du souffle aux Celtics. En face, Tyrese Maxey est déjà remuant (26-28). Le souci pour Philadelphie, c’est que ça ne dure pas.

Le meneur All-Star enchaîne les tirs ratés, alors que Queta, lui, enfile les paniers. Baylor Scheierman, auteur de bonnes actions défensives, met un point final à la première mi-temps avec un panier primé pour confirmer l’avance de Boston (62-50).

Au retour des vestiaires, les troupes de Joe Mazzulla trouvent de l’adresse à 3-pts. Mais comme Tyrese Maxey retrouve des couleurs et que VG Edgecombe frappe souvent à 3-pts, les Sixers sont coriaces et restent dangereux (89-83). Cela va durer quasiment tout le dernier quart-temps, mais il manque toujours le petit quelque chose qui peut permettre à Philadelphie de faire trembler les locaux. Neemias Queta boucle la boucle en dominant les derniers instants de la rencontre, pour donner la victoire, finalement assez logique, aux Celtics (114-98) et signer son record en carrière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La grande soirée de Neemias Queta. C’est l’homme du match. Parce que sa présence sous le cercle a lancé son équipe en premier quart-temps. Parce qu’il a été très bon dans le deuxième, puis parce qu’il a mis les paniers et lancers-francs qui vont faire la différence à la fin. Résultat : 27 points à 10/14 au shoot, son nouveau record en carrière (l’ancien était à 19 unités) et 17 rebonds. Ce n’est pas le seul à avoir fait une bonne prestation mais il fut assurément le grand bonhomme de cette soirée.

– Tyrese Maxey et les Sixers jamais loin mais pas assez près. Les joueurs de Nick Nurse ont sans doute des regrets à la sortie de cette rencontre. Sans Joel Embiid, ni Paul George toujours suspendu, ils ont bien résisté mais il a manqué des éléments pour espérer bousculer les Celtics. Un peu plus de danger offensivement peut-être, en seconde période, outre Maxey et Edgecombe. Laisser moins de rebonds offensifs à Boston, c’est certain. Il y avait un coup à jouer dans le dernier quart-temps mais on n’a jamais vraiment senti l’équipe capable de le faire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.