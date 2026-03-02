Chicago met fin à sa vilaine série en renversant Milwaukee

C’était le thème de la soirée. Après la fin de série des Spurs (11 victoires de suite) sur le parquet des Knicks, c’est au tour de Chicago de mettre fin à la sienne. Les hommes de Billy Donovan n’avaient plus gagné depuis 11 matchs (un record dans l’histoire de la franchise), soit depuis le 31 janvier. Pour attaquer le mois de mars du bon pied, les coéquipiers de Guerschon Yabusele ont réussi à renouer avec la victoire grâce à une fin de match fulgurante !

Après un premier quart-temps équilibré (30-32), Milwaukee a soudainement pris le large en passant un 17-0. La série a notamment été alimentée par les deux passes décisives d’Ousmane Dieng qui a ensuite ajouté un 3-points ouvert et un panier à mi-distance pour donner 16 longueurs d’avance aux siens (37-53) ! Chicago a réagi dans la foulée en signant un 12-2 grâce à une série de 3-points de Josh Giddey, Guerschon Yabusele et Collin Sexton (49-55), mais ce sont bien les Bucks qui ont fini fort, s’adjugeant 15 points d’avance notamment grâce à un 3+1 et un 3-points en contre-attaque d’AJ Green (51-66).

Les Bulls ont foncé tête baissé

Il a finalement fallu attendre le troisième quart-temps pour voir les Bulls reprendre du poil de la bête. Tout est parti d’un nouveau 3-points de Josh Giddey puis une séquence en transition conclue par Guerschon Yabusele qui ont redonné vie à l’United Center. Collin Sexton y est allé de sa flèche lointaine, imité ensuite dans le corner par Yabusele pour boucler un 19-4 (72-73). Bobby Portis s’est démené pour maintenir Milwaukee en tête, jusqu’au 2+1 de Cam Thomas pour porter la marque à 81-89. La paire Jones-Sexton a réussi à ramener Chicago à -2 pour finir le troisième quart-temps (87-89), de quoi lancer ce qui aura été une fin de match à sens unique !

Sur leur lancée, les Bulls ont en effet aligné un impressionnant 27-0 pour filer vers la victoire ! Collin Sexton a montré la voie avant de passer le relais à Matas Buzelis qui a claqué un énorme poster sur Bobby Portis avant de faire mouche à 3points, laissant ensuite Josh Giddey et Nick Richards faire le show d’un alley-oop fracassant ! La folle série s’est arrêtée sur un 3-points de Josh Giddey, reléguant ainsi Milwaukee à 19 longueurs (108-89). Plus que suffisant pour s’assurer une fin de match sans pression et décrocher une précieuse victoire (120-97), la première à domicile depuis le 25 janvier !

CE QU’IL FAUT RETENIR

27-0, un record de franchise. Quelle série ! Entre la fin du troisième quart-temps et le milieu du dernier acte, Chicago a érigé sa défense en mur infranchissable pour prendre le meilleur sur Milwaukee, qui ne s’en est jamais remis. Le tout a donné un historique 27-0 marqué par les envolées de la paire Buzelis-Richards et a permis aux Bulls de retrouver le sourire. Il fallait au moins ça pour terminer une vilaine série de 11 revers consécutifs.

Un triple-double de plus pour Josh Giddey. Le meneur des Bulls a dominé les débats par son adresse et sa vision de jeu, terminant la partie à 20 points, 14 rebonds et 10 passes décisives. Des paniers importants, et cette passe lobée lumineuse pour le alley-oop de Nick Richards en cerise sur le gâteau.

Ousmane Dieng et Guerschon Yabusele, à chacun son style. Les deux Français ont eu l’occasion de se montrer. On retiendra notamment le super passage d’Ousmane Dieng avant la pause, durant lequel il a brillé par sa justesse. Une éclaircie qui est malheureusement restée sans suite (7 points, 3 passes en 21 minutes). Dans un autre style, plus rugueux, Guerschon Yabusele a lui aussi apporté sa contribution aux Bulls, notamment lorsque les locaux étaient dans le dur, afin de préserver l’espoir dans son camp. Une belle production à l’arrivée avec 12 points, 7 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions, et une première victoire avec les Bulls.

Un Matas Buzelis »Griffin-esque”. Collin Sexton a été le facteur X de ce match avec ses 22 points en sortie de banc, mais Matas Buzelis aura lui aussi été précieux. Le poste 4 des Bulls est progressivement monté en régime, et s’est encore distingué par un dunk sensationnel face à Bobby Portis. Lors de la folle série de Chicago, il a ainsi gratifié le public d’un gros poster dunk sur Bobby Portis, fracassant le ballon vers le cercle à la manière d’un Blake Griffin au top de sa forme.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.