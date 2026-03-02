Le collectif des Wolves s’offre les Nuggets

Pour leur quatrième et dernier affrontement de la saison (en attendant les playoffs ?), les Nuggets et les Timberwolves se sont livrés une nouvelle belle bataille, cette fois-ci remportée par Minnesota, après trois défaites en octobre, novembre et décembre.

Porté par un super Nikola Jokic (35 points, 13 rebonds, 9 passes), et Jamal Murray (25 points) par séquences, Denver est tombé sur un collectif plus fourni, mené par Anthony Edwards (21 points, 6 passes), Jaden McDaniels (20 points), Bones Hyland (18 points), Donte DiVincenzo (17 points), Julius Randle (14 points, 9 rebonds, 7 passes) ou encore Naz Reid (11 points, 6 rebonds), tous influents à tour de rôle.

Une rencontre que les Timberwolves n’ont pas forcément attaqué par le bon bout, prenant d’abord l’eau (-11) devant la science offensive d’un Nikola Jokic qui adore affronter Rudy Gobert. La solution est alors venue du banc pour les visiteurs, et d’un Bones Hyland qui s’est rappelé au bon souvenir de son ex, avec 15 points et plusieurs paniers primés dans la seule première mi-temps.

La réussite à 3-points, clairement côté Minnesota grâce également à Donte DiVincenzo, a ainsi fait pencher la balance au fil des minutes et l’avantage a donc changé de camp. D’autant que la défense des Nuggets s’est faite punir à de trop nombreuses reprises sur jeu rapide, Anthony Edwards et Jaden McDaniels se régalant comme souvent en transition.

Trop esseulé, même si Jamal Murray tentera d’enflammer la partie dans le quatrième quart-temps après son « poster » sur Rudy Gobert, Nikola Jokic a tenu à bout de bras son équipe, mais Denver ne pouvait finalement pas grand-chose face aux nombreuses solutions dont disposait Chris Finch, cet après-midi.

Plus solides, avec un Naz Reid qui a aussi placé son coup d’accélérateur en début de dernier acte, les Timberwolves ont donc tenu leur avance jusqu’au bout. Histoire de signer une troisième victoire de rang et de rester à l’affût au classement, face à des Nuggets lâchés par leur adresse, punis défensivement et qui continuent ainsi leur yo-yo collectif.

À RETENIR

– C’était Nikola Jokic contre Minnesota. Omniprésent côté Nuggets, Nikola Jokic a finalement dû s’avouer vaincu et tous ses points, ses rebonds et ses passes décisives n’ont pas suffi, contre cette équipe des Timberwolves avec six joueurs à plus de 10 points. Bones Hyland dans le deuxième quart-temps, Donte DiVincenzo dans le troisième, Naz Reid dans le quatrième… Ils sont plusieurs à avoir eu leur moment dans les rangs de Minny, tandis que Anthony Edwards, Jaden McDaniels ou Julius Randle n’ont pas eu à trop en faire. Clairement, cette rotation à huit proposée par Chris Finch a de quoi faire mal en playoffs.

– Minnesota sauve l’honneur. En plus de dépasser les Nuggets au classement, pour s’installer à la 4e place de la jungle qu’est la conférence Ouest, les Timberwolves en profitent pour empocher leur première victoire de la saison contre la bande de Nikola Jokic. Le genre de résultat qui redonne confiance et qui peut avoir son importance, en cas de série de playoffs au printemps.

– Alerte à la cheville pour Cam Johnson. C’est une sale soirée pour Cam Johnson, muet au scoring (0/6 au shoot, dont 0/4 à 3-points) et surtout sorti sur blessure dans le quatrième quart-temps. Touché à la cheville, il n’est pas revenu en jeu du match et il est déjà très incertain pour le « back-to-back » à Utah.

