Matchs
NBA
Matchs
NBA

Le collectif des Wolves s’offre les Nuggets

Publié le 2/03/2026 à 1:19 Twitter Facebook

Malgré un grand Nikola Jokic (35 points, 13 rebonds, 9 passes), Denver lâche son premier match de la saison face à Minnesota (117-108).

Pour leur quatrième et dernier affrontement de la saison (en attendant les playoffs ?), les Nuggets et les Timberwolves se sont livrés une nouvelle belle bataille, cette fois-ci remportée par Minnesota, après trois défaites en octobre, novembre et décembre.

Porté par un super Nikola Jokic (35 points, 13 rebonds, 9 passes), et Jamal Murray (25 points) par séquences, Denver est tombé sur un collectif plus fourni, mené par Anthony Edwards (21 points, 6 passes), Jaden McDaniels (20 points), Bones Hyland (18 points), Donte DiVincenzo (17 points), Julius Randle (14 points, 9 rebonds, 7 passes) ou encore Naz Reid (11 points, 6 rebonds), tous influents à tour de rôle.

Une rencontre que les Timberwolves n’ont pas forcément attaqué par le bon bout, prenant d’abord l’eau (-11) devant la science offensive d’un Nikola Jokic qui adore affronter Rudy Gobert. La solution est alors venue du banc pour les visiteurs, et d’un Bones Hyland qui s’est rappelé au bon souvenir de son ex, avec 15 points et plusieurs paniers primés dans la seule première mi-temps.

La réussite à 3-points, clairement côté Minnesota grâce également à Donte DiVincenzo, a ainsi fait pencher la balance au fil des minutes et l’avantage a donc changé de camp. D’autant que la défense des Nuggets s’est faite punir à de trop nombreuses reprises sur jeu rapide, Anthony Edwards et Jaden McDaniels se régalant comme souvent en transition.

Trop esseulé, même si Jamal Murray tentera d’enflammer la partie dans le quatrième quart-temps après son « poster » sur Rudy Gobert, Nikola Jokic a tenu à bout de bras son équipe, mais Denver ne pouvait finalement pas grand-chose face aux nombreuses solutions dont disposait Chris Finch, cet après-midi.

Plus solides, avec un Naz Reid qui a aussi placé son coup d’accélérateur en début de dernier acte, les Timberwolves ont donc tenu leur avance jusqu’au bout. Histoire de signer une troisième victoire de rang et de rester à l’affût au classement, face à des Nuggets lâchés par leur adresse, punis défensivement et qui continuent ainsi leur yo-yo collectif.

À RETENIR

C’était Nikola Jokic contre Minnesota. Omniprésent côté Nuggets, Nikola Jokic a finalement dû s’avouer vaincu et tous ses points, ses rebonds et ses passes décisives n’ont pas suffi, contre cette équipe des Timberwolves avec six joueurs à plus de 10 points. Bones Hyland dans le deuxième quart-temps, Donte DiVincenzo dans le troisième, Naz Reid dans le quatrième… Ils sont plusieurs à avoir eu leur moment dans les rangs de Minny, tandis que Anthony Edwards, Jaden McDaniels ou Julius Randle n’ont pas eu à trop en faire. Clairement, cette rotation à huit proposée par Chris Finch a de quoi faire mal en playoffs.

Minnesota sauve l’honneur. En plus de dépasser les Nuggets au classement, pour s’installer à la 4e place de la jungle qu’est la conférence Ouest, les Timberwolves en profitent pour empocher leur première victoire de la saison contre la bande de Nikola Jokic. Le genre de résultat qui redonne confiance et qui peut avoir son importance, en cas de série de playoffs au printemps.

Alerte à la cheville pour Cam Johnson. C’est une sale soirée pour Cam Johnson, muet au scoring (0/6 au shoot, dont 0/4 à 3-points) et surtout sorti sur blessure dans le quatrième quart-temps. Touché à la cheville, il n’est pas revenu en jeu du match et il est déjà très incertain pour le « back-to-back » à Utah.

Denver Nuggets / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nikola Jokic 37 15/26 1/4 4/6 5 8 13 9 1 1 5 2 4 35 42
Jamal Murray 39 9/22 2/6 5/7 0 5 5 4 0 0 3 0 -7 25 16
Christian Braun 38 5/9 0/2 5/5 3 3 6 1 1 0 0 0 2 15 18
Julian Strawther 17 1/4 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 2 -1
Cameron Johnson 23 0/6 0/4 0/0 0 4 4 3 4 0 1 0 -13 0 0
Tim Hardaway Jr. 34 5/6 3/4 4/7 0 3 3 1 0 0 0 1 -17 17 18
Bruce Brown 28 3/6 0/0 0/0 2 2 4 1 5 1 2 0 -12 6 7
Jalen Pickett 6 2/2 0/0 0/0 0 2 2 2 0 0 1 0 8 4 7
Jonas Valanciunas 10 0/1 0/0 2/2 1 4 5 0 1 0 1 1 -15 2 6
Zeke Nnaji 6 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -7 2 1
DaRon Holmes II 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
K.J. Simpson 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Total 41/85 6/22 20/27 11 33 44 21 14 2 13 4 108
Minnesota Timberwolves / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 39 9/19 3/9 0/2 0 3 3 6 2 1 2 2 2 21 19
Jaden McDaniels 33 9/12 0/3 2/2 0 1 1 3 4 2 2 0 20 20 21
Donte DiVincenzo 36 5/10 5/10 2/3 0 3 3 5 2 2 0 0 3 17 21
Julius Randle 32 5/12 1/3 3/5 2 7 9 7 2 1 3 1 7 14 20
Rudy Gobert 37 3/8 0/1 1/2 5 10 15 4 4 2 1 1 12 7 22
Nah'Shon Hyland 16 6/7 3/3 3/4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 18 20
Naz Reid 26 5/11 1/5 0/1 0 6 6 2 3 1 2 1 -1 11 12
Ayo Dosunmu 21 4/6 1/2 0/0 0 2 2 4 2 2 3 0 2 9 12
Total 46/85 14/36 11/19 7 34 41 33 21 11 13 5 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK114
SAS89
BRO102
CLE106
CHI120
MIL97
DEN108
MIN117
IND102
MEM121
ATL75
POR58
BOS
PHI2:00
ORL53
DET48
DAL
OKC2:00
LAC
NOR3:00
LAL
SAC3:30

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Denver Nuggets en 1 clic

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes