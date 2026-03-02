Les Lakers ne font qu’une bouchée des Kings

Vingt-quatre heures après leur large succès à Golden State, les Lakers ont confirmé en dominant les Kings à domicile, concluant leur back-to-back par une victoire maîtrisée (128-104).

Le match débute par un tir mi-distance de DeMar DeRozan, et ce sera le seul panier des Kings dans les premières minutes. Les Lakers répliquent immédiatement par un 10-0, marqué par un alley-oop spectaculaire entre Austin Reaves et LeBron James, initié d’abord par une défense agressive de Marcus Smart.

Sacramento tente de limiter la casse grâce à Nique Clifford et Russell Westbrook, mais Los Angeles prend rapidement le contrôle. Luka Doncic inscrit deux tirs à 3-points coup sur coup et les Lakers terminent le premier quart-temps sur un 13-4, pour prendre 18 points d’avance (36-18).

Luke Kennard ouvre le deuxième quart-temps par un tir primé, auquel Malik Monk répond et Sacramento hausse l’intensité défensive, provoquant quelques pertes de balle. Smart et Doncic répondent derrière l’arc, tandis que Maxi Kleber enflamme le banc avec un dunk puissant sur une passe de Luka. La tension monte brièvement avec une faute technique infligée à Monk après un accrochage avec Kleber.

Davantage servi, Deandre Ayton est parfait au tir (5/5 à la pause pour 10 points). L’avance des Lakers monte jusqu’à +22, mais 12 points de Westbrook et une adresse en baisse permettent aux Kings de revenir à -15 à la mi-temps (64-49).

Une discrète tentative de comeback

Sacramento revient fort après la pause, avec un épatant Clifford comme »go-to-guy« et enfin de l’adresse : 66% aux tirs dans le quart-temps. Après trois minutes en deuxième mi-temps, l’avance des Lakers n’est plus que de 10 points. Un nouveau alley-oop Reaves–LeBron stoppe l’élan adverse et lance un 10-2. Doncic prend alors feu, inscrivant cinq points consécutifs, puis deux nouveaux tirs primés, dont un spectaculaire après avoir glissé, pour repousser les Kings à 19 longueurs. Clifford est partout, mais à la fin du troisième quart-temps, Los Angeles mène de 20 points (96-76).

Les Lakers démarrent le dernier quart-temps par deux lancers-francs de James après une perte de balle adverse. Smart inscrit son troisième tir à 3-points, tandis que Kleber plante un nouveau dunk tonitruant. Après deux tirs primés, LeBron James y va aussi de son dunk rageur.

JJ Redick peut alors sortir son quadragénaire à sept minutes de la fin, et le banc conclut la démonstration, avec notamment un dunk impressionnant d’Adou Thiero. Victoire finale, 128-104, avant d’affronter les Pelicans.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Calendrier infernal. Avec ce back-to-back face aux Warriors et les Kings, les Lakers débutent une période de cinq semaines sans deux jours de repos de suite. Cette semaine, ils affrontent les Pelicans mardi, puis ils enchaînent jeudi et vendredi avec un nouveau back-to-back face aux Nuggets et aux Pacers, avant de recevoir les Knicks dimanche.

– Les rookies des Kings. Avec 16 points et 13 rebonds, Maxime Raynaud a tenu son rang, mais il a aussi perdu 6 ballons, et Deandre Ayton lui inscrit 12 points sur le museau à 6 sur 6 aux tirs. A ses côtés, Nique Clifford profite de sa titularisation pour se montrer avec 26 points à 11 sur 18 aux tirs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.